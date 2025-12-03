Решила заменить кофе цикорием — и через пару дней заметила перемены, о которых не предупреждают

Ежедневная привычка к кофе действительно способна формировать лёгкое привыкание, однако серьёзных рисков при отказе от напитка не возникает. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-нарколога, психиатра и главного врача клиники "МедПлюс" Василия Шурова. По словам специалиста, кофеин может провоцировать кратковременный дискомфорт, но эти проявления не требуют медицинской помощи.

Как организм реагирует на отказ от кофе

Шуров подчёркивает, что синдром отмены у любителей кофе имеет ограниченный характер и проходит в течение нескольких дней. В этот период возможны спад энергии, сложности с концентрацией и общее ощущение разбитости.

"Абстиненция от кофе длится буквально 3-4 дня. В этот период человек может ощущать слабость и разбитость, хуже сосредотачиваться. Но серьезной зависимости от кофе не описано. Это, скорее, психологическая привязанность к состоянию бодрости, которое лишь временно маскирует усталость", — пояснил Шуров.

Специалист обращает внимание, что подобные проявления связаны не с физиологической зависимостью, а с адаптацией организма к привычному уровню стимуляции. После нескольких дней без кофе состояние стабилизируется само по себе, а работоспособность возвращается к исходному уровню.

Когда кофеин может быть особенно нежелателен

Отдельную группу риска составляют подростки, особенно при регулярном употреблении энергетиков. Шуров отмечает, что сочетание высоких доз кофеина и синтетических стимуляторов нарушает биоритмы, провоцирует бессонницу и ухудшает общее самочувствие. В таких случаях периодическая усталость и кратковременная дезориентация объясняются перегрузкой нервной системы.

По словам врача, чрезмерное потребление кофеина в молодом возрасте способно временно дестабилизировать режим сна и повлиять на способность к обучению. На фоне возрастной уязвимости нервной системы последствия проявляются быстрее, чем у взрослых.

Как безопасно снизить потребление

Шуров рекомендует постепенно уменьшать количество кофе, чтобы переход проходил мягко. Постепенная корректировка порций помогает избежать скачков энергии, а замена напитка уменьшает психологическую зависимость от ритуала бодрящего утра.

"Полезно перейти на цикорий — он не содержит кофеин и обладает мягким тонизирующим эффектом. Можно использовать безкофеиновый кофе или натуральные чаи. Постепенное сокращение порций помогает отказаться от напитка без стресса и сохранить стабильный уровень энергии", — заключил Шуров.

Такая схема позволяет снизить нагрузку на организм и одновременно сохранить ощущение тонуса, не прибегая к сильным стимуляторам. Для большинства людей этот подход оказывается достаточным, чтобы отказаться от кофе без дискомфорта.