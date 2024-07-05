Врач-инфекционист Елена Мескина объяснила, что продолжительное воздействие холодного воздуха на организм может вызвать мышечные боли и тугоподвижность из-за защитных механизмов, сохраняющих температуру тела. Она отметила, что простудиться от холода возможно только если иммунная система уже ослаблена факторами, такими как стресс, недосыпание, плохое питание или наличие хронических болезней.
Если же иммунная система здорова и питание полноценное, сквозняк не вызовет простуду, сообщает Вечерняя Москва.
Фото: flickr.com/NIAID (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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