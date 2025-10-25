Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 8:19

Врачи назвали три ошибки при ОРВИ, которые превращают лёгкую простуду в серьёзную болезнь

Отоларинголог Мурад Курбанов назвал три главные ошибки при лечении простуды

Большинство людей воспринимают простуду как нечто безобидное — лёгкое недомогание, которое "пройдёт само". Однако именно неправильное лечение ОРВИ часто становится причиной осложнений и затяжного течения болезни. Об этом рассказал отоларинголог "СМ-Клиника" Мурад Курбанов в беседе с "Лентой.ру".

"ОРВИ имеет вирусную природу, и эти препараты бесполезны в борьбе с ними", — подчеркнул Курбанов.

По словам врача, россияне нередко совершают одни и те же ошибки при лечении простуды, и три из них особенно распространены.

Ошибка №1. Самостоятельный приём антибиотиков

Самая частая и самая опасная ошибка — использование антибиотиков без назначения врача. Люди ошибочно считают, что эти препараты "помогают при любой болезни". На самом деле антибиотики эффективны только против бактерий, а ОРВИ вызывается вирусами.

"Самостоятельный приём антибиотиков может привести к развитию устойчивости бактерий к антибиотикам, аллергиям и проблемам с микрофлорой кишечника", — пояснил эксперт.

Когда антибиотики принимают без показаний, они не лечат вирусную инфекцию, но уничтожают полезные бактерии, ослабляя иммунитет. Кроме того, бактерии вырабатывают устойчивость, и в будущем лечение серьёзных инфекций может стать сложнее.

Альтернатива

При первых признаках простуды нужно обратиться к врачу и соблюдать симптоматическую терапию — жаропонижающие, промывания носа, обильное питьё и покой.

Ошибка №2. Злоупотребление сосудосуживающими каплями

Назальные капли действительно быстро облегчают дыхание, но их нельзя использовать дольше пяти-семи дней. После этого рецепторы слизистой перестают реагировать на препарат, и развивается медикаментозный ринит — зависимость от капель.

"В противном случае может развиться привыкание и, как следствие, медикаментозный ринит, при котором без капель человек не сможет нормально дышать носом", — предупредил Курбанов.

Такое состояние требует уже отдельного лечения, иногда даже хирургического. Поэтому важно строго соблюдать инструкцию и по возможности использовать мягкие солевые растворы для увлажнения слизистой.

Альтернатива

Промывайте нос солевыми растворами, используйте ингаляции и увлажняйте воздух в помещении.

Ошибка №3. Переносить болезнь "на ногах"

Многие продолжают ходить на работу или заниматься делами, даже если температура и слабость явно дают понять — организму нужен отдых. Такой подход лишь усугубляет течение болезни и повышает риск осложнений, особенно на сердце, лёгкие и почки.

"Во время простуды организм нуждается в отдыхе и достаточном количестве жидкости. Недосып и обезвоживание усилят симптомы интоксикации, ослабят иммунитет и замедлят процесс выздоровления", — отметил врач.

Альтернатива

При первых симптомах ОРВИ лучше остаться дома, обеспечить покой, пить больше воды или тёплого чая и не сбивать температуру ниже 38 °C без необходимости.

Советы шаг за шагом

  1. Пейте больше жидкости. Вода, морсы и травяные отвары ускоряют выведение токсинов.

  2. Проветривайте комнату. Свежий воздух уменьшает концентрацию вирусов.

  3. Увлажняйте слизистую. Используйте солевые растворы или морскую воду.

  4. Следите за температурой. Если она держится более трёх дней, обратитесь к врачу.

  5. Откажитесь от алкоголя и курения. Они усиливают воспаление и тормозят выздоровление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: антибиотики при первых симптомах.
    Последствие: резистентность, дисбактериоз, аллергия.
    Альтернатива: симптоматическая терапия и наблюдение врача.

  • Ошибка: капли без перерыва.
    Последствие: медикаментозный ринит.
    Альтернатива: ограничить применение и увлажнять воздух.

  • Ошибка: игнорировать постельный режим.
    Последствие: осложнения — бронхит, синусит, миокардит.
    Альтернатива: отдых, сон, сбалансированное питание.

А что если симптомы не проходят?

Если простуда длится больше недели или состояние ухудшается, возможно, к вирусу присоединилась бактериальная инфекция. В этом случае антибиотики действительно могут понадобиться, но только после осмотра врача и лабораторных анализов. Самостоятельно определить причину невозможно.

Мифы и правда

Миф: антибиотики ускоряют выздоровление при простуде.
Правда: при вирусной инфекции они бесполезны и даже вредны.

Миф: насморк можно "пролечить каплями".
Правда: длительное применение сосудосуживающих только усугубляет проблему.

Миф: если температура невысокая, можно работать.
Правда: физическая активность при болезни повышает риск осложнений.

Исторический контекст

Первые антибиотики появились в середине XX века и стали настоящим спасением от бактериальных инфекций. Но их повсеместное и бесконтрольное использование привело к формированию устойчивых штаммов бактерий. В XXI веке ВОЗ признала антибиотикорезистентность одной из главных угроз человечеству.

Сегодня врачи всё чаще сталкиваются с тем, что привычные препараты перестают работать. Поэтому важно использовать антибиотики строго по назначению и не применять их при вирусных заболеваниях.

