Холод в голове, жара в теле: мозг превращает воспоминания в топливо, ускоряющее сжигание жира

Холод формирует в организме не только физиологические реакции, но и следы, которые мозг способен использовать спустя длительное время. Новое исследование показывает, что воспоминания о холоде могут запускать сжигание жира и ускорять метаболизм даже без фактического снижения температуры. Учёные уверены, что это открытие может изменить подходы к лечению заболеваний, связанных с обменом веществ. Об этом сообщает Nature.

Мозг создаёт холодные воспоминания, способные менять метаболизм

Исследовательская группа из Тринити-колледжа в Дублине под руководством профессора Томаса Райана выяснила, что мозг может формировать устойчивые воспоминания о воздействии холода и применять их для регулирования обмена веществ. Это первое исследование, показывающее, что память может не только фиксировать сенсорный опыт, но и напрямую влиять на физиологические реакции организма.

Авторы объясняют: если мозг связывает определённые сигналы с холодом, тело начинает заранее готовиться к снижению температуры. Это не просто рефлекс, а полноценное использование информации, сохранённой в нейронных сетях. Полученные данные открывают новые горизонты в понимании того, как память может влиять на физиологию, поведение и эмоциональные процессы человека.

Участники исследования отмечают, что выводы имеют прямое отношение к разработке подходов к терапии ожирения, рака и других заболеваний, где нарушены терморегуляция или метаболизм. Учёные подчёркивают, что понимание механизмов "холодных воспоминаний" может стать ключом к созданию методов, активирующих сжигание энергии без охлаждения организма.

Как формируются ассоциации и что известно об энграммах

Идея о том, что опыт способен формировать будущие реакции, восходит к классическому обусловливанию, впервые подробно описанному Иваном Павловым в конце XIX века. Если животное связывает нейтральный стимул с важным событием, то в дальнейшем один только сигнал вызывает физиологическую реакцию. Такое обучение стало основой современных представлений о том, как мозг формирует память.

Учёные давно предполагают, что память хранится в виде энграмм — устойчивых цепочек активированных нейронов. В последние годы исследователи обнаруживают энграммы не только для событий или эмоций, но и для физических переживаний: боли, воспаления, питания, болезни. Всё это доказывает, что мозг ведёт подробный "учёт" опыта тела и сохраняет его для дальнейшего использования.

Команда Тринити-колледжа выдвинула гипотезу о существовании температурных энграмм — нейронных записей о холоде. Чтобы проверить её, необходимо было установить, способен ли мозг создавать такие воспоминания и использовать их для управления терморегуляцией.

Мыши научились предсказывать холод и согреваться заранее

Ведущий автор работы доктор Андреа Муньос Замора организовала серию экспериментов, в которых мышам показывали новые визуальные сигналы в условиях холода — при температуре 4 °C. Спустя несколько дней животных снова помещали в тот же контекст, но уже при комнатной температуре, сохранив те же визуальные стимулы.

Оказалось, что мыши начинали разгонять метаболизм и вырабатывать тепло лишь от одного ожидания холода. Их реакция была предсказательной — организм готовился к холоду, хотя температура вокруг оставалась нормальной.

После того как исследователи убедились, что воспоминания о холоде действительно формируются, они изучили, какие клетки мозга отвечают за этот процесс. С помощью методов маркировки активности и генетического контроля учёные выявили клетки энграммы в гиппокампе, которые "хранили" информацию о холоде. Оптогенетическая стимуляция этих клеток приводила к активации термогенеза и ускорению метаболизма, даже если внешней угрозы охлаждения не было. В противоположных экспериментах подавление этих клеток приводило к тому, что мыши не проявляли реакции на визуальные сигналы, ранее связанные с холодом.

Как мозг контролирует накопление жира и работу бурой жировой ткани

По словам авторов исследования, у млекопитающих бурый жир играет ключевую роль в процессе адаптивного термогенеза — выработки тепла в холодных условиях.

"Мы увидели, что при воздействии низких температур у мышей формируются воспоминания, которые позволяют им ускорять метаболизм в ожидании охлаждения", — отмечает доктор Андреа Муньос Замора.

Профессор Лидия Линч объясняет значение реакции бурой жировой ткани.

"Мозг должен научиться распознавать холод и затем управлять реакцией жировых клеток", — подчёркивает Линч.

Соавтор исследования доктор Аарон Дуглас делает акцент на медицинском потенциале открытия.

"Многие заболевания, включая ожирение и некоторые формы рака, можно лечить, воздействуя на терморегуляцию через бурый жир. Важно проверить, смогут ли "холодные воспоминания” у людей использоваться в терапевтических целях", — говорит Дуглас.

Как открытие меняет понимание работы мозга и поведения

Авторы исследования уверены, что эта работа меняет взгляд на то, как мозг использует память для управления телом. Она показывает, что воспоминания — это не только отражение прошлого, но и инструмент для прогнозирования будущего.

Профессор Райан объясняет важность связи между восприятием тела и эмоциональной сферой.

"Наше мышление выросло из базовых телесных реакций. Чтобы понять эмоции и поведение, важно знать, как эти элементы мозга взаимодействуют", — говорит Райан.

Учёные считают, что открытие температурных энграмм станет основой новых исследований, направленных на понимание связи между памятью, восприятием и физиологией человека.

Сравнение: как организм реагирует на реальный холод и на холодные воспоминания

Организм запускает термогенез в двух ситуациях: когда температура действительно падает и когда мозг "предсказывает" охлаждение. При реальном охлаждении активируется бурый жир и усиливается выработка тепла. При активации клеток "холодной энграммы" организм запускает те же процессы заранее, даже если внешних факторов нет. Это демонстрирует, как память помогает телу адаптироваться.

Плюсы и минусы использования термогенеза для регулирования веса

Использование природных механизмов термогенеза вызывает интерес у специалистов по метаболическим заболеваниям. Подход имеет потенциальные преимущества, но требует осторожности.

Плюсы:

естественная стимуляция бурого жира;

повышение метаболизма без медикаментов;

мягкая коррекция веса;

потенциальный инструмент терапии.

Минусы:

мало данных о долгосрочных эффектах;

индивидуальные различия реакции организма;

необходимость контроля специалистов;

риск неверного использования стимуляции.

Советы по поддержанию естественной терморегуляции

Эксперты рекомендуют несколько практик, которые поддерживают естественное функционирование систем термогенеза:

Умеренные прогулки при низкой температуре воздуха. Короткие прохладные или контрастные душевые процедуры. Оптимальная температура дома — без перегрева помещений. Достаточное потребление белка для поддержки метаболизма. Поддержание регулярной физической активности.

Эти шаги позволяют мягко стимулировать обмен веществ.

Популярные вопросы о холодовых воспоминаниях и метаболизме

1. Можно ли использовать холодовые воспоминания для похудения?

Пока такие методы изучаются, но результаты на животных показывают перспективу терапевтического применения.

2. Опасно ли стимулировать бурый жир?

Естественные способы безопасны, а искусственные методы требуют участия специалистов.

3. Что эффективнее — реальный холод или работа памяти?

Физиологические стимулы работают надёжнее, но использование энграмм может стать будущим направлением терапии.