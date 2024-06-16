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Диетолог Гинзбург: умеренное употребление кофе способствует продлению жизни
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:44

Диетолог Гинзбург: умеренное употребление кофе способствует продлению жизни

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе умеренного употребления кофе для продления жизни, несмотря на распространенные мифы о его вреде для нервной системы. Он утверждает, что эпидемиологические исследования последних десятилетий показали, что регулярное употребление двух-четырех порций кофе в день может снизить риск возрастных заболеваний и увеличить продолжительность жизни на 3-4 года благодаря биоактивным веществам в кофе, сообщает Вечерняя Москва.

Вещества улучшают работу мозга и сердца, а также обладают противовоспалительным действием. Кроме кофе, диетолог отметил пользу других напитков, таких как какао, зеленых и травяных чаев, а также ягодных морсов без сахара, которые также могут продлить жизнь за счет антиоксидантных и оздоровительных свойств.

Фото: flickr.com/Bex Walton (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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