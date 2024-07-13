Исследователи из Канады, США и Нидерландов обнаружили гены, отвечающие за тягу к кофе и связь между любовью к кофеину и склонностью к ожирению. Данные исследования были получены из медицинских баз 23andMe и UK Biobank, включающих информацию о более чем 464 тыс. человек.
Выявлено семь генетических участков, связанных с употреблением кофе, большинство из которых участвуют в метаболизме кофеина. Также была подтверждена генетическая корреляция между употреблением кофе и высоким индексом массы тела, однако прямая связь между привычкой пить кофе и набором веса не подтверждена, поскольку здесь большое значение имеют выбор напитков и их состав.
Фото: flickr.com/Bex Walton (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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