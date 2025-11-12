Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина с чашкой кофе у окна
Женщина с чашкой кофе у окна
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 1:14

Узнала, сколько калорий в любимом латте — теперь пью по-другому

Чёрный кофе признан самым низкокалорийным напитком — врачи-диетологи

Калорийность кофе напрямую зависит от его состава. Если в чашке только чёрный напиток без сахара и добавок — калорий почти нет. Но стоит добавить немного молока, сливок или сиропа, и кофе превращается в полноценный десерт. Разберём, из чего складывается калорийность, как посчитать энергетическую ценность любимого напитка и чем можно заменить "тяжёлые" ингредиенты, чтобы сохранить вкус и не переборщить с калориями.

От чего зависит калорийность кофе

Главное, что влияет на энергетическую ценность — это добавки. Сам по себе кофе почти не содержит ни жиров, ни белков, ни углеводов. В порции эспрессо (30 мл) — всего около 2,7 ккал. Но стоит положить ложку сахара (16 ккал) или добавить немного молока жирностью 2% (50 ккал на 100 мл), и цифры в таблице калорийности вырастают в разы.

Сиропы, особенно с добавленным сахаром, добавляют напитку "вес". Например, всего 10 мл карамельного сиропа — это плюс 37 ккал. Поэтому если вы любите сладкие кофейные напитки, важно понимать, что они ближе к десертам, чем к утреннему кофеину.

Сколько калорий в чёрном кофе

Эспрессо, американо, лунго и ристретто — самые лёгкие варианты.

  • Эспрессо (30 мл) - 2,7 ккал.

  • Лунго (110 мл) - 2,5 ккал.

  • Американо (120 мл) - 2,3 ккал.

  • Ристретто (15-20 мл) - около 5 ккал.

  • Растворимый кофе (1 г) - 3,5 ккал.

Такие напитки не влияют на суточный рацион — их калорийность настолько мала, что ею можно пренебречь.

Калорийность кофе с молоком

Молочные напитки — другая история. Даже при использовании молока 2% жирности калорийность растёт в несколько раз.

Напиток Объём, мл Калорийность, ккал Основные ингредиенты
Капучино 150 62 Эспрессо, молоко, пенка
Латте 250 111 Эспрессо, молоко, пенка
Флэт уайт 150 78 Двойной эспрессо, молоко
Кофе с молоком 150 17 Эспрессо, молоко 2%

Калорийность сильно зависит от жирности молока и пропорций. Например, латте содержит почти вдвое больше калорий, чем капучино, из-за увеличенной доли молока.

Как рассчитать калорийность своей чашки

Чтобы понять, сколько калорий в конкретном напитке, нужно:

  1. Определить объём каждого ингредиента.

  2. Посчитать калорийность каждого из них.

  3. Сложить полученные значения.

Пример:

  • Эспрессо (30 мл) — 3 ккал.

  • Молоко 2% (100 мл) — 50 ккал.

  • Сливки 10% (10 мл) — 34 ккал.

  • Сахар (1 ч. л.) — 16 ккал.

Если в чашке латте 250 мл используется 30 мл кофе и 200 мл молока, получится около 110 ккал.

В кофейнях нередко указывают калорийность напитков прямо в меню. Если нет — можно уточнить у бариста состав и посчитать самостоятельно.

Как снизить калорийность кофе

Есть несколько простых способов сделать напиток легче:

  1. Использовать обезжиренное молоко — в 100 мл всего 34 ккал.

  2. Заменить сливки на молоко 2% — калорийность упадёт почти в 7 раз.

  3. Отказаться от сиропов и сладких топингов.

  4. Использовать сахарозаменители — например, эритрит (1,7 ккал на ч. л.).

Даже замена одного ингредиента может существенно уменьшить общую энергетическую ценность.

Таблица сравнения

Ингредиент Калорийность (на 100 мл/г) Альтернатива Калорийность
Молоко 3,2% 64 ккал Молоко 2% 50 ккал
Сливки 10% 340 ккал Молоко 0% 34 ккал
Сироп сахарный 370 ккал Сироп без сахара 10-20 ккал
Сахар 400 ккал Эритрит 17 ккал
Шоколадный топинг 450 ккал Какао без сахара 30 ккал

Советы шаг за шагом

Что сделать Инструмент/Продукт
Откажитесь от сахара Эритрит, стевия
Замените сливки Молоко 0-2%
Выберите нежирное молоко Овсяное или миндальное без сахара
Уточните состав в кофейне Меню или приложение заведения
Делайте кофе дома Кофемашина или турка

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка → Добавление сладкого сиропа.
    Последствие → Напиток превращается в десерт, калорийность растёт в 2-3 раза.
    Альтернатива → Использовать сироп без сахара или ароматизатор на основе стевии.
  • Ошибка → Использование сливок.
    Последствие → Резкое увеличение калорийности.
    Альтернатива → Добавить вспененное молоко 2%.
  • Ошибка → Украшение кофе шоколадом или маршмеллоу.
    Последствие → Плюс 100-150 ккал.
    Альтернатива → Натуральное какао или корица.

А что если…

Вы не можете отказаться от любимого латте? Просто уменьшите порцию. Маленькая чашка (150 мл) содержит в два раза меньше калорий, чем стандартная. Можно также попросить бариста приготовить напиток на растительном молоке без сахара.

Плюсы и минусы

Вариант Плюсы Минусы
Чёрный кофе Почти без калорий, бодрит Горчит, не всем нравится вкус
Капучино Мягкий вкус, пенка Калорийнее в 20 раз
Латте Нежный вкус Самый калорийный
Кофе с заменителем сахара Контроль калорий Может быть непривычен по вкусу

FAQ

Как выбрать низкокалорийный кофе в кофейне?
Просите готовить на обезжиренном или растительном молоке без сиропов.

Сколько стоит диетический сироп?
Средняя цена — 300-500 рублей за бутылку 250 мл. Хватает надолго.

Что лучше — сахар или эритрит?
Эритрит почти не влияет на уровень глюкозы и содержит в 20 раз меньше калорий.

Мифы и правда

Миф: Кофе с молоком вреден для фигуры.
Правда: Всё зависит от количества молока и его жирности.

Миф: Кофеин повышает калорийность.
Правда: Калорий в кофеине нет. Энергетическая ценность идёт только от добавок.

Миф: Растворимый кофе вреднее натурального.
Правда: Если без добавок — калорийность и состав почти одинаковы.

Сон и психология

Кофеин действительно влияет на нервную систему. Пить кофе лучше в первой половине дня — иначе можно нарушить цикл сна. Для вечернего ритуала подойдёт безкофеиновый вариант — вкус сохранится, а сон не пострадает.

3 интересных факта

  1. Самое "лёгкое" кофе в мире — американо без сахара, всего 2 ккал.

  2. Эспрессо может ускорить метаболизм на 10-15% в течение часа после приёма.

  3. Первые кофейни с указанием калорий появились в США в 1990-х.

Исторический контекст

Исторически кофе считался не напитком, а лекарством. В XVII веке его подавали в аптеках, а не в кофейнях. В Европе он быстро стал частью культуры общения. Уже тогда аристократы добавляли в кофе сливки и сахар, превращая его в десерт — традиция, которая живёт до сих пор.

