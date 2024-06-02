Исследователи из Университета RMIT в Мельбурне разработали новый вид бетона, используя кофейную гущу, который оказался на 30% прочнее традиционного бетона. Замена до 15% песка в бетоне на кофейные отходы позволила улучшить его прочностные свойства. Этот новый материал уже используется для укладки пешеходных тротуаров.
Авторы эксперимента разработали энергоэффективный процесс обработки кофейной гущи при 350 °C в анаэробных условиях. Сейчас команда усовершенствует цепочки поставок для коммерческого применения и изучает другие виды органических отходов для создания бетонных смесей, что помогает снизить зависимость от песка и количество органических отходов, сообщает 4pda.
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