Коньяк имеет более агрессивное воздействие на желудочно-кишечный тракт, чем водка, согласно утверждениям кардиолога Гранта Шехяна. Коньяк не только агрессивно воздействует на слизистую оболочку желудка, но и может неконтролируемо снижать артериальное давление и провоцировать учащение сердцебиения, что крайне неполезно для здоровья, сообщает News.Ru.

Шехян также опроверг распространенный миф о полезности коньяка для снижения давления и подчеркнул, что нет безвредной дозы алкоголя. В заключение, он заявил, что выбор между водкой и коньяком — это выбор между двумя злами, так как даже небольшое регулярное употребление алкоголя может привести к хроническому алкоголизму.

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