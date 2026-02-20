Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кофе в чашке
Кофе в чашке
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 18:09

Кофейная гуща берёт реванш у бытовой химии: кастрюли спасены, а холодильник дышит свободно

Кофейная гуща обычно отправляется в мусорное ведро сразу после приготовления напитка. Однако эти на первый взгляд бесполезные остатки могут стать практичным помощником в быту. Натуральный материал способен заменить часть привычных чистящих средств и сократить количество отходов. Об этом сообщает salu news.

Почему кофейная гуща подходит для уборки

После заваривания кофе в фильтре или турке остаётся плотная масса с мелкой зернистой структурой. Именно эта текстура делает гущу мягким природным абразивом. Она помогает удалять налёт и засохшие загрязнения, не оставляя заметных царапин на большинстве поверхностей.

Дополнительное преимущество — способность впитывать и нейтрализовать запахи. Кофейные частицы улавливают неприятные ароматы, благодаря чему их можно использовать как простой дезодорант для кухни или холодильника. Похожие принципы лежат в основе материалов о натуральных средствах для чистоты, где привычные продукты помогают поддерживать порядок без агрессивной химии.

Кроме того, натуральное происхождение гущи делает её безопасной для дома, где есть дети и домашние животные. В отличие от многих магазинных составов, она не выделяет резких запахов и легко утилизируется, в том числе вместе с органическими отходами.

Как правильно собирать и хранить гущу

Чтобы кофейная гуща приносила пользу, важно подготовить её к хранению. Сразу после приготовления напитка массу лучше распределить тонким слоем на тарелке или противне, застеленном бумажным полотенцем. Это поможет влаге быстрее испариться и предотвратит появление плесени.

Сушить гущу рекомендуется при комнатной температуре, избегая влажных помещений. Когда она полностью высохнет, её можно пересыпать в стеклянную банку или металлическую ёмкость с плотной крышкой. Хранить заготовку стоит в сухом и прохладном месте.

При желании в высушенную гущу добавляют несколько капель эфирного масла. Такой приём перекликается с идеями о том, что добавить в воду для свежести дома, когда натуральные ароматы делают уборку более приятной и создают ощущение чистоты.

Практические способы применения

Кофейная гуща пригодится для удаления стойких загрязнений на кухне. Достаточно насыпать небольшое количество на влажную губку и аккуратно обработать кастрюли, сковороды или противни. После чистки поверхности следует тщательно промыть водой, чтобы удалить остатки частиц.

Ещё один простой способ — использовать её как натуральный освежитель воздуха в холодильнике. Сухую гущу помещают в небольшую открытую ёмкость и ставят на полку. Менять содержимое рекомендуется примерно раз в две недели, чтобы сохранить эффективность.

Гуща помогает и в уходе за раковиной. Небольшая порция, смытая горячей водой, способствует устранению запахов в сливе. При этом важно не использовать слишком большое количество, чтобы избежать возможных засоров.

Материал также подходит для удаления запахов с рук. После работы с чесноком, луком или рыбой достаточно потереть ладони небольшим количеством влажной гущи, а затем смыть её водой. Частицы впитают резкие ароматы, не пересушивая кожу.

Кроме того, кофейные остатки можно применять для очистки уличной мебели, решёток гриля или барбекю. Их зернистая структура помогает справляться с жиром и загрязнениями без применения агрессивной химии.

В итоге кофейная гуща превращается из бытового отхода в полезный ресурс. Простые действия по её сушке и хранению открывают дополнительные возможности для экологичной уборки. Такой подход сочетает экономию, заботу о доме и внимательное отношение к окружающей среде.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жирная плёнка в вафельнице исчезает без химии — всё уже есть на кухне вчера в 17:51

Жирный налет и пригоревшие крошки больше не испортят завтрак. Обычные аптечные средства справляются с грязью там, где бессильны дорогие гели.

Читать полностью » Укладка плитки под углом превращается в испытание — перекос заметен сразу вчера в 16:19

Популярный узор может стать фатальной ошибкой интерьера, если проигнорировать правило центральной оси и геометрию швов.

Читать полностью » Кровать в студии вчера в 4:17

Дизайнеры раскрыли приемы, которые заставляют маленькую квартиру дышать: от скрытых ящиков в цоколе мебели до текстильных стен и зеркальных иллюзий.

Читать полностью » Льняные шторы уходят в прошлое — в 2026 их заменяют более эффектные ткани 18.02.2026 в 23:13

Учитывая изменения в текстильной моде, шторы теперь могут не просто украшать, но и существенно изменять атмосферу в доме.

Читать полностью » Комната выглядит дороже без лишних затрат: дизайнерский приём с оттенком краски преображает интерьер 18.02.2026 в 19:31

Дизайнеры объяснили, как индивидуальный цвет краски меняет интерьер без ремонта. Почему этот приём набирает популярность и как повторить его дома.

Читать полностью » Пятно на нежной ткани исчезает без химчистки — главное не сделать роковой шаг 18.02.2026 в 14:53

Узнайте, как бережно удалить пятна с кашемировых свитеров, не повредив деликатную ткань.

Читать полностью » Ключи от квартиры не выдают месяцами — один документ запускает процесс 18.02.2026 в 12:50

Задержка ключей от квартиры может привести к дополнительным расходам: узнайте, как действовать дольщику для защиты своих прав.

Читать полностью » Квартира мечты превращается в ловушку: ошибок при покупке, которые заставят жалеть о каждом метре 18.02.2026 в 12:28

Покупка квартиры легко превращается в игру эмоций. Риелтор объясняет, как выстроить процесс, сузить выбор и не пожалеть о решении.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Кровь хранит опасное наследство: один ген повышает холестерин в 5 раз и разрушает сосуды
Спорт и фитнес
Пара гантелей меняет силуэт за месяц: приёмы, которые включают бицепсы, дельты и трицепсы на максимум
Общество
Карьера без вуза стала реальностью: так ли важно работодателям образование
Питомцы
Миниатюрную собаку держат "в тепличных условиях" — последствия проявляются не сразу
Общество
Смартфон заменяет клетки мозга: как гаджеты лишают нас памяти
Красота и здоровье
Отказ от углеводов сыграл злую шутку — риск болезней сердца вырос на 14%: всё дело в одной детали
Красота и здоровье
Метаболизм замедляется после 60 — вес растёт даже при прежнем рационе: причина оказалась неожиданной
Наука
Пока формируется звезда, планеты получают шанс: в холодном облаке нашли основу жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet