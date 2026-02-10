Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шоколадный пирог
© freepik.com is licensed under public domain
Артём Соколов Опубликована сегодня в 18:51

Добавила это в шоколадный торт — вкус стал в разы насыщеннее

Шоколадный торт кажется простым десертом, но добиться по-настоящему насыщенного вкуса удаётся не всем. При этом один скромный ингредиент способен сделать даже самый обычный рецепт заметно глубже и ярче. Речь идёт не о редких добавках или сложных техниках, а о продукте, который есть почти на каждой кухне. Об этом сообщает Simply Recipes.

Почему кофе усиливает вкус шоколада

Кофе давно известен как естественный усилитель шоколадного вкуса. Его лёгкая горечь подчёркивает какао-ноты, делая их более выразительными, но при правильной дозировке не превращает торт в десерт со вкусом мокко. Именно на этом принципе построен знаменитый шоколадный торт Beatty's от Ины Гартен, который ценят за насыщенность, влажную текстуру и сбалансированный вкус.

Ина использует кофе дважды: в тесте и в шоколадной глазури. Такой приём делает вкус многослойным и "глубоким", не перебивая сам шоколад.

Какой кофе подойдёт для торта

Форма кофе может быть разной — главное, чтобы он был свежим и приятным на вкус. Для выпечки подойдут:

  1. свежезаваренный горячий кофе из кофеварки, френч-пресса или гейзера;
  2. шот эспрессо или американо;
  3. растворимый эспрессо-порошок;
  4. гранулы растворимого кофе;
  5. кофе без кофеина, если десерт предназначен для детей или чувствительных к кофеину гостей.

Как добавить кофе в любой рецепт

Способ зависит от исходной рецептуры. Если в тесте используется горячая вода, её можно полностью заменить тем же объёмом горячего кофе. Когда рецепт предполагает молоко или пахту, заменять их не стоит — лучше растворить в них небольшое количество эспрессо-порошка или кофейных гранул. Если жидкость вообще не предусмотрена, кофе добавляют прямо к сухим ингредиентам.

Такой подход позволяет усилить шоколадный вкус, не нарушая баланс сахара, жира и текстуры.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

