Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина болеет простудой
Женщина болеет простудой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:52

Думала, что чай с мёдом лечит простуду — теперь делаю иначе: жаль, что раньше не знала

Когда наступают холода, большинство людей первым делом заваривают чай с малиновым вареньем или добавляют ложку мёда в кружку кипятка. Кажется, что этот старый домашний метод должен помочь сбить температуру, укрепить иммунитет и вернуть силы. Однако врачи всё чаще напоминают: мёд, лимон и варенье — не лекарства, а их эффективность при простуде сильно переоценена.

Варенье — не лекарство

Варенье после варки теряет значительную часть витаминов, однако не становится бесполезным полностью.

При варке ягод большинство витаминов (в частности, витамин С) разрушаются, но в сладости остаются пектины и антиоксиданты, которые поддерживают пищеварение и микрофлору. Однако никакого прямого влияния на вирусы и воспаление варенье не оказывает.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Полагаться на малиновое варенье при температуре Не снижает жар и не помогает иммунитету Пейте больше тёплой воды и травяных настоев
Есть варенье ложками Избыток сахара ослабляет организм Добавляйте немного свежих ягод в чай

Лимон в горячем чае — пустая надежда

Витамин С начинает разрушаться сразу после разрезания лимона и контакта с воздухом, а в кипятке исчезает почти мгновенно. Поэтому, если хотите получить от цитрусов настоящую пользу, добавляйте лимон в тёплый чай (до 60°C) или ешьте его в свежем виде.

Совет:

  • храните нарезанный лимон в закрытой посуде;

  • не оставляйте кружку с лимоном на ночь — пользы не останется.

Мёд — это не лекарство, а подсластитель

При нагревании выше 40°C мёд теряет полезные ферменты и антиоксиданты, превращаясь в обычный подсластитель. К тому же сахар в горячем напитке создаёт идеальную среду для роста бактерий в полости рта.

Как использовать правильно:

  • растворяйте мёд в тёплом, а не горячем напитке;

  • добавляйте в каши, смузи или ешьте вприкуску с травяным чаем;

  • не превышайте 1-2 чайные ложки в день.

Что действительно помогает при простуде

Чтобы быстрее восстановиться, врачи советуют делать упор не на "волшебные чаи", а на полноценное питание и водный баланс.

Рекомендованные напитки

  • Тёплая вода — помогает снизить интоксикацию.

  • Морсы без сахара — клюквенный или брусничный, источник антиоксидантов.

  • Травяные чаи — ромашка, липа, шалфей, имбирь.

  • Отвары шиповника — источник натурального витамина С.

Полезные продукты

Категория Что включить в рацион
Белки Куриный бульон, рыба, яйца, творог
Витамин С Киви, апельсины, шиповник, сладкий перец
Пробиотики Йогурт, кефир, ряженка
Противовоспалительные продукты Имбирь, чеснок, зелень

А что если…

  • Температура не снижается?
    Не полагайтесь на чаи — используйте жаропонижающие препараты по назначению врача.

  • Нет аппетита?
    Пейте бульоны и воду — главное, не допустить обезвоживания.

  • Хочется сладкого?
    Ешьте свежие фрукты или ложку холодного мёда, а не варенье с сахаром.

Плюсы и минусы домашних напитков

Плюсы Минусы
Увлажняют слизистые Могут содержать слишком много сахара
Согревают и расслабляют Потеря витаминов при высокой температуре
Помогают пить больше жидкости Не лечат вирусы и не снижают температуру

Мифы и правда

Миф: чай с малиной сбивает температуру.
Правда: он может вызвать потоотделение, но не влияет на вирус и воспаление.

Миф: лимон в чае — источник витамина С.
Правда: витамин разрушается при нагревании, добавляйте лимон в остывший напиток.

Миф: мёд — антибиотик.
Правда: он не убивает бактерии, а только смягчает горло и делает напиток вкуснее.

Исторический контекст

Домашние средства от простуды начали активно использовать ещё в XIX веке, когда медицинских препаратов было немного. Малина, лимон и мёд символизировали заботу и тепло, но с развитием науки стало ясно, что их эффект в основном психологический и поддерживающий, а не лечебный.

