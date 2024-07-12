Врач Теа ван де Мортель и исследователи из Медицинского университета Инсбрука обсудили, как пол влияет на переносимость гриппа и простуды. Установлено, что женщины эффективнее переносят эти заболевания и быстрее выздоравливают благодаря двум Х-хромосомам и эстрогену, которые усиливают иммунный ответ и способствуют активной выработке антител.
Мужчины, имеющие только одну Х-хромосому, переносят болезни тяжелее и дольше борются с инфекциями.
Также было выяснено, что мужчины реже обращаются за медицинской помощью, что может затруднять их выздоровление.
Фото: flickr.com/RachelH (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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