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TheConversation: эстроген помогает женщинам легче переносить простуду и грипп
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TheConversation: эстроген помогает женщинам легче переносить простуду и грипп

Врач Теа ван де Мортель и исследователи из Медицинского университета Инсбрука обсудили, как пол влияет на переносимость гриппа и простуды. Установлено, что женщины эффективнее переносят эти заболевания и быстрее выздоравливают благодаря двум Х-хромосомам и эстрогену, которые усиливают иммунный ответ и способствуют активной выработке антител.

Мужчины, имеющие только одну Х-хромосому, переносят болезни тяжелее и дольше борются с инфекциями.

Также было выяснено, что мужчины реже обращаются за медицинской помощью, что может затруднять их выздоровление.

Фото: flickr.com/RachelH (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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