Добавила этот жмых в один цветок — результат удивил больше, чем покупные удобрения
Если кофе дома готовят ежедневно, вместе с ароматной чашкой неизбежно появляется и его спутник — кофейный жмых. Чаще всего он оказывается в мусорном ведре, хотя это доступный органический ресурс, который может улучшить состояние почвы, повысить рыхлость грунта и частично заменить покупные подкормки. Многие цветоводы давно используют гущу как мягкое, щадящее удобрение. Важно лишь понимать, для каких растений она подходит и как правильно её подготовить. Об этом рассказывают дзен-канал Russian Barista.
Чем полезен кофейный жмых и что он делает с почвой
В составе использованной кофейной гущи содержатся основные элементы, поддерживающие рост растений. Прежде всего это азот, необходимый для формирования зелёной массы, а также калий и магний, участвующие в клеточном обмене. В небольших количествах присутствуют фосфор и микроэлементы, которые улучшают питание корней.
Органическая структура кофейного жмыха делает почву более воздушной: он способствует разрыхлению грунта, что важно, поскольку уплотнение почвы снижает поступление кислорода и вызывает замедление роста. При разложении он работает как мягкая "долгоиграющая" подкормка, постепенно обогащая субстрат.
Важный плюс — близкий к нейтральному уровень pH. Он не меняет кислотность почвы резко, а значит подходит для большинства растений, предпочитающих слабокислую среду. Гуща не заменяет комплексные удобрения, но помогает поддерживать питательность грунта и является экологичным способом переработки кофейных отходов.
Каким растениям кофейный жмых подходит
Особенно хорошо реагируют на такую органическую подкормку виды, которые любят слегка кислую, богатую органикой почву. Среди них:
- азалии, гардении и рододендроны;
- фиалки и бегонии;
- комнатные розы;
- папоротники;
- множественные декоративно-лиственные растения — монстеры, фикусы, сциндапсус, потос.
При умеренном применении у таких растений усиливается рост, листья становятся ярче, быстрее развиваются новые побеги и бутоны. Гуща действует мягко и помогает поддерживать стабильный ритм развития.
Когда кофейный жмых использовать нельзя
Некоторым растениям органические добавки вредят. Прежде всего это:
Суккуленты и кактусы
Они предпочитают бедную, хорошо дренированную почву. Гуща задерживает влагу и делает грунт плотнее, что может вызвать гниение корней. Если всё же хочется экспериментировать, допускается редкое применение слабого раствора — но только точечно и с осторожностью.
Орхидеи
Орхидеи растут в крупной, воздухопроницаемой смеси — коре, мхе или кокосовой стружке. Частицы кофе удерживают влагу и разрушают структуру субстрата. Поэтому вносить гущу в горшок не стоит. Отдельные цветоводы используют слабый настой кофе для кратковременного замачивания, но это относится скорее к опыту для аккуратных экспериментов.
Растения, предпочитающие щелочную почву
Лаванда, некоторые виды юкки, растения пустынных регионов — все они плохо реагируют на органику и требуют бедного грунта.
Правило простое: если растению подходит слабокислый и питательный субстрат — кофе ему, скорее всего, подойдёт; если почва должна быть щелочной или скудной — жмых использовать не нужно.
Пять рабочих способов применения кофейного жмыха дома
1. Сухая подсыпка
Это самый быстрый и понятный способ.
Как использовать: высушенный жмых добавляют в верхний слой почвы, 1-2 чайные ложки на горшок среднего размера. Важно перемешать его с грунтом, не создавая плотного слоя.
Что даёт: почва становится более рыхлой, органика постепенно разлагается и подкармливает растение азотом. Такой способ обеспечивает медленное, равномерное питание без резких изменений.
2. Мульчирование
Жмых работает как лёгкий укрывной материал.
Как применять: тонкий, почти пылевидный слой рассыпают по поверхности почвы. При каждом поливе верхний слой слегка рыхлят.
Плюсы: влага испаряется медленнее, верхний слой земли не пересыхает, а запах кофе иногда помогает уменьшить активность грибных комариков.
Минусы: если слой будет слишком плотным, он быстро заплесневеет и станет влажной "коркой".
