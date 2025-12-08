Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Аллергия на мороз
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:38

Холодовая аллергия — не то, что вы думали: что на самом деле вызывает эти симптомы

Холодовая аллергия, несмотря на свое название, не является настоящей аллергией, поскольку ее провоцирует термический фактор, а не белковый раздражитель. Об этом рассказала врач-аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова в беседе с EcoSever для жителей Хабаровского края.

Причины холодовой аллергии

Галина Котова объяснила, что реакция на холод относится к псевдоаллергическим состояниям, поскольку ее запуск вызывает выброс гистамина в кровь под воздействием низкой температуры.

"Причиной такой аллергии может быть и тепловой фактор. Гистамин, выброшенный в общий кровоток, запускает каскадную реакцию, которая выглядит как аллергическая, но по сути своей аллергической она не является", — пояснила врач.

Это состояние проявляется так же, как и истинная аллергия, однако суть реакции отличается. Важно отметить, что для пациента, испытывающего симптомы, различия не так важны, так как он ощущает все те же неприятные ощущения, что и при настоящей аллергии.

Кому чаще всего встречается холодовая аллергия

Котова добавила, что псевдоаллергическая реакция на холод чаще всего возникает у людей, имеющих хронические заболевания. В первую очередь это воспалительные заболевания, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также обильные камнеобразования в почках или желчном пузыре. Кроме того, холодовая аллергия может развиться на фоне ревматоидных заболеваний.

"Воспалительные заболевания, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, обильные камнеобразования в почках или в желчном пузыре, ревматоидные заболевания", — уточнила врач.

Лечение и диагностика

Терапия при холодовой аллергии направлена не только на купирование симптомов, но и на выявление и лечение первопричины, провоцирующей это состояние.

"Лечится само состояние, при этом выявляется и лечится провоцирующий его фактор", — добавила Котова.

В некоторых случаях холодовая аллергия может быть связана с более серьезными заболеваниями, что требует комплексного подхода в диагностике и лечении.

