Автомобиль в снегу
© unsplash.com by Suraj Chilamkruthi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Опубликована сегодня в 1:53

Никогда не используйте эфир для запуска мотора: вред, о котором молчат продавцы

Запуск двигателя в мороз требует отключения лишних приборов — СТО

Зимние морозы нередко превращают обычный запуск двигателя в настоящий экзамен для автомобиля и водителя. Особенно это заметно на машинах с большим пробегом, где каждая слабая деталь проявляется сразу. Неправильные действия в такие моменты способны не только сорвать поездку, но и ускорить износ важных узлов. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

С чего начинается уверенный запуск в сильный мороз

В холодный сезон главное — заранее подготовить автомобиль к температурным нагрузкам. В средней полосе России и северных регионах морозы до -30 градусов и ниже считаются нормой, и к ним нужно относиться как к реальности, а не исключению. Подготовка включает не только замену шин и плановое обслуживание, но и проверку того, как машина переживает ночные стоянки.

Ключевой момент — исправный аккумулятор в хорошем состоянии. При низких температурах даже относительно "живые" батареи теряют часть емкости и могут уйти в глубокий разряд всего за одну-две холодные ночи. Поэтому зимой особенно важно, чтобы АКБ была в хорошем состоянии и имела достаточный запас по пусковому току.

Пусковое устройство и правило "никаких лишних потребителей"

Если аккумулятор уже не новый, но еще держится, полезно иметь под рукой пусковое устройство. Оно помогает завести мотор, когда штатной батарее не хватает заряда. Такой вариант особенно актуален для тех, кто часто оставляет машину на улице или пользуется автомобилем нерегулярно.

При этом сотрудник СТО напоминает: перед попыткой запуска нужно убрать любую лишнюю нагрузку на аккумулятор. Чем больше потребителей включено в момент пуска, тем меньше энергии остается стартеру. Поэтому перед поворотом ключа стоит отключить все, что можно выключить с панели управления: обогревы, мультимедиа, дополнительные световые приборы и другие электросистемы. Это простое действие часто решает исход ситуации, особенно при критических температурах.

Почему дизель зимой требует особого подхода

Дизельные моторы запускаются в мороз сложнее, чем бензиновые, и причина не только в аккумуляторе. Здесь крайне важны качество топлива и сезонность солярки. Если вовремя не перейти на зимнее дизельное горючее, существует риск, что оно загустеет и перестанет нормально проходить по системе. В результате даже исправный двигатель может не запуститься.

Дополнительно для дизелей существуют средства, облегчающие пуск в мороз — в том числе аэрозольные пусковые спреи, которые распыляют во впуск. Они дают быстрый эффект и могут выручить, когда машина простояла несколько дней и запуск "в лоб" не получается. Но такой вариант лучше оставлять на крайний случай.

Почему "эфир" стоит применять только в исключительных ситуациях

Несмотря на распространенность пусковых спреев, специалист предупреждает: их частое использование вредно. Такой состав обеспечивает так называемый сухой запуск, что негативно сказывается на ресурсе силового агрегата. Именно поэтому подобные средства разумнее воспринимать как аварийную помощь, а не как ежедневную привычку.
Гораздо безопаснее опираться на технически правильные методы — исправную батарею, подходящее топливо и предварительный прогрев, если он предусмотрен конструкцией.

Предпусковой отопитель — полезная опция, но не панацея

На многих современных автомобилях с дизельными двигателями установлен предпусковой отопитель. В морозы он способен заметно облегчить запуск и снизить нагрузку на мотор. Однако важно учитывать, что система эффективно работает только при нормальном состоянии аккумулятора. Если батарея разряжена или близка к замене, даже отопитель не даст ожидаемого результата.

Поэтому владельцам советуют не затягивать с обновлением АКБ: в среднем современные аккумуляторы служат 5-6 лет, после чего характеристики постепенно снижаются и начинают проявляться именно зимой.

Правильный запуск в сильный мороз — это не набор хитростей, а грамотная подготовка и понимание нагрузки на машину. Если заранее следить за аккумулятором, убрать лишних потребителей и учитывать особенности топлива, двигатель заводится заметно легче. А значит, зимняя эксплуатация перестает быть стрессом и превращается в привычный режим без неприятных сюрпризов.

