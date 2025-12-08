Мороз кусает не только кожу: тело само атакует себя, когда холод бьёт по сосудам

Холодовая аллергия проявляется внезапно — при контакте с холодным воздухом, водой или даже продуктами из холодильника. Кожа покрывается пятнами, появляются зуд и жжение, но врачи уверяют: это не настоящая аллергия. Об этом сообщает издание "EcoSever".

Что скрывается за псевдоаллергией

Как пояснила врач-аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова, реакция на холод относится к так называемым псевдоаллергическим состояниям. В основе лежит выброс гистамина в кровь под действием низкой температуры. Это вещество обычно участвует в типичных аллергических реакциях, но в данном случае раздражителем выступает не белковый агент, а термический фактор.

"Причиной такой аллергии может быть и тепловой фактор. Гистамин, выброшенный в кровь, запускает каскадную реакцию, которая выглядит как аллергическая, но по сути своей аллергической она не является", — пояснила Котова. При этом для пациента различие не имеет значения: симптомы схожи с истинной аллергией — от высыпаний и отёков до общего недомогания.

Кто в группе риска

По словам специалиста, холодовая псевдоаллергия чаще встречается у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Ослабленный организм реагирует острее, а сосуды и кожа становятся более чувствительными к температурным перепадам. Среди возможных фоновых причин Котова назвала воспалительные процессы, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также камнеобразование в почках и желчном пузыре. Подобная реакция нередко сопровождает ревматоидные заболевания, где уже присутствует системное воспаление.

Таким образом, холодовая аллергия нередко сигнализирует не о проблемах с иммунитетом, а о скрытых нарушениях в работе внутренних органов.

Как лечить и предупреждать реакцию

Врач подчеркнула, что лечение должно быть направлено не только на устранение внешних проявлений, но и на поиск первопричины. "Лечится само состояние, при этом выявляется и лечится провоцирующий его фактор. Выявить и лечить", — добавила Котова.

Обычно терапия включает приём антигистаминных препаратов, а также общие меры защиты от холода — ношение перчаток, шарфов, использование жирных кремов и отказ от резких температурных перепадов. При этом, если реакции повторяются, важно пройти полное обследование, чтобы исключить тяжёлые патологии, способные вызывать подобные проявления.