Кнопка Start-Stop в автомобиле
Кнопка Start-Stop в автомобиле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 5:49

Перестал гнать сразу после старта — и машина меня удивила

При снижении температуры до +5 прогрев двигателя становится необходимой процедурой — эксперт Тимашов

С наступлением холодов для многих автомобилистов встает вопрос: как правильно подготовить двигатель к зимнему сезону и стоит ли тратить время на прогрев. На первый взгляд, это может показаться мелочью, но на самом деле неправильный старт в мороз способен ускорить износ двигателя и трансмиссии. Эксперты подчеркивают, что сочетание короткого прогрева и плавного начала движения обеспечивает максимальную защиту всех систем автомобиля.

Почему прогрев важен

Когда температура опускается до +5 градусов и ниже, двигатель начинает работать в условиях, далеких от оптимальных. Масло густеет, а его циркуляция по системе замедляется. Если сразу дать полную нагрузку на холодный мотор, масло не успевает достичь всех узлов, что приводит к повышенному трению и ускоренному износу деталей. Особенно это критично для элементов АКПП и систем смазки двигателя.

"При снижении температуры до +5 прогрев двигателя становится необходимой процедурой. Прогревать мотор нужно на протяжении 1-2 минут. При более низких температурах — до 5 минут на холостом ходу. После этого следует плавно начать движение до полного прогрева. Как правило, это занимает 10-20 минут или 5-10 км пути", — рассказал директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов.

Движение с первых минут работы двигателя должно быть мягким и аккуратным. Резкое ускорение или активное торможение на холодном автомобиле негативно сказывается не только на моторе, но и на тормозной системе, особенно если на дороге гололед или снег.

Сравнение холодного старта и прогрева

Параметр Холодный старт Короткий прогрев + движение
Нагрузка на двигатель Высокая Минимальная
Износ деталей Быстрый Сниженный
Текучесть масла Низкая Оптимальная
Вред окружающей среде Высокий Низкий
Образование нагара Да Минимальное

Советы шаг за шагом

  1. Перед запуском проверьте уровень масла и антифриза.

  2. Заводите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 1-2 минуты при температуре около +5°C, или до 5 минут при морозах.

  3. Начинайте движение плавно, избегая резких ускорений.

  4. Поддерживайте обороты двигателя на умеренном уровне, чтобы масло равномерно распределялось.

  5. Следите за работой тормозной системы, особенно на скользкой дороге.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Долгий прогрев на холостом ходу → образование нагара на свечах и катализаторе → короткий прогрев + плавное движение.

  • Холодный старт с резкими ускорениями → ускоренный износ мотора и АКПП → мягкое трогание с постепенным увеличением скорости.

  • Игнорирование контроля масла → недостаточная смазка → регулярная проверка и замена масла зимнего класса.

А что если…

Если вы запустили двигатель и сразу поехали на высоких оборотах, последствия могут проявиться не сразу. Нагар на свечах и клапанах накапливается постепенно, снижая эффективность работы мотора и увеличивая расход топлива. Также страдает катализатор, что отражается на токсичности выхлопа. Правильное сочетание короткого прогрева и плавной езды позволяет избежать этих проблем и продлить срок службы автомобиля.

FAQ

В: Как выбрать подходящее масло для зимы?
О: Оптимально использовать масла с низкой вязкостью, маркированные зимними индексами, например 0W-30.

В: Сколько времени реально прогревать двигатель при -10°C?
О: Достаточно 3-5 минут на холостом ходу, затем плавная езда до полного прогрева.

В: Что лучше для машины — прогрев или движение?
О: Сочетание короткого прогрева на холостом ходу и мягкого начала движения является оптимальным.

Мифы и правда

  1. Миф: долгий прогрев делает двигатель долговечнее.
    Правда: излишний холостой ход повышает образование нагара и вреден для двигателя.

  2. Миф: холодный старт безопасен, если двигатель новый.
    Правда: любой холодный старт увеличивает износ, особенно для коробки передач и смазки.

  3. Миф: прогрев нужен только двигателю.
    Правда: резкое трогание на холодном авто негативно влияет на АКПП и тормоза.

3 интересных факта

  1. Холодное масло в двигателе может увеличивать трение деталей до 20%.

  2. На современных авто короткий прогрев двигателя может занимать всего 1-2 минуты.

  3. Тормозные системы на холоде теряют эффективность на первых километрах движения.

