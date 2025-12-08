Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Аллергия на мороз
Аллергия на мороз
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:47

Мороз кусает не только кожу: тело само атакует себя, когда холод бьёт по сосудам

Холодовая аллергия возникает из-за выброса гистамина — врач Галина Котова

Холодовая аллергия проявляется внезапно — при контакте с холодным воздухом, водой или даже продуктами из холодильника. Кожа покрывается пятнами, появляются зуд и жжение, но врачи уверяют: это не настоящая аллергия. Об этом сообщает издание "EcoSever".

Что скрывается за псевдоаллергией

Как пояснила врач-аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова, реакция на холод относится к так называемым псевдоаллергическим состояниям. В основе лежит выброс гистамина в кровь под действием низкой температуры. Это вещество обычно участвует в типичных аллергических реакциях, но в данном случае раздражителем выступает не белковый агент, а термический фактор.

"Причиной такой аллергии может быть и тепловой фактор. Гистамин, выброшенный в кровь, запускает каскадную реакцию, которая выглядит как аллергическая, но по сути своей аллергической она не является", — пояснила Котова. При этом для пациента различие не имеет значения: симптомы схожи с истинной аллергией — от высыпаний и отёков до общего недомогания.

Кто в группе риска

По словам специалиста, холодовая псевдоаллергия чаще встречается у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Ослабленный организм реагирует острее, а сосуды и кожа становятся более чувствительными к температурным перепадам. Среди возможных фоновых причин Котова назвала воспалительные процессы, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также камнеобразование в почках и желчном пузыре. Подобная реакция нередко сопровождает ревматоидные заболевания, где уже присутствует системное воспаление.

Таким образом, холодовая аллергия нередко сигнализирует не о проблемах с иммунитетом, а о скрытых нарушениях в работе внутренних органов.

Как лечить и предупреждать реакцию

Врач подчеркнула, что лечение должно быть направлено не только на устранение внешних проявлений, но и на поиск первопричины. "Лечится само состояние, при этом выявляется и лечится провоцирующий его фактор. Выявить и лечить", — добавила Котова.

Обычно терапия включает приём антигистаминных препаратов, а также общие меры защиты от холода — ношение перчаток, шарфов, использование жирных кремов и отказ от резких температурных перепадов. При этом, если реакции повторяются, важно пройти полное обследование, чтобы исключить тяжёлые патологии, способные вызывать подобные проявления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скраб с косточками абрикоса делает кожу мягкой и гладкой — косметологи сегодня в 14:36
Этот домашний скраб изменил мою кожу до неузнаваемости — вот что произошло через неделю использования

Простой и натуральный рецепт скраба для тела, который легко приготовить дома. Откройте секрет сияющей и гладкой кожи без химии.

Читать полностью » Чрезмерное питье может снизить уровень соли в организме — врач Мясников сегодня в 14:31
Забудьте про 2 литра воды в день: вот как это может привести к неприятным последствиям

Александр Мясников предостерегает от слепого следования рекомендациям о питье. Как избыток воды может навредить организму?

Читать полностью » Проблемы с кожей часто связаны с гормональным фоном — косметолог Кузнецова сегодня в 12:27
Андрогены бунтуют, лицо воспаляется: как гормоны превращают обычные высыпания в проблему

Косметолог Елена Кузнецова объяснила NewsInfo, когда уход за кожей требует вмешательства других специалистов.

Читать полностью » Газированные напитки усиливают обезвоживание при гастроэнтерите — врачи сегодня в 12:25
Обычная газировка, которая усиливает боль: секрет, о котором не говорят

Миф о пользе Coca-Cola при гастроэнтерите разрушен: врачи объяснили, почему газировка не только не помогает, но и способна усугубить обезвоживание.

Читать полностью » Беременность и грудное вскармливание снижают риск рака — акушер-гинеколог Ерофеева сегодня в 12:23
Беременность снижает риск рака, но этого недостаточно: вот что действительно поможет

Беременность и грудное вскармливание снижают риск некоторых видов рака, но не защищают от всех угроз. Как комплексная профилактика помогает женщинам избежать онкологии?

Читать полностью » В России расширят программу скрининга для новорожденных в 2026 году — Михаил Мурашко сегодня в 8:17
В 2026 году в России расширят скрининг новорожденных: два новых заболевания и новые возможности лечения

В 2026 году в России начнется расширение программы неонатального скрининга, что позволит диагностировать новые заболевания на ранней стадии и назначать лечение новорожденным.

Читать полностью » Визажисты показали технику сияния кожи с хайлайтером — NARS Cosmetics сегодня в 8:10
Лицо вспыхивает, как утренний свет: визажисты раскрыли магию сияния

Хайлайтинг способен преобразить лицо за минуты — без блесток и сложных техник. Разбираемся, как выбрать и наносить хайлайтер, чтобы кожа светилась естественно

Читать полностью » Угарный газ зимой увеличивает число бытовых отравлений — Femina сегодня в 6:44
Зима запускает смертельный сценарий: опасность прячется в тепле, которое кажется самым безопасным

Количество зимних отравлений угарным газом растёт каждый год. Узнайте, как распознать опасность и защитить дом от скрытой угрозы.

Читать полностью »

Новости
Общество
Игнорирование личностного роста замедляет карьеру — хедхантер Кантемирова
СКФО
Башни Ингушетии раскрыли тайный код Средневековья после необыкновенных находок
Авто и мото
Новичкам лучше брать первый автомобиль простым и недорогим — автоинструктор
Общество
Кандидаты уточняют полномочия и зоны ответственности — Ирина Смирнова
Туризм
Страсбург, Нюрнберг и Дрезден проводят рождественские ярмарки с гастрономией и концертами — туроператоры
Общество
Сняла с селёдки шубу — от бабушкиного рецепта уже тошнит: неожиданный ингредиент в составе изменил всё
ПФО
В Татарстане после оттепели ожидается резкое похолодание до минус 19 градусов
Экономика
Фрилансеры научились формировать финансовую подушку безопасности — MoneyTimes
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet