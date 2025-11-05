Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чашка кофе
Чашка кофе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 9:32

Думала, без кофе не проснусь — но заменила его одним напитком и удивилась результату

Врач Карпенко: кофе может вызывать гастрит и нарушения работы нервной системы

Кофе для многих — утренний ритуал и источник энергии, но врачи всё чаще предупреждают: чрезмерное его употребление способно нанести организму вред. Особенно осторожно стоит относиться к этому напитку людям с заболеваниями желудка и нервной системы.

"Кофе может провоцировать гастроэзофагеальный рефлюкс, обострение гастрита и синдрома раздражённого кишечника. Кроме того, стимулирующее действие напитка способно приводить к нарушениям работы вегетативной нервной системы", — пояснил кандидат медицинских наук Пироговского университета Дмитрий Геннадьевич Карпенко.

Почему кофе может быть вреден

Кофеин повышает секрецию желудочного сока и снижает тонус нижнего пищеводного сфинктера, из-за чего кислое содержимое желудка может попадать обратно в пищевод, вызывая изжогу и воспаление. У людей с гастритом или синдромом раздражённого кишечника кофе может спровоцировать боль, спазмы и вздутие.

Кроме того, чрезмерная стимуляция нервной системы вызывает бессонницу, тревожность, учащённое сердцебиение и скачки давления. При регулярном употреблении по 3-4 чашки в день формируется зависимость от кофеина - без привычной дозы человек ощущает усталость и раздражительность.

Сравнение: влияние кофе и его альтернатив

Напиток Содержание кофеина Воздействие на организм Риск для ЖКТ
Кофе Высокое Быстрая стимуляция, кратковременная бодрость Повышенный
Цикорий Нет Улучшает пищеварение, поддерживает микрофлору Минимальный
Матча Умеренное Плавный эффект за счёт L-теанина Низкий
Какао Низкое (теобромин) Мягкий стимулятор, улучшает настроение Низкий
Имбирный чай Нет Тонизирует и улучшает кровообращение Безопасный

Четыре напитка вместо кофе

  1. Цикорий. Натуральный напиток с мягким вкусом и отсутствием кофеина. Содержит инулин, который питает полезные бактерии кишечника и способствует нормализации пищеварения.

  2. Матча. Порошковый зелёный чай с аминокислотой L-теанином, обеспечивающей плавный прилив энергии без резких скачков давления и раздражительности.

  3. Какао. Приготовленное на воде или растительном молоке, содержит теобромин — мягкий стимулятор, который улучшает концентрацию без перегрузки нервной системы.

  4. Имбирный чай. Оказывает лёгкое тонизирующее действие, улучшает кровообращение и обмен веществ, помогает поддерживать тонус утром.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить кофе натощак.
    Последствие: раздражение слизистой, изжога.
    Альтернатива: завтрак перед первой чашкой или переход на цикорий.

  • Ошибка: заменять кофе энергетиками.
    Последствие: скачки давления, тахикардия.
    Альтернатива: матча или имбирный чай.

  • Ошибка: резко отказываться от кофе.
    Последствие: усталость, головная боль.
    Альтернатива: постепенное снижение дозы и замена на какао или травяные чаи.

А что если нужен источник энергии без напитков?

"Яблоки, орехи и овсянка — продукты, которые обеспечивают стабильный энергетический подъём благодаря естественным сахарам, белку и сложным углеводам", — отметил Карпенко.

Яблоки дают быстрый, но мягкий прилив энергии за счёт фруктозы и клетчатки. Орехи снабжают организм белками и полезными жирами, помогая дольше сохранять концентрацию. Овсянка - отличный завтрак для постепенного высвобождения энергии в течение дня.

Плюсы и минусы отказа от кофе

Аргумент Плюсы Минусы
Отказ от кофе Снижение тревожности, улучшение сна Возможен синдром отмены в первые дни
Цикорий и травы Безопасны для желудка Мягкий вкус не всем привычен
Матча и какао Даёт бодрость без перегрузки Требует контроля порции из-за калорийности

FAQ

Можно ли пить кофе при гастрите?
Не рекомендуется — он повышает кислотность и раздражает слизистую. Лучше выбрать цикорий или матчу.

Сколько кофе безопасно выпивать в день?
До 1-2 чашек при отсутствии заболеваний желудка и гипертонии.

Помогают ли альтернативы проснуться утром?
Да, особенно напитки с теобромином (какао) или L-теанином (матча) — они обеспечивают ровное пробуждение без резкого скачка давления.

Мифы и правда

  • Миф: кофе ускоряет метаболизм.
    Правда: эффект минимален и кратковременный.

