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Онколог Родимов: необходимо выбирать свежемолотый кофе вместо растворимого
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:50

Онколог Родимов: необходимо выбирать свежемолотый кофе вместо растворимого

Онколог Сергей Родимов порекомендовал россиянам отдавать предпочтение свежемолотому кофе вместо растворимого из-за содержащихся в последнем ароматизаторов и консервантов, которые могут повышать риск развития рака.

Родимов отметил, что натуральный кофе богат антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений и воспалений, тем самым снижая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Врач также выделил важность умеренного употребления кофе, чтобы избежать сердечно-сосудистых проблем.

Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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