Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Двигатель
Двигатель
© Designed by Freepik by aopsan is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 15:31

Запуск при −30 °C едва не убил двигатель: масло 5W-40 повело себя неожиданно

Опасная для двигателя температура запуска на маслах 5W-30 и 5W-40 начинается с −30 °C — моторист

С наступлением холодов многие автомобилисты начинают особенно внимательно относиться к тому, что происходит под капотом. Морозы не только усложняют запуск двигателя, но и влияют на свойства моторного масла, от которого напрямую зависит ресурс силового агрегата. На прошедшей неделе моторист объяснил, при какой температуре запуск автомобиля с маслами 5W-30 и 5W-40 становится опасным для ДВС. Эти данные заставили многих пересмотреть привычные подходы к обслуживанию машины.

Что влияет на поведение масла зимой

Основная сложность зимней эксплуатации связана с тем, что любое масло густеет при понижении температуры. Расшифровка маркировки SAE помогает понять, насколько быстро смазка переходит в состояние, в котором её сложно прокачивать. Чем меньше цифра перед "W", тем легче мотору пережить морозный запуск.

При наружной температуре ниже -10 °C даже синтетические масла становятся плотнее. Насосу требуется больше усилий, чтобы протолкнуть густую жидкость по каналам, а циркуляция в первые секунды noticeably замедляется. Хотя современные двигатели рассчитаны на такие нагрузки, важно избегать резкого увеличения оборотов сразу после старта, чтобы детали успели получить защитный слой.

Почему синтетика предпочтительнее зимой

Масла высокого качества содержат добавки, которые формируют тончайшую защитную плёнку на поверхности металла. Она сохраняется даже после остановки двигателя, защищая пары трения при последующем запуске. Благодаря этому мотор прогревается мягче, без лишних вибраций и стуков. Именно поэтому составы 5W-30 и 5W-40 считаются оптимальными для стабильной работы зимой.

Если сравнивать их с маслом 10W, разница заметна: при одинаковых условиях смазка с индексом 5W остаётся подвижной дольше и облегчает запуск даже в сильный мороз. А вот масло 0W создаётся специально для экстремальных температур и обеспечивает текучесть при почти арктических условиях.

Сравнение масел разных классов

Маркировка Температура застывания Особенности применения
5W-30 -42 °C Хороший баланс для большинства автомобилей, уверенный запуск в сильный мороз
10W-40 -39 °C Подходит для регионов с умеренными зимами
0W-40 -48 °C Максимальная текучесть, разработано для экстремальных условий и сурового климата

Советы шаг за шагом: как облегчить зимний запуск

  1. Используйте качественное синтетическое масло, соответствующее допускам производителя авто.

  2. Перед холодами меняйте масло и фильтр — свежая смазка лучше переносит мороз.

  3. Контролируйте уровень заряда аккумулятора: слабая батарея замедляет работу стартера.

  4. После запуска держите обороты минимальными, пока масло не разойдётся по каналам.

  5. Используйте предпусковые обогреватели — особенно актуально для дизельных моторов.

  6. Проверяйте состояние свечей зажигания и топливной системы — они влияют на лёгкость старта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: запуск двигателя на густом масле при температуре ниже предела для 5W-30.
• Последствие: работа на сухую, повышенный износ пар трения, риск повреждения вкладышей.
• Альтернатива: переход на 0W-40 или использование подогрева картера.

• Ошибка: попытка "прогазовать" мотор сразу после пуска.
• Последствие: резкая нагрузка на непрогретые детали.
• Альтернатива: выдержать 20-40 секунд на холостом ходу.

• Ошибка: игнорирование состояния аккумулятора.
• Последствие: ухудшение прокрутки, задержка подачи масла.
• Альтернатива: профилактическая зарядка или замена АКБ.

А что если морозы опускаются ниже -40 °C?

В таких условиях даже официальные данные производителей масел теряют актуальность.

"Если температура воздуха упала до -42 градусов по Цельсию, масло 5W-30 становится плотным", — пояснил моторист.

При такой погоде запускать двигатель крайне нежелательно: смазка не успеет попасть в узлы, и мотор начнёт работать почти всухую. Безопасным пределом считается -30 °C — ниже желательно переходить на более текучие составы или использовать прогрев оборудования.

FAQ

Как выбрать масло для зимы?
Ориентируйтесь на рекомендации производителя авто, климат региона и состояние двигателя. Для сильных морозов подойдут 0W-30 или 0W-40.

Сколько стоит переход на более жидкое масло?
Разница между 5W-30 и 0W-40 обычно составляет от 10% до 30% в зависимости от бренда.