  • Миф: цикорий полностью безвреден.
    Правда: при гастрите с повышенной кислотностью его следует употреблять осторожно.

  • Миф: зелёный чай не содержит кофеина.
    Правда: в некоторых сортах его почти столько же, сколько в кофе, но действует мягче.

3 интересных факта

  1. В среднем в одной чашке кофе содержится около 90 мг кофеина — столько же, сколько в трёх банках колы.

  2. Кофеин полностью выводится из организма за 6-8 часов.

  3. В Японии матча считается "напитком медитации" — он бодрит, не вызывая перевозбуждения.

Исторический контекст

Кофе распространился по Европе в XVII веке и быстро стал символом бодрости и деловой активности. Однако уже тогда врачи отмечали его раздражающее воздействие на желудок. Сегодня медицина предлагает безопасные альтернативы, позволяющие сохранить тонус без вреда для здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Москвичева: нехватка омега-3 у беременных вегетарианок может повлиять на развитие мозга ребёнка сегодня в 5:06
Я отказалась от рыбы во время беременности — и едва не допустила серьёзную ошибку

Отказ от рыбы во время беременности может привести к нехватке омега-3 жирных кислот, влияющих на развитие мозга ребёнка — врач объяснила, как предотвратить этот риск.

Читать полностью » Глава НМИЦ эндокринологии Мокрышева предупредила о росте детского ожирения в России сегодня в 4:10
Сначала радовалась аппетиту ребёнка, а потом услышала диагноз, который перевернул всё

Каждый третий ребёнок в России имеет избыточный вес — врачи предупреждают: детское ожирение становится угрозой национального масштаба.

Читать полностью » Врач Неронов: самогон может содержать метанол и привести к слепоте сегодня в 3:14
Думал, натуральный и безопасный: почему домашний алкоголь может стоить жизни

Даже идеально приготовленный самогон может стать смертельно опасным — гастроэнтеролог объяснил, почему домашний алкоголь нельзя считать безопасным.

Читать полностью » Профессор Ионов назвал нарушения ЖКТ возможной причиной сухости кожи сегодня в 2:18
Думала, просто зима виновата: а оказалось, кожа кричала о проблеме

Сухие пятна на стопах и локтях могут сигнализировать не только о нехватке крема, но и о более серьёзных нарушениях — рассказываем, как распознать их вовремя.

Читать полностью » Врач Елена Малышева: кофе с растительным молоком может способствовать набору веса сегодня в 1:38
Добавляла овсяное молоко в кофе — а вес вдруг пополз вверх: в чём скрытая ловушка тренда

Почему кофе с растительным молоком не всегда полезен: мнение Елены Малышевой, скрытые калории и реальная польза популярных альтернатив коровьему молоку.

Читать полностью » Невролог Алексей Черкашин: кратковременное онемение может быть признаком транзиторной ишемической атаки сегодня в 0:25
Думала, что перенесла "микроинсульт" — врач объяснил, почему такого диагноза не существует

Почему "микроинсульт" — миф, а лёгкие нарушения мозгового кровообращения требуют срочной помощи: как отличить тревожные симптомы и что делать до приезда врача.

Читать полностью » Осенние продукты богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, поддерживающими иммунитет вчера в 23:54
Осень кормит лучше лета: шесть продуктов, которые спасут иммунитет, пока все болеют

Откройте для себя 7 осенних овощей и фруктов, которые укрепляют иммунитет и помогают поддерживать здоровье в холодное время года. Вот их удивительные преимущества.

Читать полностью » Ретинол помогает обновлять кожу, но требует постепенного привыкания вчера в 23:34
Ретинол работает — кожа страдает? Разбираем, как снизить побочные эффекты

Узнайте, как правильно использовать ретинол, чтобы кожа стала гладкой и увлажнённой, а не сухой и шелушащейся. Простые правила, проверенные дерматологами.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Французские бульдоги и мопсы лидируют по числу хронических заболеваний
Авто и мото
Регистрации новых Tesla в Северной Европе снизились в октябре до 89%
Садоводство
Севооборот помогает сохранить баланс питательных веществ и улучшить структуру грунта – Алексей Орлов
Питомцы
Одежда для короткошерстных собак зимой — не мода, а необходимость
Дом
Шелк, капрон и плиссировка - вещи, которые портятся при машинной стирке
Наука
Окаменелости гигантских червей из Гренландии доказывают существование хищников кембрийского периода — Якоб Винтер
Садоводство
Осенняя обрезка укрепляет гортензии и повышает их устойчивость к морозам
Авто и мото
UNRAE: продажи новых автомобилей в Италии в октябре 2025 года снизились на 0,6%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet