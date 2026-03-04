Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тень таракана на кухонной стене
© Pravda.ru by Нина Захарова is licensed under public domain
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 7:23

Усатые захватчики высоток: обычные бытовые привычки превращают квартиры в идеальный инкубатор

В высотных домах тараканы размножаются стремительно благодаря доступу к воде и органическим остаткам, где биохимия их метаболизма зависит от влаги и углеводов из человеческого быта. Антропологические привычки жильцов — захламленность и нерегулярная уборка — создают идеальные условия для миграции насекомых по стоякам и вентиляциям. Ключ к избавлению: локализовать очаг в общих зонах или квартире, перекрыв пути к пище и жидкости. Об этом сообщает MoneyTimes.

Технолог-дезинфектор Алексей Меньшиков подчеркивает: сначала осматривают подвалы, чердаки, лифтовые шахты и мусорокамеры — если там нулевая активность, проблема локализована в жилье из-за грязи, мусора или домашних животных. В противном случае требуется комплексная обработка всего стояка, чтобы разорвать цепочку распространения. По словам эксперта, антропогенные факторы вроде нарушения санитарных норм усиливают биохимическую устойчивость популяции тараканов.

"Если провести хорошую генеральную уборку, почистить, помыть, продезинфицировать, провести минимальные сервисно корректирующие мероприятия, то возможно обойтись без химии. Если исключить кормовую среду тараканов", — отметил Алексей Меньшиков.

При сильном заражении Меньшиков советует профессиональные приманки или гели с маркетплейсов, герметизацию вентиляции и уплотнители на двери — это физически блокирует миграцию без распылений. Жильцы самостоятельно устраняют источники, а управляющие компании проводят оценку для точной технологии. Такой подход минимизирует риски для аллергиков и питомцев, сохраняя эстетику жилого пространства.

Автор Татьяна Костина