Что лучше для старого двигателя — 5W-40 или 0W-40?
Если мотор имеет пробег, лучше использовать 5W-40: оно более стабильно на горячую и снижает угар.

Мифы и правда

Миф: масло густеет только при запущенном двигателе.
Правда: загустевание происходит ещё до старта — в момент охлаждения двигателя.

Миф: чем гуще масло, тем лучше защита зимой.
Правда: зимой важнее текучесть, а не плотность.

Миф: достаточно прогреть мотор пять минут — масло гарантированно разойдётся.
Правда: на морозе смазка может достигать рабочих каналов дольше, особенно при износе насоса.

Три факта о зимней смазке

  1. В дизельных автомобилях чувствительность к морозам выше из-за особенностей конструкции.

  2. Масла с индексом 0W чаще всего используют в электромобилях с ДВС-генератором в северных странах.

  3. На новой синтетике двигатель прогревается быстрее благодаря улучшенной текучести.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запах бензина в салоне авто сигнализирует о серьезной утечке — автоэксперт Ян Хайцеэр сегодня в 8:24
Начал замечать запах бензина в машине — после этого стал внимательнее относится к проблемам авто

Когда запах бензина в салоне вашего автомобиля — не стоит рисковать. Важные рекомендации по устранению этой проблемы.

Читать полностью » Продажи новых пикапов в России упали на 33,5% в октябре 2025 года — сегодня в 7:33
Продажи падают, а рынок дрожит: пикапы в России перестали быть обычными машинами

Российский рынок пикапов продолжает снижаться: кто лидирует, какие модели популярны и как выбирать автомобиль для работы и поездок.

Читать полностью » Система бесключевого доступа угрожает безопасности автомобилей — Vezess.hu сегодня в 7:31
Бесключевой доступ к автомобилю стал оружием угонщиков: как защититься

Эксперты рассказали, как работает система бесключевого доступа, почему она может быть опасной для вашего автомобиля, и какие меры предосторожности помогут защитить транспортное средство.

Читать полностью » Volvo отказалась от установки лидаров в моделях ES90 и EX90 2026 года — компания сегодня в 6:27
Volvo снимает с себя лазерную броню: что теперь заменит лидары в новых электромобилях

Volvo отказалась от лидаров в новых моделях, делая ставку на комплексные системы безопасности и автономного управления.

Читать полностью » Будапешт лидирует по количеству угонов автомобилей — Главное управление нацполиции Венгрии сегодня в 6:23
Секреты угонов: почему Suzuki и Opel стали первыми мишенями угонщиков в Венгрии

В 2024 году количество краж автомобилей в Венгрии значительно возросло. Разбираемся, какие марки и города лидируют по числу угонов, а также как избежать кражи.

Читать полностью » Тепловентилятор и предпусковой подогреватель ускоряют прогрев салона — автомеханик сегодня в 5:23
Садясь в машину зимой, я мгновенно ощущаю тепло — вот как я это делаю

Как быстро согреть салон машины зимой и сделать первые минуты поездки комфортными без дорогих установок и сложных манипуляций.

Читать полностью » Специалисты начали активировать скрытые функции китайских автомобилей — сегодня в 5:15
Как китайские авто меняют рынок: секреты активации скрытых опций для водителей

Как китайские автомобили становятся всё более популярными в России и какие скрытые функции можно активировать, чтобы улучшить их работу?

Читать полностью » Течи масла могут разрушить коробку передач, если их не устранить вовремя — автомеханик сегодня в 4:22
Пять ступеней и три сотни тысяч километров: какие коробки передач не подводят

Автомеханики рассказали, какие пятиступенчатые коробки передач способны пройти 300 000 километров и не потребуют дорогостоящего ремонта.

Читать полностью »

Новости
Дом
Зарядные устройства продолжают потреблять энергию без нагрузки — Итан Хайне
Туризм
Запад Крита выделяется горами, ущельями и драматичными видами, отмечают путешественники
Еда
Крупная соль даёт равномерный и мягкий посол красной рыбы — технологи
Дом
Жаростойкая краска полностью меняет вид камина без демонтажа — Кевин Вандер Хейд
Питомцы
Черная кошка стала символом удачи в первый день зимы — фольклористы
Спорт и фитнес
Репортёр из Нью-Йорка пробежала марафон ради благотворительности — журналисты
Питомцы
Собаки активно участвуют в создании праздничной упаковки — кинологи
Дом
Люди оценивают чистоту дома за первые пять минут — социологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet