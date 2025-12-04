Коллаген держит интригу: сустав реагирует на добавку непредсказуемо, словно сам решает, помогать ли

Коллаген давно стал одной из самых обсуждаемых добавок для поддержки суставов, и его популярность не снижается, несмотря на множество споров вокруг эффективности. Но действительно ли он способен влиять на состояние хрящей и помогать при остеоартрите? Ответ оказывается куда сложнее, чем просто "да" или "нет", и зависит от множества факторов, включая возраст, нагрузку на суставы и тип самой молекулы. Источник: Femina.

Что делает коллаген в суставах

Коллаген — самый распространённый белок в организме человека, формирующий каркас практически всех тканей. Он присутствует в коже, сосудах, мышцах, хрящах, сухожилиях и органах. В суставном аппарате он играет роль опорной структуры, обеспечивая плотность, эластичность и способность воспринимать нагрузку.

Хрящ, покрывающий концы костей, на 15-20 % состоит из коллагена (остальное — вода и полисахариды). Благодаря своей тройной спиральной структуре молекула работает как прочная "арматура", удерживающая гиалуроновую кислоту, хондроитин и глюкозамин. Эти вещества отвечают за упругость и амортизацию.

"На уровне хряща, который покрывает все концы костей, коллаген служит арматурой, в которой заключены соединения, способные удерживать воду, такие как гиалуроновая кислота, хондроитин и глюкозамин", — поясняет доктор Лоран Грейндж.

Хрящ постоянно обновляется: хондроциты разрушают старые участки матрикса и синтезируют новые. Но этот процесс замедляется с возрастом, под воздействием лишнего веса или при интенсивных спортивных нагрузках.

"Однако этот синтез нарушается старением и чрезмерными нагрузками на сустав, например, связанными с избыточным весом или занятиями спортом на высоком уровне", — уточняет эксперт.

Со временем матрикс истончается, теряет эластичность, и развивается остеоартрит. Отсюда возникает логичная идея восполнять потери с помощью дополнительного приёма коллагена.

Какой коллаген предпочтительнее

Существует 28 типов коллагена, но для суставов важны лишь два: тип I и тип II. Первый встречается в коже и частично — в хряще, второй составляет до 80 % хрящевой ткани. Поэтому именно они становятся основой добавок, ориентированных на суставы.

Тип и происхождение (рыба, бык, курица, свинья) почти не влияют на эффективность, а вот форма молекулы — критически важна. Производители используют два вида.

Коллагеновые пептиды (гидролизаты)

Это молекулы, расщеплённые на более короткие цепочки. Они легко всасываются в кишечнике и, согласно лабораторным данным, накапливаются в хряще, стимулируя собственный синтез коллагена.

"Лабораторные исследования и исследования на животных показывают, что они действительно накапливаются в хряще и способны стимулировать выработку эндогенного коллагена", — сообщает ревматолог.

Нативный (неденатурированный) коллаген II типа

Это целая молекула с сохранённой тройной спиралью. Её цель — не достроить хрящ, а воздействовать на иммунную систему через механизм оральной толерантности.

"Согласно экспериментальным данным, кишечная иммунная система учится распознавать антигены тройной спирали как "я”, а не как чужеродную частицу. Это вызвало бы толерантность организма к собственному коллагену в суставах и позволило бы замедлить его распад", — развивает доктор Грейндж.

Эффективность на практике: что говорят исследования

С клиническими данными всё сложнее. Есть работы, где оценивалось влияние коллагена на боль в суставах кистей, коленей или бёдер. Некоторые исследования проводились по строгим методикам — двойным слепым, сравнением с плацебо или с препаратами хондроитина и глюкозамина. Результаты выглядят многообещающе:

улучшение подвижности,

уменьшение болевого синдрома,

снижение скованности,

повышение качества жизни.

Большинство положительных эффектов наблюдалось через 2-3 месяца приёма.

"Однако этой обнадеживающей работы слишком мало, она проводится на слишком малом или слишком разнородном персонале с точки зрения используемых доз, чтобы на сегодняшний день коллаген имел какие-либо претензии на здоровье", — подчёркивает Грейндж.

Официальные рекомендации не включают коллаген в список средств для лечения остеоартрита. Кроме того, выраженный плацебо-эффект делает оценку результатов ещё сложнее.

Сравнение форм: пептиды vs нативный

Пептиды обладают наибольшей биодоступностью и могут стимулировать синтез собственного коллагена. Нативный коллаген работает через иммунный механизм и может замедлять разрушение хряща. Клинические данные неоднозначны по обеим формам. Выбор зависит от задач: восстановление ткани или поддержка иммунной толерантности.

Плюсы и минусы приёма коллагена

Плюсы

высокая переносимость

отсутствие выраженных побочных эффектов

возможное улучшение подвижности суставов

потенциал для поддержки спортсменов и людей с нагрузками

Минусы

недостаточно доказательств по лечению остеоартрита

эффект проявляется не у всех

требуется длительный приём (2-3 месяца и более)

не заменяет лекарственные препараты при ревматоидном артрите

Популярные вопросы о коллагене для суставов

1. Является ли коллаген доказанным средством при остеоартрите?

Нет. Доказательная база пока недостаточна, и он не входит в официальные рекомендации.

2. Может ли коллаген предотвратить развитие остеоартрита?

Таких доказательств нет. Его профилактическое действие не подтверждено исследованиями.

3. Подходит ли он при ревматоидном артрите?

Есть ограниченные данные об улучшении симптомов, но стандартная терапия остаётся обязательной.