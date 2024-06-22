Президент России Владимир Путин подписал закон, который требует от экскурсоводов размещать QR-коды на своих бейджах, ведущие на их профили в едином федеральном реестре экскурсоводов. Эти коды заменят предыдущие данные на бейджах, включая фотографии и личные данные.

Новый закон также уточняет процедуры аттестации гидов и расширяет основания для её прекращения, включая неоднократные нарушения условий оказания услуг. Закон вступает в силу с момента публикации, кроме отдельных положений, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Audrey Lebioda, Nationalmuseum (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)