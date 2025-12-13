Мозг собирает навыки как Lego: этот трюк делает человека гибче любого искусственного интеллекта

Человеческий мозг способен учиться и перестраиваться с поразительной скоростью, даже когда сталкивается с совершенно новыми задачами. Именно эта гибкость до сих пор остаётся недостижимой для большинства систем искусственного интеллекта, несмотря на их вычислительную мощь. Новое исследование нейробиологов показало, что секрет кроется в особом принципе работы мозга — повторном использовании универсальных когнитивных элементов. Об этом сообщает журнал Nature.

Почему мозг по-прежнему опережает искусственный интеллект

Современные системы ИИ научились писать тексты, анализировать изображения и помогать врачам в диагностике. Однако в повседневных ситуациях они часто уступают человеку. Людям не требуется длительное обучение, чтобы освоить новое приложение, разобраться в правилах незнакомой настольной игры или приготовить блюдо по новому рецепту. Мозг справляется с этим почти автоматически, объединяя уже известные навыки.

Исследователи из Принстонского университета попытались понять, за счёт чего достигается такая универсальность. Их работа показала: мозг не создаёт каждое новое действие "с нуля". Вместо этого он использует ограниченный набор повторяющихся когнитивных элементов, которые можно комбинировать между собой в разных конфигурациях. Подобный модульный подход уже обсуждается и в других работах по нейробиологии, включая исследования о том, как мозг продолжает развиваться до 30 лет и меняет стратегии обработки информации.

"Современные модели искусственного интеллекта могут выполнять отдельные задачи на уровне человека или даже лучше. Но им сложно обучаться и выполнять множество различных задач", — говорит заместитель директора Тим Бушман Принстонского института нейронаук.

По словам учёного, ключевая особенность мозга — способность повторно использовать когнитивные компоненты, соединяя их в новые структуры под конкретную задачу.

Композиционность как основа быстрого обучения

В нейробиологии этот принцип называют композиционностью. Он означает формирование новых навыков за счёт уже существующих. В быту это проявляется постоянно. Человек, который умеет работать с электроинструментами, быстрее разберётся в ремонте бытовой техники. Тот, кто уверенно готовит базовые блюда, без труда освоит более сложные рецепты, используя знакомые действия: нарезку, термообработку, работу с духовкой.

Ведущий автор исследования Сина Тафазоли подчёркивает, что мозг действует экономно и рационально.

"Если вы уже умеете печь хлеб, вы можете использовать этот навык для приготовления торта, не переучиваясь с нуля", — объясняет научный сотрудник лаборатории Бушмана.

При этом новые элементы не заменяют старые, а встраиваются в уже существующую систему. Именно это позволяет людям так быстро адаптироваться к изменениям.

Эксперименты с макаками и визуальные задачи

Чтобы проверить гипотезу на практике, исследователи провели серию экспериментов с макаками-резусами. Животных обучили выполнять несколько взаимосвязанных задач на визуальную категоризацию. На экране появлялись цветные фигуры, и обезьянам нужно было определить, к какой категории они относятся — по форме или по цвету.

Иногда задача была очевидной, а иногда требовала более тонкого анализа. Ответ макаки сообщали с помощью движения глаз в одном из заданных направлений. При этом правила частично совпадали между разными заданиями: где-то совпадал принцип классификации, а где-то — моторное действие.

Такая структура позволила учёным проследить, использует ли мозг одни и те же нейронные паттерны при решении схожих элементов разных задач.

Префронтальная кора как центр когнитивных блоков

Анализ активности мозга показал, что ключевую роль играет префронтальная кора — область, отвечающая за планирование, принятие решений и контроль поведения. Именно здесь обнаружились устойчивые паттерны нейронной активности, которые повторялись при выполнении разных заданий. Современные методы визуализации мозга, такие как описанный в материале о картировании мозга при болезни Альцгеймера, позволяют всё точнее отслеживать подобные процессы на уровне тканей и нейронных связей.

"Я думаю о когнитивном блоке как о функции в компьютерной программе", — поясняет Тим Бушман.

Один набор нейронов отвечает, например, за распознавание цвета, другой — за управление движениями глаз. Комбинируя эти элементы, мозг быстро собирает новую "программу поведения", не создавая её заново.

Зачем мозг отключает лишнее

Интересной находкой стало и то, что префронтальная кора не только активирует нужные элементы, но и подавляет те, которые в данный момент не важны. Это помогает избежать когнитивной перегрузки и сохранить концентрацию.

"Мозг обладает ограниченными возможностями для когнитивного контроля", — отмечает Тафазоли.

Когда человек сосредоточен на форме, чувствительность к цвету временно снижается. Такой механизм позволяет эффективнее решать текущую задачу, не распыляя ресурсы.

Значение открытия для технологий и медицины

Принцип когнитивных "Лего" помогает объяснить, почему люди так быстро учатся. Мозг экономит энергию, повторно используя уже существующие элементы, тогда как большинство нейросетей сталкиваются с проблемой катастрофического забывания.

"Когда машина учится чему-то новому, она часто перезаписывает старые знания", — говорит Тафазоли.

Понимание композиционности может стать основой для создания более устойчивых и гибких систем искусственного интеллекта. Кроме того, эти данные важны для медицины. При ряде неврологических и психических расстройств нарушается способность применять знакомые навыки в новых условиях, и именно здесь повторное использование когнитивных механизмов может играть ключевую роль.

Сравнение обучения мозга и искусственного интеллекта

Человеческий мозг обучается, комбинируя готовые когнитивные блоки, что позволяет сохранять старые навыки и наращивать новые. Искусственный интеллект чаще всего переобучается под конкретную задачу, теряя универсальность. В результате человек может одновременно осваивать новое программное обеспечение, менять профессиональные навыки и адаптироваться к бытовым изменениям, тогда как ИИ требует отдельной настройки под каждую функцию.

Плюсы и минусы принципа композиционности

Подход, основанный на повторном использовании когнитивных элементов, ускоряет обучение и снижает нагрузку на мозг. Он повышает устойчивость к изменениям и помогает быстрее реагировать на новые условия. Вместе с тем такая система требует точной регуляции, поскольку нарушение баланса между активацией и подавлением элементов может привести к проблемам с вниманием и гибкостью мышления.

Советы шаг за шагом: как развивать гибкость мышления

Осваивайте базовые навыки, которые применимы в разных сферах — от анализа информации до управления вниманием. Сознательно ищите связи между новыми задачами и уже знакомыми действиями. Регулярно тренируйте переключение между разными типами активности.

Популярные вопросы о гибкости обучения мозга

Как мозг учится быстрее ИИ?

Он повторно использует готовые когнитивные элементы, а не формирует каждое действие заново.

Можно ли развить композиционное мышление?

Да, этому способствует практика переноса навыков из одной области в другую.

Что лучше для обучения: узкая специализация или универсальные навыки?

Наиболее устойчивый результат даёт сочетание базовых универсальных навыков и специализированных знаний.