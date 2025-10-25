Врачи назвали три ошибки при ОРВИ, которые превращают лёгкую простуду в серьёзную болезнь

Большинство людей воспринимают простуду как нечто безобидное — лёгкое недомогание, которое "пройдёт само". Однако именно неправильное лечение ОРВИ часто становится причиной осложнений и затяжного течения болезни. Об этом рассказал отоларинголог "СМ-Клиника" Мурад Курбанов в беседе с "Лентой.ру".

"ОРВИ имеет вирусную природу, и эти препараты бесполезны в борьбе с ними", — подчеркнул Курбанов.

По словам врача, россияне нередко совершают одни и те же ошибки при лечении простуды, и три из них особенно распространены.

Ошибка №1. Самостоятельный приём антибиотиков

Самая частая и самая опасная ошибка — использование антибиотиков без назначения врача. Люди ошибочно считают, что эти препараты "помогают при любой болезни". На самом деле антибиотики эффективны только против бактерий, а ОРВИ вызывается вирусами.

"Самостоятельный приём антибиотиков может привести к развитию устойчивости бактерий к антибиотикам, аллергиям и проблемам с микрофлорой кишечника", — пояснил эксперт.

Когда антибиотики принимают без показаний, они не лечат вирусную инфекцию, но уничтожают полезные бактерии, ослабляя иммунитет. Кроме того, бактерии вырабатывают устойчивость, и в будущем лечение серьёзных инфекций может стать сложнее.

Альтернатива

При первых признаках простуды нужно обратиться к врачу и соблюдать симптоматическую терапию — жаропонижающие, промывания носа, обильное питьё и покой.

Ошибка №2. Злоупотребление сосудосуживающими каплями

Назальные капли действительно быстро облегчают дыхание, но их нельзя использовать дольше пяти-семи дней. После этого рецепторы слизистой перестают реагировать на препарат, и развивается медикаментозный ринит — зависимость от капель.

"В противном случае может развиться привыкание и, как следствие, медикаментозный ринит, при котором без капель человек не сможет нормально дышать носом", — предупредил Курбанов.

Такое состояние требует уже отдельного лечения, иногда даже хирургического. Поэтому важно строго соблюдать инструкцию и по возможности использовать мягкие солевые растворы для увлажнения слизистой.

Альтернатива

Промывайте нос солевыми растворами, используйте ингаляции и увлажняйте воздух в помещении.

Ошибка №3. Переносить болезнь "на ногах"

Многие продолжают ходить на работу или заниматься делами, даже если температура и слабость явно дают понять — организму нужен отдых. Такой подход лишь усугубляет течение болезни и повышает риск осложнений, особенно на сердце, лёгкие и почки.

"Во время простуды организм нуждается в отдыхе и достаточном количестве жидкости. Недосып и обезвоживание усилят симптомы интоксикации, ослабят иммунитет и замедлят процесс выздоровления", — отметил врач.

Альтернатива

При первых симптомах ОРВИ лучше остаться дома, обеспечить покой, пить больше воды или тёплого чая и не сбивать температуру ниже 38 °C без необходимости.

Советы шаг за шагом

Пейте больше жидкости. Вода, морсы и травяные отвары ускоряют выведение токсинов. Проветривайте комнату. Свежий воздух уменьшает концентрацию вирусов. Увлажняйте слизистую. Используйте солевые растворы или морскую воду. Следите за температурой. Если она держится более трёх дней, обратитесь к врачу. Откажитесь от алкоголя и курения. Они усиливают воспаление и тормозят выздоровление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: антибиотики при первых симптомах.

Последствие: резистентность, дисбактериоз, аллергия.

Альтернатива: симптоматическая терапия и наблюдение врача.

Ошибка: капли без перерыва.

Последствие: медикаментозный ринит.

Альтернатива: ограничить применение и увлажнять воздух.

Ошибка: игнорировать постельный режим.

Последствие: осложнения — бронхит, синусит, миокардит.

Альтернатива: отдых, сон, сбалансированное питание.

А что если симптомы не проходят?

Если простуда длится больше недели или состояние ухудшается, возможно, к вирусу присоединилась бактериальная инфекция. В этом случае антибиотики действительно могут понадобиться, но только после осмотра врача и лабораторных анализов. Самостоятельно определить причину невозможно.

Мифы и правда

Миф: антибиотики ускоряют выздоровление при простуде.

Правда: при вирусной инфекции они бесполезны и даже вредны.

Миф: насморк можно "пролечить каплями".

Правда: длительное применение сосудосуживающих только усугубляет проблему.

Миф: если температура невысокая, можно работать.

Правда: физическая активность при болезни повышает риск осложнений.

Исторический контекст

Первые антибиотики появились в середине XX века и стали настоящим спасением от бактериальных инфекций. Но их повсеместное и бесконтрольное использование привело к формированию устойчивых штаммов бактерий. В XXI веке ВОЗ признала антибиотикорезистентность одной из главных угроз человечеству.

Сегодня врачи всё чаще сталкиваются с тем, что привычные препараты перестают работать. Поэтому важно использовать антибиотики строго по назначению и не применять их при вирусных заболеваниях.