Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с свитере оверсайз
Девушка с свитере оверсайз
© https://ru.freepik.com by teksomolika is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:04

Тепло уходит, как песок сквозь пальцы: почему организм вдруг перестаёт греться

Постоянное ощущение холода связано с нарушением работы сосудов — врач Лапа

Постоянное чувство холода у здорового человека может быть не просто раздражающим симптомом, но признаком скрытых сбоев в работе организма, связанных с кровообращением и обменом веществ, — об этом сообщает издание "Pravda.Ru" со ссылкой на врача-терапевта Людмилу Лапу из Центра иммунокоррекции.

Почему возникает холод

Многие знакомы с ситуацией, когда окружающие чувствуют себя вполне тепло, а тело продолжает реагировать ознобом и холодом. По словам Лапы, частое ощущение холода, особенно в конечностях, часто обусловлено нарушениями сосудистой регуляции и микроциркуляции крови. Эти процессы отвечают за распределение тепла по телу и обеспечение тканей кислородом и питательными веществами. При их сбое тепло не достигает периферийных участков, и человек ощущает холод, даже если температура окружающей среды комфортна.

Кроме того, врач выделяет вторую распространённую причину чувства холода — сбои в работе щитовидной железы. Этот орган регулирует обмен веществ, который напрямую влияет на терморегуляцию и энергообмен. Если щитовидная железа работает неэффективно, метаболизм замедляется, и организм теряет способность поддерживать стабильную температуру. Поэтому при подобных симптомах Лапа рекомендует не откладывать визит к терапевту.

Диагностика и первые шаги

Согласно Лапе, терморегуляция напрямую связана с состоянием сосудистой системы, и нарушение этого баланса может служить ранним сигналом проблем со здоровьем. Врач отмечает, что своевременная диагностика позволяет определить причину и направить пациента к нужному специалисту. Первоочередная задача — исключить серьёзные эндокринные и сосудистые патологии.

Врач подчёркивает, что обследование включает анализы крови на гормоны щитовидной железы, оценку состояния сосудов и общую проверку обменных процессов. После выявления причин специалист подбирает индивидуальную терапию. Это может быть коррекция гормонального фона, средства для улучшения микроциркуляции или рекомендации по образу жизни.

Что происходит после лечения

Лапа также рассказывает о результатах корректирующей терапии: "Терморегуляция напрямую связана с состоянием сосудистой системы, от которой зависит полноценное кровоснабжение тканей и органов. Нарушения в этой системе могут проявляться постоянным чувством холода, особенно в конечностях. Второй распространенной причиной становятся сбои в работе щитовидной железы, которые влияют на обмен веществ и теплообмен. Поэтому необходимо обратиться к терапевту, который проведет первичную диагностику и направит к нужным специалистам для коррекции состояния", — пояснила Лапа.

При правильном подходе уже в первые недели лечения многие пациенты отмечают улучшение. По словам специалиста, нормализация кровотока и микроциркуляции возвращает ощущение тепла, а комфортное состояние становится стабильным. Такой эффект достигается благодаря комплексной работе — медикаментам, диете и рекомендациям по физической активности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Проблемы с микробиотой кишечника могут способствовать бессоннице — врач-сомнолог Макниллис сегодня в 10:39
Эта неожиданная причина может портить ваш сон: что нового узнали учёные

Исследования показали, что состояние микробиома кишечника напрямую влияет на качество сна. Учёные надеются, что эти данные приведут к новым методам лечения бессонницы.

Читать полностью » Качественный режим сна снижает риск псориаза примерно на 30% — исследование IJBM сегодня в 10:16
Обычная привычка перед сном меняет всё: риск псориаза заметно падает

Долгосрочное исследование показало, что устойчивый режим сна может быть связан с более низким риском псориаза и его осложнений.

Читать полностью » Поздний ужин зимой повышает уровень сахара в крови сегодня в 10:15
Метаболизм уходит в спячку: зимний ужин может незаметно работать против веса

Зимой метаболизм меняется, и это влияет на здоровье. Узнайте, как ранний ужин помогает улучшить обмен веществ и сохранить баланс в организме!

Читать полностью » Эмоциональная сложность часто сопровождает высокий интеллект — психолог Никишина сегодня в 9:33
Высокий ум даёт не только преимущества: теневая сторона, о которой молчат

Высокий интеллект не всегда упрощает жизнь. Психолог объяснила, почему умным людям сложнее адаптироваться и как это связано с эмоциями.

Читать полностью » 2–4 мандарина в день не вредят здоровью при отсутствии заболеваний — эндокринолог Одерий сегодня в 9:24
Едят горстями — потом жалеют: безопасная норма мандаринов удивила многих

Мандарины считаются полезным зимним фруктом, но переедание может навредить. Врач объяснила, какая порция безопасна и кому стоит быть особенно осторожным.

Читать полностью » Uslu Airlines выпустил коллекцию лаков с кодами аэропортов — Into The Gloss сегодня в 8:10
Мир в одном флаконе: как Uslu Airlines упаковал путешествия в цвет лака

Uslu Airlines представил лимитированную коллекцию лаков, вдохновлённую аэропортами и эстетикой путешествий. Каждый оттенок хранит историю места.

Читать полностью » Клетки почек сами остановили гормон повышения давления — Circulation Research сегодня в 6:51
Давление растёт — и вдруг стоп: в почках нашли механизм аварийного отключения

Учёные выяснили, как почки сами отключают гормон, повышающий давление, и это открытие может изменить подходы к лечению гипертонии и защите почек.

Читать полностью » Физическая активность способствует снижению уровня глюкозы и улучшению чувствительности к инсулину — Камчатка Сегодня сегодня в 6:31
Сахарный диктатор на бегу: как физическая активность превращает уровень глюкозы в подчинённого

Физическая активность помогает контролировать уровень глюкозы в крови и снижает риск диабета 2 типа. Рекомендации для улучшения чувствительности к инсулину.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян стали самыми дорогими футболистами РПЛ — Transfermarkt
Красота и здоровье
Постепенный отказ от сахара снижает зависимость от сладкого — диетолог Белоусова
Туризм
Тувалу остаётся одним из наименее посещаемых туристами государств Тихого океана — соцсети
Культура и шоу-бизнес
Верховный суд закрепил квартиру Долиной за Полиной Лурье
Общество
Поза человека формирует первое впечатление — психотерапевт Никитина
Мир
Назначение нового главы ФРС США состоится в январе — министр финансов Скотт Бессент
Общество
Живая ёлка оказалась менее аллергенной чем искусственная — иммунолог Логина
Садоводство
Для суккулентов выбирают сухие и солнечные участки — Real Simple
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet