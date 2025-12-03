Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Искусственные подсластители и сахар
Искусственные подсластители и сахар
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 12:39

Решила заменить кофе цикорием — и через пару дней заметила перемены, о которых не предупреждают

Отказ от кофе вызывает кратковременную усталость на несколько дней — врач Шуров

Ежедневная привычка к кофе действительно способна формировать лёгкое привыкание, однако серьёзных рисков при отказе от напитка не возникает. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-нарколога, психиатра и главного врача клиники "МедПлюс" Василия Шурова. По словам специалиста, кофеин может провоцировать кратковременный дискомфорт, но эти проявления не требуют медицинской помощи.

Как организм реагирует на отказ от кофе

Шуров подчёркивает, что синдром отмены у любителей кофе имеет ограниченный характер и проходит в течение нескольких дней. В этот период возможны спад энергии, сложности с концентрацией и общее ощущение разбитости.

"Абстиненция от кофе длится буквально 3-4 дня. В этот период человек может ощущать слабость и разбитость, хуже сосредотачиваться. Но серьезной зависимости от кофе не описано. Это, скорее, психологическая привязанность к состоянию бодрости, которое лишь временно маскирует усталость", — пояснил Шуров.

Специалист обращает внимание, что подобные проявления связаны не с физиологической зависимостью, а с адаптацией организма к привычному уровню стимуляции. После нескольких дней без кофе состояние стабилизируется само по себе, а работоспособность возвращается к исходному уровню.

Когда кофеин может быть особенно нежелателен

Отдельную группу риска составляют подростки, особенно при регулярном употреблении энергетиков. Шуров отмечает, что сочетание высоких доз кофеина и синтетических стимуляторов нарушает биоритмы, провоцирует бессонницу и ухудшает общее самочувствие. В таких случаях периодическая усталость и кратковременная дезориентация объясняются перегрузкой нервной системы.

По словам врача, чрезмерное потребление кофеина в молодом возрасте способно временно дестабилизировать режим сна и повлиять на способность к обучению. На фоне возрастной уязвимости нервной системы последствия проявляются быстрее, чем у взрослых.

Как безопасно снизить потребление

Шуров рекомендует постепенно уменьшать количество кофе, чтобы переход проходил мягко. Постепенная корректировка порций помогает избежать скачков энергии, а замена напитка уменьшает психологическую зависимость от ритуала бодрящего утра.

"Полезно перейти на цикорий — он не содержит кофеин и обладает мягким тонизирующим эффектом. Можно использовать безкофеиновый кофе или натуральные чаи. Постепенное сокращение порций помогает отказаться от напитка без стресса и сохранить стабильный уровень энергии", — заключил Шуров.

Такая схема позволяет снизить нагрузку на организм и одновременно сохранить ощущение тонуса, не прибегая к сильным стимуляторам. Для большинства людей этот подход оказывается достаточным, чтобы отказаться от кофе без дискомфорта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые зафиксировали рост интереса к выпадению волос у женщин — The Telegraph сегодня в 0:25
Волосы, как в рекламе, без салонов и волшебства: скандинавский секрет густоты

Средство Harklinikken помогает вернуть густоту и здоровье волос без агрессивных процедур. Мы рассказываем, как оно работает и чего ожидать от курса.

Читать полностью » Скалолазание задействует почти все мышцы тела — по данным Пита Роледера вчера в 22:48
Один подъём заменяет сразу три тренировки: что делает скалолазание уникальным для организма

Скалолазание — больше, чем просто спорт. Оно развивает силу, гибкость и уверенность, одновременно улучшая психоэмоциональное состояние. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » RMS Beauty обновила формулу luminizer — визажист Роуз Мари Свифт вчера в 20:10
Этот крем делает лицо живым даже зимой: эффект будто после отпуска у моря

Даже зимой кожа может выглядеть свежо и сияюще — секрет в правильном luminizer. Как выбрать лучший продукт и добиться естественного "здорового света".

Читать полностью » Учёные выявили нехватку омега-3 в диетах — Nutrition Research Reviews вчера в 18:45
Диеты создают иллюзию пользы: недостаток жизненно важных веществ делает здоровье хрупким, как стекло

Многие люди потребляют слишком мало омега-3, что влияет на сердце, мозг и иммунитет. Новые данные показывают, как рекомендации могут стать понятнее.

Читать полностью » Веганская диета снижает вес быстрее средиземной — Frontiers in Nutrition вчера в 18:04
Схватка рационов вышла из-под контроля: неудобный фаворит вдруг перевернул картину похудения

Новое исследование показало: низкожировая веганская диета помогает худеть заметно эффективнее средиземноморской.

Читать полностью » Специалисты опровергли миф о детоксикации через пот при нагрузках – Ирина Мальцева вчера в 16:40
Перестала нормально потеть — и поняла, что это тревожный знак: вот что меняется в организме

Учёные объяснили неожиданное полезное свойство пота и развеяли миф о его детокс-эффекте, рассказав, как на самом деле работает организм и в каких случаях изменения потоотделения требуют внимания.

Читать полностью » Хронические болезни почек развиваются без симптомов — нефролог Коробкина вчера в 15:11
Эти обычные таблетки могут испортить почки быстрее, чем вы думаете: риск растёт незаметно

Нефролог Анна Коробкина объяснила, как контролировать риски хронической болезни почек и почему ранняя диагностика играет ключевую роль в сохранении функции органа.

Читать полностью » Старение ухудшает глубину сна из-за слабых нейронных сигналов — профессор Ластиг вчера в 14:33
Ложусь всё раньше и раньше — думала, что просто усталость, а оказалось: мозг делает это намеренно

Почему с возрастом мы ложимся раньше и пробуждаемся до рассвета? Учёные объясняют, как меняются биоритмы и что помогает вернуть спокойный, глубокий сон.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Совместный сон является для кошки индикатором безопасности — ветеринар
Наука
Археологи нашли потерянный город Пеньико, скрывавшийся 4 тысячи лет — Рут Шейди
Садоводство
Кальциевые подкормки эффективны только в одиночном применении — агрохимики
Недвижимость
История с квартирой Долиной стала прецедентом спорных сделок — юрист Алешкин
Спорт и фитнес
Регулярные зарядки в офисе снижают вероятность ожирения — врачи
Недвижимость
Снятие человека с регистрации без согласия возможно только через суд — юрист Айвар
Красота и здоровье
Переход на общественный транспорт снижает углеродный след — эколог Менжерицкий
Туризм
Таиланд в декабре предлагает погоду без дождей и стабильные +30 градусов — соцсети
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet