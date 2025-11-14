Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 2:37

Почему кофе не повышает давление: что произошло, когда я научился пить его правильно

Врач Агапкин: привыкание к кофеину снижает эффект от кофе

Многочисленные исследования и мнения специалистов порой противоречивы, когда речь идет о влиянии кофе на здоровье. Одним из самых распространенных заблуждений является то, что употребление большого количества кофе приводит к значительному повышению артериального давления. Однако врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" заявил, что это не совсем так.

Роль кофеина в организме

"Большое количество кофе не поднимает давление", — подчеркнул Агапкин. По его словам, если человек привык к кофе, его организм адаптируется, и эффект от напитка изменится. В первые же моменты после употребления кофе кофеин действительно может вызвать сужение сосудов и повышение давления, но этот эффект будет кратковременным и слабо выраженным у тех, кто пьет кофе регулярно.

Привыкание и толерантность к кофеину

Как объяснил врач, кофеин в первую очередь воздействует на сосуды, сужая их. Это приводит к повышению давления, но только у тех людей, кто впервые сталкивается с этим напитком. У тех, кто пьет кофе ежедневно, этот эффект ослабевает со временем, поскольку организм вырабатывает свою толерантность к кофеину.

"Эта стратегия не очень эффективная", — отметил Агапкин, говоря о том, что для повышения давления нужно пить кофе не на постоянной основе, а иногда прекращать его употребление, чтобы добиться того самого эффекта.

Возможные побочные эффекты от кофе

Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что чрезмерное употребление кофе может иметь ряд негативных последствий для организма. Врач-нутрициолог Екатерина Гузман предупреждает, что зависимость от кофе может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Изжога, расстройства пищеварения и другие неприятные симптомы нередко связаны с регулярным употреблением кофе. Причем это касается не только крепкого напитка, но и различных кофейных смесей, таких как латте или капучино.

Влияние кофе на зрение

Другим аспектом, который стоит учитывать, является влияние некачественного кофе на здоровье. Нутрициолог Юлия Попова отметила, что чрезмерное потребление напитка, приготовленного из низкокачественного сырья, может негативно сказаться на зрении. Однако, по ее словам, опасность заключается не только в самом кофе, но и в его технологии переработки, которая может ухудшать его свойства.

Кофе и диабет: скрытые риски

В то же время стоит помнить, что кофе не всегда полезен для всех. Например, врач Александр Умнов предупреждает, что напитки вроде тыквенного латте, которые популярны среди любителей кофе, могут вызвать расстройства пищеварения. Особенно это касается людей с диабетом, так как такие напитки часто содержат много сахара и могут ухудшить состояние пациентов с нарушениями обмена веществ.

Что важно помнить?

Кофе — это не просто популярный напиток, но и продукт, который требует разумного подхода к употреблению. Умеренность и внимание к качеству напитка помогут избежать негативных последствий, которые могут возникнуть при его чрезмерном потреблении.

  1. Умеренное употребление кофе не приводит к значительному повышению давления.

  2. Привыкание к кофеину снижает эффект от напитка на сосуды и давление.

  3. Кофе может вызывать проблемы с ЖКТ и зрением, особенно если употребляется в больших количествах или из низкокачественного сырья.

  4. Напитки с высоким содержанием сахара (например, тыквенный латте) могут быть противопоказаны диабетикам.

Плюсы и минусы кофе

Плюсы Минусы
Стимулирует умственную активность Может повышать давление у новичков
Улучшает настроение Зависимость и привыкание
Может снижать риск некоторых заболеваний Проблемы с ЖКТ при чрезмерном употреблении
Богат антиоксидантами Влияние на зрение при низкокачественном сырье

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать качественный кофе?
При выборе кофе стоит обратить внимание на его происхождение, сорта и способы обжарки. Качество зерен напрямую влияет на вкус и полезные свойства напитка.

Сколько кофе можно пить в день?
Для большинства людей безопасная норма составляет 2-3 чашки кофе в день, что эквивалентно 200-300 мг кофеина.

Что лучше — кофе или чай?
Всё зависит от ваших предпочтений и особенностей организма. Кофе может стимулировать активность, в то время как чай обладает более мягким эффектом.

Мифы и правда о кофе

Миф 1: Кофе всегда повышает давление.
Правда: Это так только в случае с новичками. У тех, кто пьет кофе регулярно, эффект на давление ослабевает.

Миф 2: Кофе вызывает зависимости и негативно влияет на здоровье.
Правда: Умеренное употребление кофе безопасно для большинства людей. Проблемы возникают при злоупотреблении.

Сон и психология

Кофеин может воздействовать на качество сна. Поэтому не стоит пить кофе перед сном, особенно если у вас есть склонность к бессоннице.

