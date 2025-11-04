Тёплая комната, а пальцы ледяные? Причина может быть опаснее, чем кажется
Постоянно холодные руки и ноги — проблема, с которой сталкиваются многие, особенно в осенне-зимний период. Большинство считает, что причина в низкой температуре воздуха или сидячем образе жизни. Однако, как предупреждает врач-кардиолог Ирина Поляева, этот симптом может сигнализировать о серьёзных нарушениях в работе организма.
"Снижение уровня гемоглобина приводит к недостаточному поступлению кислорода к тканям, из-за чего конечности мерзнут", — пояснила врач-кардиолог Ирина Поляева в интервью Life. ru.
Почему руки и ноги мёрзнут даже в тепле
Периодически ощущение холода в конечностях действительно может быть следствием переохлаждения или малоподвижности. Но если дискомфорт повторяется часто и не проходит даже в тёплом помещении, важно обратить внимание на возможные внутренние причины.
1. Анемия
Когда в крови снижается уровень гемоглобина, ткани недополучают кислород. В ответ сосуды конечностей сужаются, чтобы сохранить тепло для жизненно важных органов. Результат — холодные руки и ноги, бледная кожа, слабость, головокружение.
2. Атеросклероз и сосудистые нарушения
"Холестериновые отложения сужают сосуды, ухудшая кровообращение в руках и ногах", — добавила Ирина Поляева.
При атеросклерозе или хронической венозной недостаточности циркуляция крови нарушается, что приводит к похолоданию конечностей, покалыванию и чувству онемения.
3. Гипотиреоз
Снижение функции щитовидной железы замедляет обмен веществ. Организм начинает экономить энергию, и температура тела падает. Человек ощущает постоянную зябкость, утомляемость, сухость кожи и набор веса.
4. Периферическая нейропатия
Повреждение нервов, отвечающих за передачу импульсов от мозга к конечностям, вызывает периферическую нейропатию. При этом нарушается контроль сосудистого тонуса, ухудшается кровоснабжение тканей, что и вызывает ощущение холода.
Как облегчить состояние
"При регулярном появлении этого симптома нельзя заниматься самолечением — необходимо обратиться к врачу для точной диагностики", — подчеркнула врач Ирина Поляева.
Пока причина не установлена, можно воспользоваться простыми методами, чтобы улучшить кровоток и уменьшить дискомфорт:
-
Носите тёплую одежду. Особенно важно защищать кисти и стопы, где сосуды расположены близко к поверхности кожи.
-
Двигайтесь чаще. Каждые 1-2 часа вставайте, делайте лёгкую разминку или массаж.
-
Поддерживайте комфортную температуру дома. Оптимум — 20-22 °C.
-
Следите за питанием. Добавьте в рацион продукты, богатые железом, витаминами B12 и D, а также омега-3 жирными кислотами.
-
Избегайте курения и чрезмерного кофеина. Они вызывают сужение сосудов и усиливают ощущение холода.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать симптом → прогрессирование сосудистых нарушений → визит к врачу и обследование.
-
Согревать руки и ноги горячей водой → риск ожога при нарушении чувствительности → использовать тёплые компрессы или массаж.
-
Самостоятельно принимать препараты для сосудов → побочные эффекты → лечение под контролем специалиста.
Таблица: возможные причины холодных конечностей
|Причина
|Основные признаки
|К кому обращаться
|Анемия
|Бледность, слабость, ломкость ногтей
|Терапевт, гематолог
|Атеросклероз
|Судороги, онемение, боль при ходьбе
|Кардиолог, сосудистый хирург
|Гипотиреоз
|Сухость кожи, отёчность, сонливость
|Эндокринолог
|Нейропатия
|Онемение, покалывание, жжение
|Невролог
|Стресс и переутомление
|Зябкость без видимых причин
|Терапевт, психотерапевт
Мифы и правда
Миф: холодные руки — просто реакция на погоду.
Правда: если это состояние повторяется регулярно, оно может быть симптомом нарушений кровообращения или обмена веществ.
Миф: достаточно тёплых варежек, чтобы избавиться от проблемы.
Правда: если причина в анемии или заболеваниях сосудов, тепло не поможет без лечения.
Миф: горячие ванночки — безопасный способ согреться.
Правда: при диабете или нейропатии они могут привести к ожогам.
