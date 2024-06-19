Онколог Сергей Родимов порекомендовал россиянам отдавать предпочтение свежемолотому кофе вместо растворимого из-за содержащихся в последнем ароматизаторов и консервантов, которые могут повышать риск развития рака.

Родимов отметил, что натуральный кофе богат антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений и воспалений, тем самым снижая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Врач также выделил важность умеренного употребления кофе, чтобы избежать сердечно-сосудистых проблем.

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