Ваш автомобиль тихо ржавеет в гараже: 3 скрытые угрозы, о которых вы не подозреваете

Зимой многие автомобилисты считают холодный гараж идеальным местом для хранения машины: крыша над головой есть, снег не падает, кузов не мёрзнет на ветру. Но практика показывает, что длительный простой в неотапливаемом помещении часто оборачивается неприятными сюрпризами и затратами уже в начале сезона. Особенно это касается современных автомобилей, чувствительных к перепадам влажности и отсутствию движения. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Тормозная система и шины страдают первыми

Когда автомобиль долго стоит без движения, тормоза начинают "стареть" быстрее. На дисках появляется поверхностная ржавчина, которая сама по себе не всегда критична, но при длительном простое проблема может затянуться.

Кроме того, без регулярной работы системы ухудшается состояние тормозной жидкости, а резиновые шланги могут терять эластичность и покрываться микротрещинами. Параллельно страдают и шины: если машина месяцами стоит в одном положении, нагрузка постоянно приходится на одни и те же участки протектора. В результате резина деформируется, появляется эффект "плоских пятен", и первые поездки после простоя становятся менее комфортными и безопасными.

Коррозия развивается быстрее, чем кажется

Холодный гараж часто плохо проветривается, а перепады температуры создают повышенную влажность. Если на кузове есть даже небольшие сколы и повреждения лакокрасочного покрытия, именно в таких условиях они становятся точками роста ржавчины.

Особенно уязвимы днище, колёсные арки, пороги, капот, крышка багажника и участки в моторном отсеке. И если на старых автомобилях кузов иногда переносил такую "зимовку" спокойнее, то многие современные модели более чувствительны к коррозии, особенно если заводская защита металла не идеальна.

Масло, поршневые кольца и охлаждение: проблемы внутри двигателя

Долгий простой влияет не только на внешний вид. Моторное масло рассчитано на работу в стабильном режиме и сохраняет свойства в пределах определённого пробега или моточасов. Но если машина стоит несколько месяцев, смазка может частично выпадать в осадок. Это повышает риск того, что после запуска двигатель первые минуты будет работать хуже, чем обычно.

Кроме того, при длительном хранении возможно залегание поршневых колец — ситуация неприятная и трудно прогнозируемая, особенно для двигателей с пробегом. Система охлаждения тоже может пострадать: патрубки со временем теряют эластичность, могут растрескиваться, а при запуске после простоя иногда обнаруживаются утечки охлаждающей жидкости.

Аккумулятор — отдельная слабая точка

Даже если автомобиль просто стоит, электроника продолжает потреблять энергию. За несколько месяцев аккумулятор может уйти в глубокий разряд. В результате весной водитель сталкивается с тем, что двигатель не заводится, а батарея требует зарядки или даже замены аккумулятора.

Особенно это актуально, если аккумулятор уже не новый: холод, простой и постоянное "фоновое" потребление способны добить его окончательно.

Почему после хранения придётся тратиться на обслуживание

Все последствия долгого простоя обычно решаются, но требуют денег. После "зимовки" может понадобиться зарядка АКБ, замена масла и фильтров, подкачка колёс, осмотр тормозной системы, проверка резиновых шлангов и патрубков. Иногда приходится устранять очаги коррозии, которые появились именно из-за влажности и неподвижности автомобиля.

Чтобы снизить риски, автомеханик советует не оставлять машину "мертво" на весь сезон. Лучше периодически проверять её состояние, заводить двигатель и делать небольшой круг — хотя бы по парковке или вокруг дома. Это позволяет прогреть жидкости, размять тормоза, устранить застой и снизить вероятность того, что в начале сезона автомобиль потребует серьёзных вложений, включая борьбу с перегревом двигателя, если пострадали патрубки или антифриз.

Долгий простой в холодном гараже действительно кажется безопасным, но в реальности он часто ускоряет износ сразу нескольких систем. И чем современнее автомобиль, тем заметнее может быть эффект от такого хранения.