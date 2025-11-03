Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:59

Согрелись — и стало хуже: 3 ошибки, которые превращают простуду в пневмонию

Врач Владимир Мелкозеров: горячее молоко с мёдом и обтирания водкой могут навредить при простуде

Можно ли справиться с простудой народными средствами и не навредить себе? Начальник отдела неотложной медицинской помощи ЦГКБ №24 Екатеринбурга Владимир Мелкозеров рассказал URA. RU, как правильно действовать при первых симптомах болезни и какие домашние методы могут быть опасны.

Маска — первый барьер от инфекции

При первых признаках простуды важно надевать маску — она защищает окружающих от вируса. Здоровым людям это необязательно, но при близком контакте с заболевшими маска снижает риск заражения.

"Маску следует надевать, в первую очередь, при заболевании", — отметил врач.

Противовирусные препараты: по назначению, а не по советам из интернета

Противовирусные лекарства, включённые в клинические рекомендации по лечению ОРВИ и гриппа, нужно принимать только по назначению врача. Иногда их выписывают и для профилактики, особенно в период сезонных эпидемий.

Перед началом массовых заболеваний можно обратиться к участковому терапевту или в кабинет неотложной помощи, чтобы получить рекомендации. Отказ от лечения может привести к осложнениям — пневмонии, ангине и другим проблемам.

По словам специалиста, на последней конференции НИИ гриппа в Москве эксперты Всемирной организации здравоохранения подтвердили: назначение противовирусных препаратов на ранней стадии ОРВИ вполне оправдано.

Куда идти при первых симптомах

Если вы почувствовали недомогание, поднялась температура или появилось першение в горле, обращайтесь в кабинет неотложной помощи для температурящих пациентов. В Екатеринбурге такие кабинеты работают во всех городских поликлиниках ежедневно с 8:00 до 20:00, без выходных, записи и очередей.

Там можно пройти экспресс-тест на грипп и коронавирус — оба вируса очень заразны и быстро передаются от человека к человеку.

Народные средства: польза и опасность

Мёд, лимон, чеснок, брусника и фиточаи допустимы, но лишь как дополнительное лечение. Главное — соблюдать режим сна и отдыха, пить много жидкости и не перегреваться.

"Мы живём в агрессивной среде. Вирусы и бактерии давно устойчивы к народным средствам, которые помогали нашим бабушкам. Сегодня это лишь симптоматическое лечение, не влияющее на вирус", — объяснил врач.

Однако есть методы, которые могут навредить:

  • Горячее молоко с мёдом может обжечь слизистую, а при высокой температуре мёд выделяет токсины.

  • Натирания маслом раздражают кожу, а шерстяные носки и три одеяла создают "эффект термоса" и повышают температуру.

  • Обтирание водкой с уксусом опасно: при неверных пропорциях можно получить ожог. Лучше просто принять прохладный душ и дать воде высохнуть на коже — это естественно охладит тело.

Как укрепить иммунитет

Заботиться об иммунитете нужно до болезни, а не во время. В острой фазе простуды приём витамина C или D в ударных дозах помогает не всем и возможен только по назначению врача.

Иммуномодуляторы тоже могут быть полезны, но не для всех. При некоторых хронических заболеваниях они способны вызвать обострение. Поэтому любое средство для укрепления иммунной системы следует принимать только после консультации со специалистом.