3. Жидкая "кофейная вода"
Подходит для быстрой стимуляции роста.
Как приготовить: 1 чайную ложку жмыха заливают литром воды, оставляют на ночь, затем процеживают. Поливать нужно только по влажной почве.
Особенности: слишком концентрированный настой может навредить корням. Делать такую подкормку стоит не чаще раза в месяц.
4. Добавление в почву при пересадке
Если планируется пересадка, жмых можно смешать с грунтом. Его доля — не более 10% от общего объёма. Это повышает питательность почвы и делает её легче.
Также гущу применяют для "питательного дренажа": тонкий слой жмыха кладут поверх керамзита. Со временем корни получают мягкую подкормку снизу.
5. Добавление в компост
Один из самых экологичных способов использования.
Как применять: жмых смешивают с другими отходами — листьями, бумагой, картоном. Он ускоряет разогрев компоста и способствует созреванию.
Готовый компост с кофе отличается рассыпчатой структурой, лёгкой кислотностью и мягким воздействием на растения.
Как правильно выбирать дозировку
Органические подкормки не требуют частого внесения.
Рекомендации:
- сухая подсыпка или мульча — 1-2 ч. л. раз в месяц;
- жидкий настой — не чаще раза в месяц;
- при пересадке — до 10% жмыха от объёма грунта.
Сезонность важна: весной и летом растения активно растут, поэтому реагируют на подкормки лучше. Зимой большинство цветов "спит", и избыточное питание им не нужно.
Как подготовить кофейный жмых
Грамотная подготовка важнее самой подкормки.
Натуральный кофе
Нужен только использованный молотый кофе. Не подходят:
- растворимый;
- ароматизированный;
- свежемолотый (слишком концентрированный);
- жмых с молоком или сахаром.
Такие добавки меняют микрофлору почвы и могут вызвать гниль.
Сушка
Сырой жмых быстро плесневеет. Его раскладывают тонким слоем и просушивают несколько дней. Можно ускорить процесс в духовке при низкой температуре. Готовый продукт должен быть сухим, рассыпчатым и без запаха сырости.
Хранение
Гущу держат в сухой банке с крышкой. Любые признаки влажности — повод досушить или выбросить.
Типичные ошибки при использовании кофейного жмыха
Плесень
Появляется при внесении сырого жмыха или толстого слоя. Решение — удалить поверхностный грунт и просушить почву.
Грибные мошки
Обожают влажную органику. Чтобы избежать проблемы, жмых добавляют редко и в малых количествах.
Страх закисления
Гуща почти нейтральная, но плотный слой ухудшает аэрацию грунта.
Неподходящие растения
Суккуленты, орхидеи и виды, предпочитающие щелочной грунт, плохо переносят кофейные подкормки.
Ошибка: поливать растения остывшим кофе
Напиток содержит кислоты и кофеин, а на поверхности почвы остаётся липкий слой. Это нарушает микрофлору и привлекает насекомых.
Использовать нужно только чистую, высушенную гущу.
Плюсы и минусы кофейного жмыха
Преимущества:
- доступное органическое удобрение;
- улучшает структуру почвы;
- поддерживает рост растений;
- помогает мягко подкислить грунт;
- подходит для большого числа комнатных видов.
Недостатки:
- требует правильной подготовки;
- не подходит для всех растений;
- при избытке вызывает плесень и насекомых;
- не заменяет комплексные удобрения.
Советы по безопасному использованию
-
Используйте только сухую гущу.
-
Начинайте с минимальных дозировок.
-
Наблюдайте за реакцией растения 1-2 недели.
-
Не смешивайте кофе с органикой, содержащей сахар.
-
Зимой уменьшайте частоту подкормок.
Популярные вопросы о кофейном жмыхе
1. Можно ли использовать жмых каждый полив?
Нет. Органика действует медленно, а частое применение создаёт риск переувлажнения и плесени.
2. Подходит ли гуща для рассады?
Да, но только в минимальных количествах и в виде жидкого настоя.
3. Можно ли добавлять кофе в орхидеи?
Нет. Их субстрат не предназначен для органических частиц.
