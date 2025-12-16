Тепло уходит, как песок сквозь пальцы: почему организм вдруг перестаёт греться

Постоянное чувство холода у здорового человека может быть не просто раздражающим симптомом, но признаком скрытых сбоев в работе организма, связанных с кровообращением и обменом веществ, — об этом сообщает издание "Pravda.Ru" со ссылкой на врача-терапевта Людмилу Лапу из Центра иммунокоррекции.

Почему возникает холод

Многие знакомы с ситуацией, когда окружающие чувствуют себя вполне тепло, а тело продолжает реагировать ознобом и холодом. По словам Лапы, частое ощущение холода, особенно в конечностях, часто обусловлено нарушениями сосудистой регуляции и микроциркуляции крови. Эти процессы отвечают за распределение тепла по телу и обеспечение тканей кислородом и питательными веществами. При их сбое тепло не достигает периферийных участков, и человек ощущает холод, даже если температура окружающей среды комфортна.

Кроме того, врач выделяет вторую распространённую причину чувства холода — сбои в работе щитовидной железы. Этот орган регулирует обмен веществ, который напрямую влияет на терморегуляцию и энергообмен. Если щитовидная железа работает неэффективно, метаболизм замедляется, и организм теряет способность поддерживать стабильную температуру. Поэтому при подобных симптомах Лапа рекомендует не откладывать визит к терапевту.

Диагностика и первые шаги

Согласно Лапе, терморегуляция напрямую связана с состоянием сосудистой системы, и нарушение этого баланса может служить ранним сигналом проблем со здоровьем. Врач отмечает, что своевременная диагностика позволяет определить причину и направить пациента к нужному специалисту. Первоочередная задача — исключить серьёзные эндокринные и сосудистые патологии.

Врач подчёркивает, что обследование включает анализы крови на гормоны щитовидной железы, оценку состояния сосудов и общую проверку обменных процессов. После выявления причин специалист подбирает индивидуальную терапию. Это может быть коррекция гормонального фона, средства для улучшения микроциркуляции или рекомендации по образу жизни.

Что происходит после лечения

Лапа также рассказывает о результатах корректирующей терапии: "Терморегуляция напрямую связана с состоянием сосудистой системы, от которой зависит полноценное кровоснабжение тканей и органов. Нарушения в этой системе могут проявляться постоянным чувством холода, особенно в конечностях. Второй распространенной причиной становятся сбои в работе щитовидной железы, которые влияют на обмен веществ и теплообмен. Поэтому необходимо обратиться к терапевту, который проведет первичную диагностику и направит к нужным специалистам для коррекции состояния", — пояснила Лапа.

При правильном подходе уже в первые недели лечения многие пациенты отмечают улучшение. По словам специалиста, нормализация кровотока и микроциркуляции возвращает ощущение тепла, а комфортное состояние становится стабильным. Такой эффект достигается благодаря комплексной работе — медикаментам, диете и рекомендациям по физической активности.