Три интересных факта

  1. При температуре выше 60°C мёд теряет до 90% своих ферментов.

  2. В лимоне после 15 минут в кипятке остаётся менее 10% витамина С.

  3. Малиновое варенье содержит больше сахара, чем шоколад, — до 70%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Завтрак важен для поддержания нормального обмена веществ — нутрициолог Юлия Дробышева сегодня в 13:18
Как завтрак влияет на сахар в крови: не знала — теперь всегда завтракаю, чтобы контролировать состояние

Завтрак не всегда обязателен, но для многих он важен для поддержания энергии и нормализации обмена веществ. Разбираемся, когда завтрак полезен, а когда его можно пропустить.

Читать полностью » Ограничение сахара в первые 1000 дней жизни снижает риски диабета и гипертонии — советы педиатров сегодня в 12:47
Пошла на жертвы, чтобы ограничить сахар в детском рационе — и вот что это дало

Ограничение сахара в первые 1000 дней жизни может существенно снизить риски диабета и гипертонии в будущем. Узнайте, как правильное питание в раннем возрасте влияет на здоровье.

Читать полностью » Думал, что немного алкоголя не навредит — пока не оказался в больнице сегодня в 12:44

Даже редкие дозы спиртного могут ускорить развитие инсульта на 10-15 лет. Врач объяснил, почему алкоголь опасен для мозга и сосудов и почему безопасных доз не существует.

Читать полностью » Жирная и жареная пища замедляет пищеварение — советы врача-проктолога Елены Смирновой сегодня в 11:47
Решила поменять свой ужин — и вот как это изменило моё самочувствие через неделю

Правильный вечерний рацион поможет избежать проблем с пищеварением и улучшить самочувствие. Узнайте, что стоит есть вечером, а что лучше исключить из рациона.

Читать полностью » Всегда считал холодец суперполезным — пока врач не объяснила, в чём подвох сегодня в 11:41

Врач объяснила, почему холодец действительно содержит коллаген, но не стоит считать его чудодейственным средством для суставов. Как приготовить его с пользой для здоровья?

Читать полностью » Частое использование антисептиков может привести к сухости и раздражению кожи — Андрей Дорохов сегодня в 10:47
Антисептики спасали от микробов, но вот что я заметил, когда перестала их использовать каждый день

Антисептики — удобное средство для защиты от микробов, но регулярное их использование может нанести вред коже. Узнайте, как правильно их использовать и избежать побочных эффектов.

Читать полностью » Закрыла овощи на зиму, как всегда — а потом вся семья оказалась в больнице сегодня в 10:37

Шесть членов одной семьи оказались в больнице с диагнозом "ботулизм" после домашнего салата. Врач рассказал, почему токсин опасен даже в микродозах и как защититься.

Читать полностью » Частая головная боль как причина серьезных заболеваний — Дилфуза Ишбаева сегодня в 9:47
Подумала, что это обычная боль — но обследование показало: все гораздо серьёзнее

Головная боль — это не просто неприятный симптом, а сигнал организма. Узнайте, как она влияет на ваше здоровье и почему не стоит терпеть боль.

Читать полностью »

Новости
Наука
JAMA: несоответствие уровней креатинина и цистатина С сигнализирует о почечной недостаточности
Спорт и фитнес
Проснулась в 5 утра, пошла плавать — и открыла идеальный завтрак без булочек и сахара
Красота и здоровье
Кожа стала тусклой и сухой — причина оказалась не в косметике: виноват один витамин
Питомцы
Ветеринар Гуляева назвала курицу основным источником пищевой аллергии у домашних животных
Культура и шоу-бизнес
Финансовый ураган Голливуда: режиссёр "Крёстного отца" оказался на грани финансового краха
Дом
Сери Кертцнер рекомендовала всегда иметь запас вина, салфеток и свечей для гостей
Питомцы
Партнёр ревнует к своей собаке? Применяю эти психологические приёмы — и все счастливы: интрига раскрыта
Садоводство
Залила компостом и зольным раствором — клубника зацвела раньше всех, соседи в шоке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet