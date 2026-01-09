Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 19:10

Эта привычка зимой убивает ваш аккумулятор: делаете так — готовьтесь к сюрпризу

Запуск двигателя с включенной печкой сажает аккумулятор — автоэксперт

Зимой даже исправный автомобиль может преподнести сюрприз — особенно если ночью температура уходит далеко в минус. Самая частая проблема в такие дни — запуск двигателя, который внезапно становится сложнее, чем обычно. Многие водители пытаются "крутить до последнего", не понимая, что сами увеличивают риск поломок и разряда аккумулятора. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Подготовка машины к морозу начинается с аккумулятора

В регионах, где морозы легко достигают -30 градусов и ниже, к зиме важно готовить не только шины и жидкости. Первое, что должно быть в порядке, — аккумуляторная батарея. На сильном холоде даже относительно свежая АКБ теряет часть ёмкости, а возрастной аккумулятор может уйти в глубокий разряд буквально за одну-две ночи.

Если батарея уже не новая, но ещё держится, полезно иметь в багажнике пусковое устройство. Оно выручит, когда заряда не хватит для уверенного старта. Однако важно помнить: запуск в мороз — это всегда повышенная нагрузка, поэтому лучше заранее исключить действия, которые её усиливают.

Перед запуском — убрать лишнюю нагрузку с электросистемы

Одна из распространённых ошибок — пытаться заводить двигатель, оставив включёнными обогревы, фары или музыку. Любой дополнительный потребитель тока "съедает" часть энергии аккумулятора, а в мороз она и так ограничена. Поэтому перед попыткой запуска стоит выключить всё, что не связано с работой двигателя: свет, подогревы, климат, зарядки.

Эта простая привычка помогает стартеру крутить бодрее и повышает шанс, что мотор заведётся с первой попытки. Особенно заметен эффект на машинах с большим пробегом, где сопротивление в системе запуска может быть чуть выше из-за возраста проводки и контактов.

Дизель зимой требует особого подхода

Дизельные двигатели в холода запускаются сложнее, поэтому внимание к мелочам здесь особенно важно. Помимо состояния аккумулятора большую роль играет качество топлива. Водителю необходимо заранее переходить на зимнюю солярку, иначе горючее может загустеть, и запуск станет проблемным даже при исправной батарее.

Для дизелей также существуют средства, которые помогают завестись в тяжёлых условиях. Чаще всего речь идёт о специальных пусковых аэрозолях, распыляемых на впуск. Их используют, когда машина простояла несколько дней и мотор не хочет запускаться обычным способом.

Почему "эфир" — только для крайних случаев

Пусковые спреи действительно помогают, но применять их регулярно не стоит. Состав обеспечивает так называемый сухой пуск, то есть запуск без полноценной масляной плёнки на деталях. Это увеличивает износ двигателя и может ухудшать его ресурс, особенно если прибегать к такому методу часто.

Оптимальный подход — держать аэрозоль как запасной вариант на случай длительной стоянки в мороз или экстремальных температур, а не как ежедневную привычку.

Предпусковой отопитель: полезно, но не спасёт при слабой АКБ

Многие современные дизельные автомобили оснащены предпусковым отопителем. Он облегчает запуск, прогревая двигатель заранее, но работает корректно только при исправной и заряженной батарее. Поэтому состояние АКБ остаётся ключевым фактором даже при наличии "умных" систем.

В сервисах напоминают: аккумулятор со временем теряет эффективность, и его лучше менять профилактически, не дожидаясь полного отказа. Часто ориентиром называют срок 5-6 лет, но многое зависит от условий эксплуатации и частоты морозных запусков.

Запуск двигателя в сильный холод — это всегда проверка состояния автомобиля. Если подготовиться заранее, снижать нагрузку на аккумулятор и не злоупотреблять экстремальными методами, зима пройдёт спокойнее и без лишних расходов на ремонт.

