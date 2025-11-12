Север хранит молодость, но крадёт красоту: косметологи рассказали, чем опасен мороз для кожи

Жители Ямала нередко замечают, что северяне часто выглядят моложе своих лет. Однако, как утверждают специалисты, мороз — не всегда союзник молодости. Он может как замедлить старение, так и спровоцировать проблемы с кожей. Об этом корреспонденту URA. RU рассказала косметолог Римма, работающая с жителями Крайнего Севера.

Почему холод может быть опасен для кожи

"Часто люди думают, что на Севере молодость сохраняется. С одной стороны, это так, но с другой — холод для кожи может оказаться опасным. Мороз является одной из причин, провоцирующих купероз - заболевание, связанное с хрупкостью капиллярных сеток и нарушенным кровообращением. На коже появляются сосудистые сеточки и звёздочки, чаще всего на щеках и крыльях носа", — объяснила косметолог.

Резкие перепады температур и сухой воздух нарушают работу сосудов и обезвоживают кожу, делая её тусклой и чувствительной.

Как защитить кожу зимой

По словам специалиста, важно не только укрываться от ветра, но и использовать морозостойкие уходовые средства. Они помогают защитить кожу от холода и сохранить естественный уровень увлажнённости.

"В отопительный сезон влага с кожи и волос просто испаряется, что приносит серьёзный дискомфорт. Очень важно подобрать хорошие увлажняющие средства по уходу за телом и лицом. Они должны не только увлажнять, но и удерживать влагу в коже. Также важно приобрести домой качественный увлажнитель воздуха", — подчеркнула Римма.

Кроме того, косметолог рекомендует избегать резких температурных перепадов - не выходить на улицу сразу после горячего душа и не подставлять лицо под потоки холодного воздуха.

Как ухаживать за кожей изнутри

Современные ямальцы активно используют профессиональные процедуры: пилинги, чистку лица и биоревитализацию, которая насыщает кожу витаминами и влагой. Всё чаще женщины делают контурную пластику губ не ради эстетики, а для поддержания уровня увлажнённости.

"Не стоит забывать и про спорт. Кардио-нагрузки улучшают кровообращение и цвет лица, а силовые упражнения и йога помогают подтянуть контуры не только тела, но и лица", — добавила косметолог.

Итог

Мороз и сухой воздух могут стать серьёзным испытанием для кожи, особенно зимой. Главное — регулярный уход, достаточное увлажнение и умеренные физические нагрузки, которые поддерживают тонус и здоровье организма в целом.