Завёл машину в мороз — и она начала "разговаривать": эти звуки пугают не зря

Холодный пуск способен превратить привычную поездку в повод для тревоги. В морозы автомобиль может внезапно начать свистеть, гудеть или заметно вибрировать, словно под капотом что-то пошло не так. Эти звуки пугают водителей, особенно когда раньше машина вела себя спокойно. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Когда двигатель начинает трясти

Одна из самых частых причин вибраций на морозе связана с системой зажигания. В холодную погоду старые свечи или изношенные катушки не всегда срабатывают корректно в первые секунды после запуска. В одном из цилиндров может пропадать искра, из-за чего мотор теряет равновесие и начинает заметно дрожать, демонстрируя признаки троения двигателя.

Такое состояние водители описывают как работу "на трёх цилиндрах", когда двигатель теряет часть мощности и устойчивости. После прогрева симптомы иногда исчезают, но на панели приборов может загореться индикатор Check Engine. Это сигнал о том, что без диагностики не обойтись, а замена свечей или катушек зачастую решает проблему.

Дополнительным фактором становятся подсосы воздуха во впускной системе. Нарушение герметичности шлангов или соединений усиливает пропуски зажигания и делает работу мотора ещё менее стабильной, особенно при отрицательных температурах.

Шумы из-за износа клапанного механизма

Посторонние звуки в морозы часто связаны с ременными приводами и их натяжителями. После остановки двигателя масло постепенно стекает в картер, а при низких температурах густеет и медленно возвращается в систему смазки. В первые секунды после пуска детали клапанного механизма остаются без полноценной масляной плёнки.

Из-за этого возникают перебои в работе фазовращателей, кулачков и коромысел. Изношенные элементы с увеличенными зазорами начинают стучать и греметь, пока масло не заполнит каналы и не стабилизирует работу узлов. Для компенсации таких зазоров используются гидрокомпенсаторы, которые "подстраиваются" по мере прогрева двигателя.

Конструкция этих элементов у разных моделей отличается, поэтому кратковременное стрекотание холодного мотора иногда допускается производителем. В других случаях такие звуки могут указывать на неисправности и требуют внимания специалистов.

Опасное металлическое лязгание

Особого внимания требует металлический звон у моторов с цепным приводом ГРМ. Когда натяжитель цепи остаётся без давления масла, цепь провисает и начинает дребезжать сразу после холодного пуска. Звенья ударяются о звёздочки, создавая характерный лязг и вибрации, типичные для проблем с цепным приводом ГРМ.

В этот момент возрастает риск перескока цепи, что нарушает фазы газораспределения. Последствия бывают серьёзными — от нестабильной работы двигателя до повреждения клапанов. Если такие звуки повторяются, необходимо проверить состояние цепи и механизма натяжения, не откладывая визит в сервис.

Свист и гул со стороны приводов

Ровный свист из-под капота обычно указывает на износ подшипников роликов привода ГРМ. Появившийся люфт вызывает перекос детали и механическое трение, которое усиливается на холоде. По мере прогрева звук может меняться, но это не повод откладывать ремонт.

Похожий гул нередко исходит от ремней генератора или гидроусилителя руля. Изношенные подшипники насосов под нагрузкой начинают шуметь, а при резком повороте руля ремень ГУР может издавать резкий звук, сигнализируя о проблеме.

Холодная погода лишь обнажает скрытые дефекты, которые летом остаются незаметными. Если мотор зимой начинает "разговаривать" свистом, гулом или лязгом, визит в сервис лучше не откладывать. Своевременная проверка приводов и узлов помогает избежать серьёзных поломок и сохранить ресурс двигателя.