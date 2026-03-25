Молодая пара в тёплых объятиях дома
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:16

Не только привычка, но и инерция: как мозг заставляет выбирать одно и то же, игнорируя изменения вокруг

Знакомая ситуация: вы заходите в привычную кофейню, подходите к кассе и, даже не глядя в меню, заказываете тот же самый сорт напитка, что и полгода назад. Хотя мир вокруг меняется, а вкусы могли давно обновиться, ваш мозг услужливо подсовывает старый сценарий. Это не просто лень или отсутствие фантазии — это фундаментальный механизм работы нейронных сетей, который в прошлую жару заставлял многих из нас выбирать однотипные варианты, игнорируя реальные потребности. Подобные когнитивные ловушки часто проявляются в быту, например, когда мы совершаем ошибки при сборах в поездку, вновь и вновь упаковывая ненужные вещи, или когда неправильный уход за лицом уже превратился в многолетнюю хроническую проблему. Наука подтверждает: мы — пленники собственных повторений.

"Человеческая психика стремится к экономии энергии, поэтому мы склонны выбирать проторенные дорожки. Когда человек постоянно делает выбор в пользу привычного, он перестает анализировать текущую ситуацию объективно. Это может привести к эмоциональному истощению, так как накопленный стресс от нерешенных задач часто подавляется именно такими автоматическими действиями. Понимание механизмов зависимости от прошлого опыта — первый шаг к осознанности".

Психолог Илья Шеховцов

Сила инерции в голове

Новое исследование, проведенное учеными из Дрезденского технического университета, доказывает, что наши предыдущие действия — это своего рода "колея", из которой крайне трудно выбраться. Оказалось, что привычка повторять выбор сильнее, чем логический анализ новых условий. Вместо рационального взвешивания всех "за" и "против" мозг часто просто воспроизводит удачный опыт прошлого.

Исследователи проанализировали девять различных экспериментальных задач и шесть существующих наборов данных, охватив при этом более 700 добровольцев. Выяснилось, что в ситуациях, когда человек должен был сделать выбор, он чаще ориентировался на собственные прошлые действия, чем на объективную ценность предлагаемых вариантов.

Такая модель поведения может объяснять, почему люди порой игнорируют сигналы организма, пропуская важные моменты. Например, когда голова кружится при подъеме, мы можем списывать это на старую привычку недосыпать, вместо того чтобы обратить внимание на реальный сбой в нервной системе. Инерция становится нашим главным противником в вопросах личного благополучия.

Как мозг обманывает нас

В основе этого процесса лежит иерархическая байесовская модель обучения с подкреплением. Ученые доказали, что многие наши так называемые "иррациональные" предпочтения возникают именно из-за тяги к повторению. Это не случайность, а биологическая оптимизация: нейронным связям дешевле "запустить" проторенный путь, чем выстраивать новую архитектуру решения задачи.

Специалисты отмечают, что варианты, которые выбирались чаще всего, со временем начинают восприниматься как "более качественные". Это ментальная ловушка: нам кажется, что мы предпочитаем продукт или действие из-за их объективных свойств, но на самом деле мы просто подпитываем нейронную цепь, отвечающую за регулярность.

Этот механизм настолько силен, что способен влиять даже на формирование ошибок в питании, когда организм просит одного, а мозг по привычке тянется к углеводному перекусу. Мы не просто хотим комфорта, мы хотим предсказуемости, которую обеспечивает повторение, даже если она идет вразрез с логикой и пользой.

Влияние на повседневность

Эти научные данные объясняют многие модели поведения, от покупательских пристрастий до сложностей в личных границах. Часто бывает, что неспособность отказать кому-либо продиктована не только воспитанием, но и годами повторяемого сценария послушания. Выход из такой модели требует колоссальных усилий, так как противостоит базовому алгоритму принятия решений.

Понимание того, как работают наши привычки, полезно не только для психологов, но и для каждого из нас. Когда мы осознаем, что выбор — это часто эхо прошлых действий, становится легче включить критическое мышление. Мы перестаем быть заложниками автоматизмов и начинаем делать выбор исходя из текущих обстоятельств, а не вчерашних паттернов. Это касается и здоровья, где внезапная потливость или другие симптомы требуют новых решений, а не привычного игнорирования.

"Наши повседневные решения редко бывают абсолютно свободными от влияния опыта. Когда мы сталкиваемся с необходимостью выбора, мозг сначала ищет самое простое решение, которое принесло удовлетворение в прошлый раз. Это защитный механизм, но в условиях изменчивого мира он может стать преградой для развития. Чтобы не стать заложником собственных привычек, важно периодически подвергать сомнению свои ежедневные ритуалы, будь то режим питания или способы борьбы с усталостью".

Врач-терапевт Марина Егорова

FAQ

Означает ли это, что нужно полностью изменить привычки?
Нет, автоматизация — полезный навык. Важно лишь осознавать моменты, когда инерция мешает рациональному выбору или вредит здоровью.

Можно ли обмануть свой мозг и сменить паттерн?
Да, через сознательное внедрение новых действий, которые требуют большего внимания. Со временем они также станут автоматическими, но принесут больше пользы.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

