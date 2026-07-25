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Мужчина в кафе с видом на город
Мужчина в кафе с видом на город
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Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 18:44

Кардиологи назвали оптимальное количество чашек кофе для защиты сердечно-сосудистой системы

Когда кофеин попадает в кровь, его действие начинается в течение 15-45 минут. Он связывается с аденозиновыми рецепторами, находящимися в стенках сосудов. Обычно аденозин расслабляет сосуды и замедляет сердечный ритм, но кофеин, занимая его место, приводит к кратковременному сужению сосудов. У людей, не привыкших к кофе, это сужение может вызвать заметное повышение артериального давления — на 5-10 мм рт. ст. У постоянных потребителей кофе толерантность организма к этому эффекту уменьшает его выраженность, именно поэтому кофеман и новичок могут по-разному ощущать один и тот же напиток.

"Умеренное потребление кофе может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это подтверждают долгосрочные исследования", — сообщила врач-кардиолог Марина Кравцова.

Долгосрочные эффекты кофе

По данным исследований, умеренное ежедневное потребление кофе связано с понижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие делает кофе потенциально полезным для сердца. Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины подтвердил, что кофе, употребляемое в разумных пределах, не причиняет вреда сердечно-сосудистой системе и наоборот, способствует её защите.

Основная защита, как указывают специалисты, заключается в полифенолах, содержащихся в кофе. Эти растительные антиоксиданты положительно воздействуют на эндотелий — тонкий слой клеток, выстилающий сосуды. Когда эндотелий работает должным образом, сосуды эластичны и способны регулировать кровоток.

Нарушения в работе эндотелия могут привести к серьёзным проблемам, таким как атеросклероз. Поэтому поддержание здоровья этого слоя клеток очень важно для общего состояния сердечно-сосудистой системы.

Полифенолы и сосуды

Кофе не является однородным продуктом. В его составе присутствуют как полезные, так и менее желательные компоненты. Хлорогеновые кислоты и другие полифенолы способствуют улучшению функции эндотелия и расширению сосудов, снижая окислительный стресс.

Однако в кофе также есть масла (кафестол и кавеол), которые могут повысить уровень "плохого" холестерина и негативно сказываться на здоровье сосудов. Полифенолы остаются ключевыми для достижения положительного эффекта; поэтому способ приготовления кофе имеет значение. Фильтрованный кофе задерживает большинство кофейных масел, что делает его более полезным вариантом.

Исследования показывают, что разный способ заварки кофе может влиять на сосудистое здоровье по-разному. Например, нефильтрованные методы, такие как кофе по-турецки или с французским прессом, могут оказать обратный эффект.

Мифы о кофе и давлении

Существует устойчивый миф о том, что кофе обязательно вызывает повышение артериального давления и ведет к гипертонии. Однако современные исследования показывают, что умеренное и регулярное употребление кофе не вызывает повышенного кровяного давления. Кратковременное повышение давления после чашки кофе сопоставимо с тем, что наблюдается при физической активности, например, подъеме по лестнице.

Ключевым моментом остается индивидуальная реакция на кофе. У людей с диагнозом гипертония или у тех, кто имеет генетическую предрасположенность к медленному метаболизму кофеина, ситуация может быть иной. Поэтому важно искать индивидуальные решения для этих людей.

Оптимальная дозировка кофе

Исследования согласуются на том, что 2-4 чашки кофе в день являются оптимальной дозой для получения максимальной пользы при минимальных рисках. При превышении шести чашек в сутки вероятность перегрузки сердечно-сосудистой системы увеличивается, что может привести к нарушениям сердечного ритма у предрасположенных людей.

Поэтому, даже несмотря на потенциальные преимущества кофе, важно следить за количеством потребляемого напитка и быть внимательным к собственным ощущениям.

"Индивидуальная реакция на кофеин может варьироваться. Люди с гипертонией должны быть особенно осторожны", — предупредила невролог Марина Егорова.

FAQ

1. Как кофе влияет на артериальное давление?
Умеренное употребление кофе обычно не вызывает устойчивого повышения давления. Краткосрочный подъем давления сопоставим с физическими нагрузками.
2. Сколько кофе можно пить в день?
Рекомендуется ограничивать потребление до 2-4 чашек кофе в день, чтобы избежать нежелательных эффектов.
3. Почему кофе может быть полезен для сердца?
Кофе содержит полифенолы, которые помогают улучшить состояние эндотелия и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Какой способ приготовления кофе самый безопасный?
Фильтрованный кофе, как правило, считается более полезным, так как он содержит меньше вредных компонентов.

Проверено экспертом: кардиолог Марина Кравцова

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Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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