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NPP: обнаружена связь между употреблением кофе и ожирением
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NPP: обнаружена связь между употреблением кофе и ожирением

Исследователи из Канады, США и Нидерландов обнаружили гены, отвечающие за тягу к кофе и связь между любовью к кофеину и склонностью к ожирению. Данные исследования были получены из медицинских баз 23andMe и UK Biobank, включающих информацию о более чем 464 тыс. человек.

Выявлено семь генетических участков, связанных с употреблением кофе, большинство из которых участвуют в метаболизме кофеина. Также была подтверждена генетическая корреляция между употреблением кофе и высоким индексом массы тела, однако прямая связь между привычкой пить кофе и набором веса не подтверждена, поскольку здесь большое значение имеют выбор напитков и их состав.

Фото: flickr.com/Bex Walton (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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