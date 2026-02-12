Постоянный шум в ушах меняет жизнь — люди уходят с работы из-за одного невидимого симптома

Навязчивый звон в ушах способен незаметно изменить привычный ритм жизни и даже повлиять на карьеру. То, что многие считают лишь раздражающим фоном, для других оборачивается снижением продуктивности и вынужденным сокращением рабочего времени. Новое исследование показало, насколько глубоко тиннитус вмешивается в профессиональную деятельность. Об этом сообщает Study Finds.

Когда шум мешает работать

Тиннитус — это постоянный звон, гул или жужжание без внешнего источника звука. По оценкам, с ним сталкиваются около 15% людей, и большинство постепенно адаптируется. Однако для части пациентов этот фантомный шум становится серьёзным препятствием в работе, особенно там, где важны внимание и концентрация, как это описывается в материале о внимании и многозадачности.

В исследовании приняли участие 449 взрослых, которые в среднем жили с тиннитусом около 12 лет. Почти каждый пятый — 19% — признался, что был вынужден сократить рабочие часы, полностью уйти с работы или оформить инвалидность. При этом 57% сообщили о снижении эффективности: привычные задачи требовали больше времени, концентрация ухудшалась, а усталость накапливалась быстрее.

"Я работал оператором на диспетчерской станции и перестал слышать некоторые сигналы тревоги и понимать, что говорят по рации, что было очень опасно для других", — объяснил один из участников.

Подобные истории не единичны. Люди рассказывали о трудностях на совещаниях, ошибках из-за рассеянности, отказе от командной работы и даже увольнениях на фоне падения продуктивности и сопутствующей депрессии.

Когнитивная нагрузка и замкнутый круг

Причина влияния тиннитуса на карьеру кроется в особенностях работы мозга. Он воспринимает фантомный звук как реальный сигнал, который конкурирует за внимание. В условиях современных профессий, где требуется постоянная концентрация, это создаёт дополнительную когнитивную нагрузку.

Со временем формируется замкнутый круг. Плохой сон усиливает усталость, тревожность делает звон субъективно громче, а снижение мотивации усугубляет рабочие трудности. Нарушения сна сами по себе способны усиливать раздражительность и снижать устойчивость к стрессу, о чём ранее писали в материале о влиянии позы сна на настроение.

Тем не менее около четверти участников исследования заявили, что смогли выработать собственные стратегии преодоления.

"Это в моем характере. Я не позволю этому мешать мне на работе", — объяснил один из них.

Именно этот опыт стал основой для разработки специализированной программы поддержки.

Онлайн-терапия и возвращение продуктивности

Двести человек прошли восьминедельный курс когнитивно-поведенческой терапии в онлайн-формате. Программа включала обучение пониманию природы тиннитуса, техники релаксации, улучшение сна и управление вниманием. Специалист по тиннитусу сопровождал участников и отвечал на вопросы.

Результаты, опубликованные в журнале Brain Sciences, показали заметное снижение субъективной интенсивности шума — с 52,5 до 33,1 балла по 100-балльной шкале, а спустя два месяца показатель снизился до 29,1. Улучшились также показатели тревожности, депрессии и бессонницы.

После завершения программы 91% участников сообщили, что тиннитус больше не вынуждает их сокращать рабочее время. Среди прошедших последующий опрос 75% отметили восстановление прежней эффективности, тогда как до начала терапии таких было лишь 43%. Хотя полного излечения не произошло, изменилось отношение к звуку — он стал менее навязчивым и не доминировал в рабочем процессе.

Исследование имело ограничения: отсутствовала контрольная группа, а часть участников не завершила опросы. Тем не менее выявленная тенденция указывает на важность признания тиннитуса как фактора, влияющего на занятость, и на необходимость доступных программ поддержки.

Вопрос остаётся открытым и для работодателей. Гибкий график, адаптация рабочего пространства, использование маскирующих устройств и поддержка терапии могут помочь сотрудникам сохранить квалификацию и продолжать профессиональный путь без вынужденных перерывов.