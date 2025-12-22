Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кофе в чашке
Кофе в чашке
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 10:16

То, что вчера было мусором, сегодня ловит токсины: фильтры меркнут на фоне его возможностей

Кофейная гуща удалила до 98 процентов свинца из воды – Университет Лафборо

Миллионы людей ежедневно выбрасывают кофейную гущу, даже не подозревая, что этот привычный отход может стать инструментом для решения одной из глобальных экологических проблем. То, что обычно отправляется на свалки, способно работать как природный фильтр для воды. Учёные доказали, что использованный кофе помогает бороться с опасными загрязнениями. Об этом сообщает Knowridge.

Отходы, которые работают на экологию

Кофе остаётся одним из самых популярных напитков в мире, а объёмы его потребления продолжают расти. По оценкам, ежегодно используется более 176 миллионов крупных упаковок зёрен, и за каждой чашкой стоит внушительное количество отходов. Основную их часть составляет кофейная гуща, которая чаще всего оказывается на полигонах, несмотря на свой скрытый потенциал.

Проблема загрязнения воды сегодня становится всё более комплексной: помимо тяжёлых металлов, экосистемам угрожают и другие факторы, включая микроскопические примеси. Ранее учёные уже показывали, что микропластик в водоёмах может переносить опасные бактерии и гены устойчивости к антибиотикам, усложняя задачи очистки.

На этом фоне интерес исследователей из Университета Лафборо к кофейной гуще выглядит особенно актуальным. Учёные решили проверить, можно ли использовать этот повседневный отход для удаления токсичных веществ из воды.

Биоуголь из кофейной гущи

В одном из исследований команда совместно с коллегами из Индуистского университета Бенарас в Индии изучила процесс превращения кофейной гущи в биоуголь. Использованные остатки кофе, собранные в университетской столовой, подвергали нагреванию при строго контролируемых температурах и временных режимах.

В результате был получен материал с высокой пористостью и большим содержанием углерода. Он показал исключительную эффективность при очистке воды от тяжёлых металлов, прежде всего свинца. Биоуголь на основе кофейных отходов способен удалять до 98 % этого загрязнителя, удерживая почти пять миллиграммов свинца на каждый грамм материала.

"Наша работа показывает, как обычный мусор можно превратить во что-то действительно ценное", — сказала ведущий автор одного из исследований доктор Моника Махаджан, отмечается в публикации.

Очистка без дополнительной обработки

Во втором исследовании команда пошла ещё дальше и доказала, что кофейная гуща может быть полезной даже без сложной предварительной подготовки. Сырая, необработанная гуща эффективно удаляет медь и цинк из воды, особенно если концентрация металлов относительно невысока. Это делает технологию максимально доступной и дешёвой, поскольку исключает необходимость в энергетически затратных или химических этапах обработки.

Такой подход вписывается в более широкий тренд повторного использования ресурсов. Аналогичные идеи лежат в основе проектов, где биомассу и бытовые отходы предлагают превращать в энергоносители, снижая нагрузку на свалки и инфраструктуру.

"Материалы, которые мы часто выбрасываем, могут сыграть важную роль в снижении загрязнения и уменьшении нагрузки на свалки", — подчеркнула доктор Басма Бушра, руководившая вторым исследованием.

Смеси и перспективы масштабирования

Учёные также протестировали смеси кофейных отходов с другими натуральными материалами, в том числе с рисовой шелухой. Эксперименты показали, что при низком уровне загрязнения лучше всего работает чистая кофейная гуща, а при более высоких концентрациях тяжёлых металлов комбинированные материалы демонстрируют немного более высокую эффективность. В ряде случаев из воды удавалось удалить более 96 % вредных веществ.

По словам доктора Диганты Б. Даса, полученные результаты подтверждают, что кофейные отходы далеки от статуса бесполезного мусора. При дальнейшем развитии этот подход можно масштабировать и применять для очистки воды в разных регионах мира, предлагая практичное и экологичное решение, основанное на том, что люди используют каждый день.

