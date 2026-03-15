Кофе становится роскошью: Татарстан переживает рекордный рост цен на натуральные зерна

В Татарстане зафиксирован заметный рост цен на все виды кофейной продукции по итогам февраля 2026 года. Согласно официальным данным Росстата, стоимость напитка в сегменте быстрого обслуживания выросла на 14,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Наиболее существенное удорожание наблюдается среди натуральных зерен: ценник увеличился сразу на 33%. При этом стоимость растворимого кофе в республике поднялась на 28,2%.

Рост цен в республике и России

Динамика цен на кофе в Татарстане существенно опережает общероссийские показатели по многим позициям. Если в республике стоимость чашки напитка в заведениях быстрого питания достигла 99,96 рубля, то в среднем по стране этот показатель находится на уровне 116,28 рубля. При этом годовой прирост по России составляет около 12,24%, что несколько ниже региональной статистики.

Ситуация с розничными продажами кофейной продукции также демонстрирует разрыв между республиканским и федеральным рынками. Натуральный кофе в зернах и молотые аналоги в масштабах России подорожали в среднем на 24%. В Татарстане же рост стоимости этого сегмента оказался более выраженным, достигнув 33% за двенадцать месяцев.

Растворимый кофе также показывает устойчивый тренд к повышению цен на всей территории государства. В российских регионах ценник увеличился на 17,55%, достигнув уровня 4,2 тысячи рублей за килограмм. Региональные показатели Татарстана несколько отличаются: здесь цена за аналогичный объем увеличилась на 28,2%, зафиксировавшись на отметке 3,6 тысячи рублей.

Ценовые показатели товаров

Анализ данных Росстата позволяет оценить реальную стоимость привычных покупок для потребителей республики. С начала 2025 года цена за килограмм зернового кофе в Татарстане поднялась до 2 тысяч рублей. Это значение совпадает со средним по всей стране, что указывает на выравнивание рыночной стоимости базового сырья при сохранении локальных особенностей логистики.

Сегмент быстрого обслуживания в Татарстане остается относительно доступным по сравнению с общероссийскими цифрами. Цена 200 миллилитров готового напитка составляет менее ста рублей, несмотря на годовой скачок почти на пятнадцать процентов. Это делает заведения быстрого питания основным индикатором потребительского спроса в текущих экономических условиях.

Тем не менее, общий вектор увеличения трат на продукты питания отражается на бюджетах домохозяйств. Постепенное замещение более дорогих категорий товаров или изменение частоты покупок становится привычной практикой для многих потребителей. Розничная торговля реагирует на эти изменения, корректируя ценники соответственно темпам инфляционных процессов.

Мнение эксперта