Добавила натуральное какао в свой рацион и вот что это дало моему здоровью

Врач-диетолог Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik рассказала о полезных свойствах натурального какао-порошка без добавок и сахара, который может стать важным компонентом в борьбе с негативными последствиями малоподвижного образа жизни. Это заявление вызвало интерес, поскольку проблема сидячего образа жизни продолжает оставаться актуальной для многих людей, особенно в условиях современного общества, когда многие проводят большую часть времени за компьютером или на работе, сидя.

Как какао помогает при малоподвижном образе жизни?

Татьяна Залетова объяснила, что какао — это не только вкусный напиток, но и источник целого комплекса веществ, которые оказывают положительное влияние на работу организма, особенно при недостаточной физической активности. В частности, какао содержит теобромин и флавонолы, которые оказывают мягкое стимулирующее действие на нервную систему и способствуют улучшению кровоснабжения мозга. Это помогает повысить концентрацию и ускорить обработку информации, не вызывая избыточной стимуляции, как это происходит при употреблении кофеина.

"В отличие от кофе, какао не вызывает резкого возбуждения, а помогает улучшить внимание и умственную работоспособность более мягким и продолжительным способом", — отметила Татьяна Залетова.

Кроме того, благодаря своему составу, какао помогает поддерживать уровень энергии на должном уровне и бороться с усталостью, что особенно важно при длительных периодах сидячей работы.

Влияние какао на нервную систему и эмоциональное состояние

Одним из главных достоинств какао является его способность стимулировать выработку серотонина и эндорфинов, которые являются нейромедиаторами счастья. Эти вещества помогают справляться с эмоциональным напряжением, снижают уровень стресса и улучшают общее самочувствие. Это свойство какао особенно актуально в условиях стресса, связанного с малоподвижным образом жизни, когда из-за ограниченной физической активности человек может ощущать ухудшение настроения или раздражительность.

"Натуральное какао помогает не только справляться с физической усталостью, но и с эмоциональной нагрузкой, что делает его отличным средством для улучшения общего психоэмоционального состояния", — сказала Татьяна Залетова.

Такой эффект возможен благодаря уникальным химическим веществам, которые содержатся в какао. Это особенно важно для тех, кто чувствует психоэмоциональное напряжение, вызванное ограниченной активностью, и ищет способы поддержания хорошего настроения и бодрости.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

При малоподвижном образе жизни важным аспектом является поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы. В этой связи какао может стать мощной поддержкой. Напиток содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом, а также флавоноиды, которые укрепляют стенки сосудов, улучшая их эластичность. Это способствует нормализации артериального давления, что особенно важно для людей, проводящих много времени в сидячем положении.

"Флавоноиды в какао не только способствуют улучшению сосудистой эластичности, но и помогают снизить риск развития атеросклероза, что особенно важно для людей, ведущих сидячий образ жизни", — добавила врач.

Кроме того, регулярное потребление какао может стать частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония или атеросклероз, так как оно помогает поддерживать нормальное состояние сосудов и нормализует кровообращение.

Влияние какао на метаболизм

Еще одним важным аспектом употребления какао является его влияние на метаболизм. Натуральное какао содержит такие микроэлементы, как магний и хром, которые играют важную роль в нормализации уровня глюкозы в крови. Это свойство какао особенно полезно для людей, которые страдают от нарушений обмена веществ, таких как преддиабет или инсулинорезистентность, что может быть результатом малоподвижного образа жизни.

"Магний и хром в составе какао помогают регулировать уровень сахара в крови, что способствует нормализации обмена веществ и предотвращает развитие различных метаболических расстройств", — пояснила Татьяна Залетова.

Учитывая, что проблемы с обменом веществ становятся все более распространёнными, какао может стать хорошим дополнением к рациону для поддержания нормального метаболизма и предотвращения заболевания.

Как правильно употреблять какао?

Для того чтобы извлечь максимальную пользу из какао, важно выбирать натуральный какао-порошок без добавок и сахара. Именно такой продукт, без лишних химических добавок и сахара, будет наиболее полезен для организма. Напиток можно готовить на воде или растительном молоке, чтобы избежать лишних калорий и сахара. Также важно соблюдать умеренность в употреблении, так как даже полезные продукты, потребляемые в больших количествах, могут негативно повлиять на организм.

Идеальная тарелка для поддержания здоровья

Рекомендуется включать какао в рацион как часть сбалансированного питания, где его можно комбинировать с другими полезными продуктами, такими как некрахмалистые овощи, качественные белки и сложные углеводы, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами для поддержания здоровья и нормальной работы всех систем организма.

Сравнение воздействия какао и других продуктов

Продукт Основные преимущества Как влияет на организм Натуральное какао Улучшение кровообращения, поддержка сосудов Стимулирует нервную систему, снижает стресс, поддерживает сосуды Чай зеленый Антиоксиданты, поддержка иммунной системы Улучшает метаболизм, способствует снижению веса Кофе Мгновенный стимул для нервной системы Повышает концентрацию, но может вызывать переутомление Орехи Источник омега-3 и белков Улучшают работу мозга, поддерживают здоровье сердца

Заключение

Натуральное какао — это не просто вкусный напиток, но и полезный продукт, который оказывает положительное влияние на здоровье при малоподвижном образе жизни. Оно помогает поддерживать нормальную работу мозга, улучшает эмоциональное состояние, поддерживает здоровье сосудов и нормализует обмен веществ. Однако для достижения максимальной пользы важно выбирать качественное какао и употреблять его в рамках сбалансированного питания.