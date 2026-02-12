Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Офисный стресс и тиннитус
Офисный стресс и тиннитус
© public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:35

Постоянный шум в ушах меняет жизнь — люди уходят с работы из-за одного невидимого симптома

Навязчивый звон в ушах способен незаметно изменить привычный ритм жизни и даже повлиять на карьеру. То, что многие считают лишь раздражающим фоном, для других оборачивается снижением продуктивности и вынужденным сокращением рабочего времени. Новое исследование показало, насколько глубоко тиннитус вмешивается в профессиональную деятельность. Об этом сообщает Study Finds.

Когда шум мешает работать

Тиннитус — это постоянный звон, гул или жужжание без внешнего источника звука. По оценкам, с ним сталкиваются около 15% людей, и большинство постепенно адаптируется. Однако для части пациентов этот фантомный шум становится серьёзным препятствием в работе, особенно там, где важны внимание и концентрация, как это описывается в материале о внимании и многозадачности.

В исследовании приняли участие 449 взрослых, которые в среднем жили с тиннитусом около 12 лет. Почти каждый пятый — 19% — признался, что был вынужден сократить рабочие часы, полностью уйти с работы или оформить инвалидность. При этом 57% сообщили о снижении эффективности: привычные задачи требовали больше времени, концентрация ухудшалась, а усталость накапливалась быстрее.

"Я работал оператором на диспетчерской станции и перестал слышать некоторые сигналы тревоги и понимать, что говорят по рации, что было очень опасно для других", — объяснил один из участников.

Подобные истории не единичны. Люди рассказывали о трудностях на совещаниях, ошибках из-за рассеянности, отказе от командной работы и даже увольнениях на фоне падения продуктивности и сопутствующей депрессии.

Когнитивная нагрузка и замкнутый круг

Причина влияния тиннитуса на карьеру кроется в особенностях работы мозга. Он воспринимает фантомный звук как реальный сигнал, который конкурирует за внимание. В условиях современных профессий, где требуется постоянная концентрация, это создаёт дополнительную когнитивную нагрузку.

Со временем формируется замкнутый круг. Плохой сон усиливает усталость, тревожность делает звон субъективно громче, а снижение мотивации усугубляет рабочие трудности. Нарушения сна сами по себе способны усиливать раздражительность и снижать устойчивость к стрессу, о чём ранее писали в материале о влиянии позы сна на настроение.

Тем не менее около четверти участников исследования заявили, что смогли выработать собственные стратегии преодоления.

"Это в моем характере. Я не позволю этому мешать мне на работе", — объяснил один из них.

Именно этот опыт стал основой для разработки специализированной программы поддержки.

Онлайн-терапия и возвращение продуктивности

Двести человек прошли восьминедельный курс когнитивно-поведенческой терапии в онлайн-формате. Программа включала обучение пониманию природы тиннитуса, техники релаксации, улучшение сна и управление вниманием. Специалист по тиннитусу сопровождал участников и отвечал на вопросы.

Результаты, опубликованные в журнале Brain Sciences, показали заметное снижение субъективной интенсивности шума — с 52,5 до 33,1 балла по 100-балльной шкале, а спустя два месяца показатель снизился до 29,1. Улучшились также показатели тревожности, депрессии и бессонницы.

После завершения программы 91% участников сообщили, что тиннитус больше не вынуждает их сокращать рабочее время. Среди прошедших последующий опрос 75% отметили восстановление прежней эффективности, тогда как до начала терапии таких было лишь 43%. Хотя полного излечения не произошло, изменилось отношение к звуку — он стал менее навязчивым и не доминировал в рабочем процессе.

Исследование имело ограничения: отсутствовала контрольная группа, а часть участников не завершила опросы. Тем не менее выявленная тенденция указывает на важность признания тиннитуса как фактора, влияющего на занятость, и на необходимость доступных программ поддержки.

Вопрос остаётся открытым и для работодателей. Гибкий график, адаптация рабочего пространства, использование маскирующих устройств и поддержка терапии могут помочь сотрудникам сохранить квалификацию и продолжать профессиональный путь без вынужденных перерывов.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Перед глазами поплыли точки и нити — сначала испугался, а причина оказалась совсем другой вчера в 20:03

Плавающие пятна в глазах часто пугают, но обычно безвредны: что это за явление, почему оно возникает и в каких редких случаях требует обращения к врачу.

Читать полностью » Ростки на картофеле оказались не приговором — главное знать одно правило вчера в 19:50

Проросший картофель не всегда опасен. Эксперты объяснили, когда его можно есть, в каких случаях стоит выбросить и как правильно хранить клубни.

Читать полностью » Долгое время считал это обычной специей — оказалось, растение влияет на сахар и обмен веществ вчера в 16:13

Пажитник известен как натуральное средство для контроля сахара в крови, поддержки аппетита и ухода за кожей. Чем он полезен и кому может не подойти.

Читать полностью » Капсула против вспышек гнева: популярная пищевая добавка снижает агрессию почти на треть вчера в 13:55

Исследование ученых из США показало, что омега-3 могут снижать уровень агрессии почти на треть. Как питание влияет на поведение и почему эти данные важны.

Читать полностью » Жизнь не радует, а шаг так и не сделан: скрытые страхи держат в болоте годами вчера в 13:35

Почему люди годами живут в неудовлетворяющих условиях и не решаются на перемены? Психолог объясняет, какая внутренняя ловушка удерживает их на месте.

Читать полностью » Всегда считал сердце проблемой вчера в 10:32

Новое исследование показывает, что у мужчин риск сердечных заболеваний начинает расти уже после 35 лет. Разбираем, что это значит и какие шаги стоит предпринять заранее.

Читать полностью » Мозг выбирает сценарий ещё в утробе: различия между мальчиками и девочками начинаются до рождения вчера в 4:02

Развитие мозга начинается ещё до рождения. Учёные проследили, как растут разные его структуры у мальчиков и девочек в период беременности и после родов.

Читать полностью » Наношу это между слоями туши — ресницы выглядят как с наращиванием 10.02.2026 в 20:15

Прозрачная пудра между слоями туши может заменить накладные ресницы. Разбираем, как работает этот бьюти-трюк и кому он подойдёт.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ходили каждый день, но мышцы слабели — силовые тренировки изменили ситуацию
Наука
Парниковые газы толкают Землю к перегреву: пик выбросов оказался пугающе близким
Красота и здоровье
Выглядят здоровыми, а сердце работает на износ: три привычки включают скрытый таймер
Авто и мото
Suzuki Across второго поколения вышел в Европе — под кузовом снова скрывается Toyota RAV4
Туризм
Японская виза через VFS Global изменила правила игры — теперь ожидание может растянуться
Спорт и фитнес
Полчаса до идеальной формы: интервальная Табата включает режим жиросжигания и прокачивает всё тело
Авто и мото
Китайские кроссоверы внезапно стали доступнее — рынок подержанных авто преподнёс сюрприз
Туризм
Популярная Индия с неожиданным риском: вирус Нипах заставил пересмотреть правила питания и гигиены
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet