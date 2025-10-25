Врачи назвали три ошибки при ОРВИ, которые превращают лёгкую простуду в серьёзную болезнь
Большинство людей воспринимают простуду как нечто безобидное — лёгкое недомогание, которое "пройдёт само". Однако именно неправильное лечение ОРВИ часто становится причиной осложнений и затяжного течения болезни. Об этом рассказал отоларинголог "СМ-Клиника" Мурад Курбанов в беседе с "Лентой.ру".
"ОРВИ имеет вирусную природу, и эти препараты бесполезны в борьбе с ними", — подчеркнул Курбанов.
По словам врача, россияне нередко совершают одни и те же ошибки при лечении простуды, и три из них особенно распространены.
Ошибка №1. Самостоятельный приём антибиотиков
Самая частая и самая опасная ошибка — использование антибиотиков без назначения врача. Люди ошибочно считают, что эти препараты "помогают при любой болезни". На самом деле антибиотики эффективны только против бактерий, а ОРВИ вызывается вирусами.
"Самостоятельный приём антибиотиков может привести к развитию устойчивости бактерий к антибиотикам, аллергиям и проблемам с микрофлорой кишечника", — пояснил эксперт.
Когда антибиотики принимают без показаний, они не лечат вирусную инфекцию, но уничтожают полезные бактерии, ослабляя иммунитет. Кроме того, бактерии вырабатывают устойчивость, и в будущем лечение серьёзных инфекций может стать сложнее.
Альтернатива
При первых признаках простуды нужно обратиться к врачу и соблюдать симптоматическую терапию — жаропонижающие, промывания носа, обильное питьё и покой.
Ошибка №2. Злоупотребление сосудосуживающими каплями
Назальные капли действительно быстро облегчают дыхание, но их нельзя использовать дольше пяти-семи дней. После этого рецепторы слизистой перестают реагировать на препарат, и развивается медикаментозный ринит — зависимость от капель.
"В противном случае может развиться привыкание и, как следствие, медикаментозный ринит, при котором без капель человек не сможет нормально дышать носом", — предупредил Курбанов.
Такое состояние требует уже отдельного лечения, иногда даже хирургического. Поэтому важно строго соблюдать инструкцию и по возможности использовать мягкие солевые растворы для увлажнения слизистой.
Альтернатива
Промывайте нос солевыми растворами, используйте ингаляции и увлажняйте воздух в помещении.
Ошибка №3. Переносить болезнь "на ногах"
Многие продолжают ходить на работу или заниматься делами, даже если температура и слабость явно дают понять — организму нужен отдых. Такой подход лишь усугубляет течение болезни и повышает риск осложнений, особенно на сердце, лёгкие и почки.
"Во время простуды организм нуждается в отдыхе и достаточном количестве жидкости. Недосып и обезвоживание усилят симптомы интоксикации, ослабят иммунитет и замедлят процесс выздоровления", — отметил врач.
Альтернатива
При первых симптомах ОРВИ лучше остаться дома, обеспечить покой, пить больше воды или тёплого чая и не сбивать температуру ниже 38 °C без необходимости.
Советы шаг за шагом
-
Пейте больше жидкости. Вода, морсы и травяные отвары ускоряют выведение токсинов.
-
Проветривайте комнату. Свежий воздух уменьшает концентрацию вирусов.
-
Увлажняйте слизистую. Используйте солевые растворы или морскую воду.
-
Следите за температурой. Если она держится более трёх дней, обратитесь к врачу.
-
Откажитесь от алкоголя и курения. Они усиливают воспаление и тормозят выздоровление.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: антибиотики при первых симптомах.
Последствие: резистентность, дисбактериоз, аллергия.
Альтернатива: симптоматическая терапия и наблюдение врача.
-
Ошибка: капли без перерыва.
Последствие: медикаментозный ринит.
Альтернатива: ограничить применение и увлажнять воздух.
-
Ошибка: игнорировать постельный режим.
Последствие: осложнения — бронхит, синусит, миокардит.
Альтернатива: отдых, сон, сбалансированное питание.
А что если симптомы не проходят?
Если простуда длится больше недели или состояние ухудшается, возможно, к вирусу присоединилась бактериальная инфекция. В этом случае антибиотики действительно могут понадобиться, но только после осмотра врача и лабораторных анализов. Самостоятельно определить причину невозможно.
Мифы и правда
Миф: антибиотики ускоряют выздоровление при простуде.
Правда: при вирусной инфекции они бесполезны и даже вредны.
Миф: насморк можно "пролечить каплями".
Правда: длительное применение сосудосуживающих только усугубляет проблему.
Миф: если температура невысокая, можно работать.
Правда: физическая активность при болезни повышает риск осложнений.
Исторический контекст
Первые антибиотики появились в середине XX века и стали настоящим спасением от бактериальных инфекций. Но их повсеместное и бесконтрольное использование привело к формированию устойчивых штаммов бактерий. В XXI веке ВОЗ признала антибиотикорезистентность одной из главных угроз человечеству.
Сегодня врачи всё чаще сталкиваются с тем, что привычные препараты перестают работать. Поэтому важно использовать антибиотики строго по назначению и не применять их при вирусных заболеваниях.
