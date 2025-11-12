Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина с веснушками без макияжа
Женщина с веснушками без макияжа
© https://unsplash.com by Chermiti Mohamed is licensed under Free
Главная / Сибирский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 3:36

Север хранит молодость, но крадёт красоту: косметологи рассказали, чем опасен мороз для кожи

Специалист: мороз и сухой воздух вызывают купероз и обезвоживание кожи у жителей Ямала

Жители Ямала нередко замечают, что северяне часто выглядят моложе своих лет. Однако, как утверждают специалисты, мороз — не всегда союзник молодости. Он может как замедлить старение, так и спровоцировать проблемы с кожей. Об этом корреспонденту URA. RU рассказала косметолог Римма, работающая с жителями Крайнего Севера.

Почему холод может быть опасен для кожи

"Часто люди думают, что на Севере молодость сохраняется. С одной стороны, это так, но с другой — холод для кожи может оказаться опасным. Мороз является одной из причин, провоцирующих купероз - заболевание, связанное с хрупкостью капиллярных сеток и нарушенным кровообращением. На коже появляются сосудистые сеточки и звёздочки, чаще всего на щеках и крыльях носа", — объяснила косметолог.

Резкие перепады температур и сухой воздух нарушают работу сосудов и обезвоживают кожу, делая её тусклой и чувствительной.

Как защитить кожу зимой

По словам специалиста, важно не только укрываться от ветра, но и использовать морозостойкие уходовые средства. Они помогают защитить кожу от холода и сохранить естественный уровень увлажнённости.

"В отопительный сезон влага с кожи и волос просто испаряется, что приносит серьёзный дискомфорт. Очень важно подобрать хорошие увлажняющие средства по уходу за телом и лицом. Они должны не только увлажнять, но и удерживать влагу в коже. Также важно приобрести домой качественный увлажнитель воздуха", — подчеркнула Римма.

Кроме того, косметолог рекомендует избегать резких температурных перепадов - не выходить на улицу сразу после горячего душа и не подставлять лицо под потоки холодного воздуха.

Как ухаживать за кожей изнутри

Современные ямальцы активно используют профессиональные процедуры: пилинги, чистку лица и биоревитализацию, которая насыщает кожу витаминами и влагой. Всё чаще женщины делают контурную пластику губ не ради эстетики, а для поддержания уровня увлажнённости.

"Не стоит забывать и про спорт. Кардио-нагрузки улучшают кровообращение и цвет лица, а силовые упражнения и йога помогают подтянуть контуры не только тела, но и лица", — добавила косметолог.

Итог

Мороз и сухой воздух могут стать серьёзным испытанием для кожи, особенно зимой. Главное — регулярный уход, достаточное увлажнение и умеренные физические нагрузки, которые поддерживают тонус и здоровье организма в целом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В ХМАО наблюдается рост случаев пневмоний на 13,9% и снижение ОРВИ 08.11.2025 в 22:26
Статистика пугает: Югра сталкивается с резким увеличением случаев этого заболевания

В Югре зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями на 13,9%, при этом заболеваемость ОРВИ снизилась. Профилактика и вакцинация остаются важными мерами.

Читать полностью » В ХМАО число пользователей ИИ старше 55 лет выросло почти в 8 раз за год 08.11.2025 в 21:16
Пенсионеры подались в ИИ: что интересует возрастных сибиряков в нейросетях

В ХМАО жители старше 55 лет начали активно использовать искусственный интеллект. За год количество таких пользователей выросло в восемь раз, а трафик на нейросервисы увеличился в 21 раз.

Читать полностью » Югра и ЯНАО примут участие в эксперименте по учету банковских поступлений при назначении детских пособий 08.11.2025 в 20:26
Будьте готовы к проверке: как новый эксперимент в Югре и ЯНАО повлияет на детские пособия

В 2026 году в Югре и ЯНАО начнется эксперимент по учету поступлений на банковские счета при назначении детских пособий. Если сумма поступлений превышает доход семьи, выплаты не назначат.

Читать полностью » В ХМАО снова выросли зарплаты работников нефтегазовой отрасли — в августе 163 425 рублей 08.11.2025 в 19:11
Всё растёт и растёт: в ХМАО снова подняли зарплату в популярной специальности

В ХМАО после летнего спада снова растут зарплаты работников нефтегазовой отрасли. В августе их доход составил 163 425 рублей, что на 554 рубля больше, чем в июле.

Читать полностью » Мэр Сургута и другие главы Югры рассказали о своих увлечениях для восстановления сил 08.11.2025 в 18:17
Как мэры Югры поддерживают форму: от волейбола до караоке — у каждого своё хобби

Мэры городов Югры находят время для спорта и увлечений: от волейбола и плавания до охоты и пения. Узнайте, как они восстанавливают силы в свободное время.

Читать полностью » В ХМАО темпы строительства жилья снизились на 20% в 2025 году, по данным Росстата 08.11.2025 в 17:16
Кризис дошел до недвижки — какие риски ожидают строительную сферу в ХМАО

В Югре темпы строительства жилья снизились на 20%, однако строительство индивидуальных домов остаётся стабильным.

Читать полностью » Имя Мухаммад стало самым популярным именем для новорожденных в ХМАО 08.11.2025 в 16:18
Самые модные имена в ХМАО в 2025 году: Мухаммад и Анна — кто ещё в тренде

В ХМАО самыми популярными именами у новорожденных в 2025 году стали Мухаммад и Анна. В числе лидеров также Амина и Ева.

Читать полностью » В Югре зарплаты специалистов нефтегазовой отрасли и ученых превышают 160 тысяч рублей 08.11.2025 в 15:17
Кому стоит ехать в Югру за деньгами: зарплаты от 160 тыс. и прочие льготы только для этих профессий

В Югре специалисты нефтегазовой отрасли и ученые получают самые высокие зарплаты, превышающие 160 тысяч рублей. В 10 самых высокооплачиваемых отраслях региона — авиация, добыча ископаемых и финансы.

Читать полностью »

Новости
Наука
Учёные из Свободного университета Берлина обнаружили молекулы, указывающие на жизнь на Энцеладе
Туризм
Шоколадные холмы на острове Бохоль признаны природным памятником Филиппин
Садоводство
Беру всего три вида — и кашпо выглядит как из журнала: простая формула летнего сада
Культура и шоу-бизнес
Умер датский режиссёр Каспар Роструп, автор фильма "Танец с Регице"
Садоводство
Как спасаю свои хвойные деревья зимой — мои секреты по защите от снега и холода
Спорт и фитнес
Смешал казеин и тренировки — вот что вышло: вы не поверите результату
Красота и здоровье
Косметолог Оксана Баланова: регулярность важнее стоимости косметики в домашнем уходе
Питомцы
Теперь кормлю спокойно: собака стоит как вкопанная и ждёт — секрет прост, но его никто не использует
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet