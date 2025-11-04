Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:13

Тёплая комната, а пальцы ледяные? Причина может быть опаснее, чем кажется

Врач Ирина Поляева рассказала, когда холодные руки и ноги становятся опасным симптомом

Постоянно холодные руки и ноги — проблема, с которой сталкиваются многие, особенно в осенне-зимний период. Большинство считает, что причина в низкой температуре воздуха или сидячем образе жизни. Однако, как предупреждает врач-кардиолог Ирина Поляева, этот симптом может сигнализировать о серьёзных нарушениях в работе организма.

"Снижение уровня гемоглобина приводит к недостаточному поступлению кислорода к тканям, из-за чего конечности мерзнут", — пояснила врач-кардиолог Ирина Поляева в интервью Life. ru.

Почему руки и ноги мёрзнут даже в тепле

Периодически ощущение холода в конечностях действительно может быть следствием переохлаждения или малоподвижности. Но если дискомфорт повторяется часто и не проходит даже в тёплом помещении, важно обратить внимание на возможные внутренние причины.

1. Анемия

Когда в крови снижается уровень гемоглобина, ткани недополучают кислород. В ответ сосуды конечностей сужаются, чтобы сохранить тепло для жизненно важных органов. Результат — холодные руки и ноги, бледная кожа, слабость, головокружение.

2. Атеросклероз и сосудистые нарушения

"Холестериновые отложения сужают сосуды, ухудшая кровообращение в руках и ногах", — добавила Ирина Поляева.

При атеросклерозе или хронической венозной недостаточности циркуляция крови нарушается, что приводит к похолоданию конечностей, покалыванию и чувству онемения.

3. Гипотиреоз

Снижение функции щитовидной железы замедляет обмен веществ. Организм начинает экономить энергию, и температура тела падает. Человек ощущает постоянную зябкость, утомляемость, сухость кожи и набор веса.

4. Периферическая нейропатия

Повреждение нервов, отвечающих за передачу импульсов от мозга к конечностям, вызывает периферическую нейропатию. При этом нарушается контроль сосудистого тонуса, ухудшается кровоснабжение тканей, что и вызывает ощущение холода.

Как облегчить состояние

"При регулярном появлении этого симптома нельзя заниматься самолечением — необходимо обратиться к врачу для точной диагностики", — подчеркнула врач Ирина Поляева.

Пока причина не установлена, можно воспользоваться простыми методами, чтобы улучшить кровоток и уменьшить дискомфорт:

  1. Носите тёплую одежду. Особенно важно защищать кисти и стопы, где сосуды расположены близко к поверхности кожи.

  2. Двигайтесь чаще. Каждые 1-2 часа вставайте, делайте лёгкую разминку или массаж.

  3. Поддерживайте комфортную температуру дома. Оптимум — 20-22 °C.

  4. Следите за питанием. Добавьте в рацион продукты, богатые железом, витаминами B12 и D, а также омега-3 жирными кислотами.

  5. Избегайте курения и чрезмерного кофеина. Они вызывают сужение сосудов и усиливают ощущение холода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать симптом → прогрессирование сосудистых нарушений → визит к врачу и обследование.

  • Согревать руки и ноги горячей водой → риск ожога при нарушении чувствительности → использовать тёплые компрессы или массаж.

  • Самостоятельно принимать препараты для сосудов → побочные эффекты → лечение под контролем специалиста.

Таблица: возможные причины холодных конечностей

Причина Основные признаки К кому обращаться
Анемия Бледность, слабость, ломкость ногтей Терапевт, гематолог
Атеросклероз Судороги, онемение, боль при ходьбе Кардиолог, сосудистый хирург
Гипотиреоз Сухость кожи, отёчность, сонливость Эндокринолог
Нейропатия Онемение, покалывание, жжение Невролог
Стресс и переутомление Зябкость без видимых причин Терапевт, психотерапевт

Мифы и правда

Миф: холодные руки — просто реакция на погоду.
Правда: если это состояние повторяется регулярно, оно может быть симптомом нарушений кровообращения или обмена веществ.

Миф: достаточно тёплых варежек, чтобы избавиться от проблемы.
Правда: если причина в анемии или заболеваниях сосудов, тепло не поможет без лечения.

Миф: горячие ванночки — безопасный способ согреться.
Правда: при диабете или нейропатии они могут привести к ожогам.

