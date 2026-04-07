Мужчина принимает решение в одиночку
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 13:45

Интеллектуальная зрелость в деталях: пересмотр ценностей открывает двери, которые раньше были заперты

Способность оперативно пересматривать собственные планы и решения часто воспринимается окружающими как признак нерешительности, однако нейропсихологи связывают подобную адаптивность с высоким уровнем личностной зрелости. Принятие решений в меняющихся условиях требует когнитивной гибкости, которая позволяет адекватно реагировать на новые обстоятельства и минимизировать риски. Ключевым критерием здесь выступает обоснованность выбора: осознанная корректировка курса кардинально отличается от попыток уклониться от ответственности. Об этом сообщает EcoSever.

Разница между гибкостью мышления и слабостью кроется в исходных мотивах человека, когда он внезапно меняет траекторию своих действий. Если индивид отказывается от цели из-за боязни трудностей, это указывает на малодушие, в то время как анализ объективных данных свидетельствует о рассудительности.

"Есть смена вектора, когда мы меняем решение, потому что появились новые данные, которых не было раньше. Мы честно проанализировали риски, поняли, что эта цель была ошибочная. Например, старые способы перестали работать. Есть такие люди, которым там во что бы то ни стало надо сделать именно так, тогда упрямство превращается в глупость", — рассказала нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова.

Согласно заявлению Светланы Колобовой, уход от дискомфортных ситуаций в угоду сиюминутному удобству не имеет ничего общего с эффективным планированием. Психолог подчеркивает, что выбор более рациональной стратегии для достижения долгосрочного успеха является признаком психологической устойчивости. Таким образом, отказ от устаревших методов в пользу актуальных решений демонстрирует готовность человека признавать свои ошибки ради будущего результата.

В условиях динамично меняющейся среды, будь то рынок труда или личные обстоятельства, упрямое следование однажды принятым планам может стать стратегической ошибкой. Гибкость мышления позволяет специалистам и обычным людям своевременно адаптироваться к новым вызовам, превращая пересмотр целей в инструмент личной эффективности. Умение вовремя признать необходимость перемен, по мнению эксперта, выступает фундаментом для принятия рациональных решений в долгосрочной перспективе.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

