Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Волнистые попугаи самец и самка
Волнистые попугаи самец и самка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 15:03

Корелла не просто кричит: вот что она пытается вам срочно сказать своим поведением

Попугаи корелла способны выучить до ста слов — зоологи

Корелла — удивительная птица, которая сочетает в себе обаятельную внешность, живой характер и редкую способность выражать эмоции. Эти небольшие попугаи давно заняли особое место среди домашних пернатых, и несложно понять почему: они контактные, умные, дружелюбные и очень наблюдательные. Многие владельцы отмечают, что корелла становится полноценным членом семьи, реагирует на настроение хозяина, любит игру и стремится участвовать во всех делах дома. Чтобы лучше понять этих птиц, присмотримся к пяти необычным особенностям корелл, которые выделяют их среди других видов.

Кто такие кореллы и почему они так полюбились людям

Кореллы, или нимфовые попугаи, — аборигены Австралии. В природе они живут стаями, перемещаются на большие расстояния и выбирают открытые пространства. В домашних условиях эти птицы полностью раскрывают свой дружелюбный характер: интересуются всем вокруг, легко привыкают к людям, способны обучаться словам, жестам и мелодиям. Компактный размер (около 30 см вместе с хвостом) делает их удобными для содержания даже в небольшой квартире.

Высокий подвижный хохолок — главная "визитная карточка" кореллы. Он отражает эмоции птицы лучше любых слов и делает её поведение особенно выразительным.

Сравнение особенностей корелл и других домашних попугаев

Характеристика Корелла Волнистый попугай Неразлучник
Размер ~30 см с хвостом ~18 см ~14 см
Уровень "эмоциональности" Очень высок Средний Высокий, но менее выразительный
Хохолок Да, подвижный Нет Нет
Способность к обучению речи До 100 слов До 50 слов Слабее
Общительность Очень выражена Хорошая Сильная привязанность к паре
Окрас Большая вариативность в неволе Много вариантов Преимущественно яркие оттенки

1. Характер и хохолок: язык эмоций

Высокий хохолок — не просто украшение, а живой индикатор эмоций. Поднятый означает интерес, тревогу или возбуждение. Прижатый — спокойствие. Легкое покачивание хохолка подчёркивает любопытство. Именно этот уникальный "эмоциональный датчик" отличает кореллу от других домашних попугаев и помогает владельцу лучше понимать любимца.

Кореллы достаточно независимы, но при этом очень ориентированы на человека. Они могут проявлять симпатию, выбирать себе "любимого хозяина" и даже слегка ревновать, если вы уделяете мало внимания.

2. Говорливость и способность к обучению

Кореллы нередко становятся "говорунами" семьи. Они отлично запоминают слова, короткие фразы и мелодии: могут повторять whistling-сигналы, имитировать звонок телефона, звуки микроволновки, короткие песенки. Некоторые особи достигают впечатляющего словарного запаса — до сотни слов. Однако важную роль играет регулярный контакт: чем больше вы общаетесь с птицей, тем быстрее она учится.

3. Общительность и эмоциональная выразительность

Кореллы — ярко выраженные социальные птицы. Они любят сидеть рядом с человеком, участвовать в бытовых делах, "комментировать" происходящее. Эти попугаи способны выражать радость, недовольство, любопытство и симпатию через позы, мимику клюва, движения крыльев и работу хохолка. Благодаря этому корелла буквально "разговаривает" с владельцем даже без слов.

4. Разнообразие окрасов: от классики до редких оттенков

В природе кореллы имеют насыщенный серый оттенок с ярко-жёлтым хохолком и оранжевыми щёчками. Однако в домашних условиях селекционеры вывели множество вариаций: белые, жёлтые, кремовые, персиковые, пятнистые. Благодаря этому у каждого потенциального владельца есть возможность выбрать птицу с уникальным внешним видом.

5. Долгая жизнь рядом с человеком

При правильном уходе кореллы живут 15-20 лет и дольше. Это означает, что птица становится настоящим долгосрочным компаньоном. Удивительно, насколько сильно такие питомцы привязываются к своей семье: они узнают голоса, реагируют на эмоции хозяев, успокаивают своим присутствием и становятся важной частью домашней атмосферы.

Советы шаг за шагом: как создать комфортные условия для кореллы

  1. Выберите просторную клетку. Минимум 60x40x80 см, с горизонтальными прутьями.

  2. Поставьте клетку на уровне глаз человека. Так птица чувствует себя в стае, а не "снизу".

  3. Обеспечьте игрушки и занятие. Зеркальца, верёвочные лестницы, качели.

  4. Давайте свободу полёта. Ежедневный выгул по комнате улучшает здоровье и настроение.

  5. Поддерживайте стабильный график. Кореллы любят ритуалы: завтрак, игра, тишина вечером.

  6. Общайтесь ежедневно. Именно общение усиливает доверие и помогает птице раскрыть способности.

А что если корелла слишком молчалива?

Некоторые кореллы действительно менее разговорчивы. Это не признак проблемы, а индивидуальная особенность. В таких случаях можно:

  • больше разговаривать с птицей спокойным голосом;
  • включать негромкую музыку или свистовые мелодии;
  • предлагать звуковые игрушки;
  • уделять время совместным ритуалам (еда, игры, вечерние посиделки).

Со временем даже молчаливые кореллы могут стать более активными.

Плюсы и минусы кореллы как домашнего питомца

Плюсы Минусы
Умная и контактная Может шуметь в утренние часы
Легко обучается Требует ежедневного общения
Выразительная мимика и эмоции Нужна просторная клетка
Долго живёт Пыль и перья требуют уборки
Подходит для новичков Возможна ревность к другим птицам

FAQ

Корелла подходит новичку?
Да, это один из самых простых видов попугаев для содержания: птица дружелюбна и быстро привыкает к хозяину.

Учится ли корелла говорить без специальной дрессировки?
Может выучить отдельные слова естественным образом, но для сложных фраз потребуется регулярное обучение.

Как понять, что корелла вас любит?
Она трётся головой, тихо щебечет, поднимает хохолок, сидит рядом и пытается взаимодействовать.

Мифы и правда

Миф: кореллы не такие умные, как большие какаду.
Правда: интеллект корелл очень высок, они обучаемы и прекрасно понимают эмоции людей.

Миф: если попугай молчит, значит он грустит.
Правда: тишина может быть просто особенностью характера.

Миф: кореллам не нужен выгул.
Правда: свободный полёт — важная часть здоровья птицы.

3 интересных факта

  • Хохолок кореллы способен передавать до десяти различных эмоциональных состояний.
  • Эти попугаи могут подражать не только словам, но и интонациям хозяина.
  • В Австралии кореллы образуют большие стаи и способны перелетать сотни километров ради воды.

Исторический контекст

Кореллы были обнаружены европейцами в конце XVIII века во время экспедиций по Австралии.

В XIX веке первые птицы прибыли в Европу и быстро стали популярными домашними питомцами.

В XX веке селекция привела к появлению десятков новых окрасов, которые сегодня встречаются в зоомагазинах по всему миру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мягкие контуры морды у кошек указывают на гормональные различия — зоологи сегодня в 11:49
Посмотрел на усы и чуть не сделал неверный вывод про пол: этот признак сбивает даже профи

Узнайте, действительно ли можно отличить кота от кошки по морде, и почему некоторые признаки срабатывают только у взрослых питомцев.

Читать полностью » Гладкая блестящая поверхность клюва говорит о стабильном здоровье — орнитологи сегодня в 10:33
Посмотрел на клюв попугая — и сразу понял, что что-то не так: один признак говорит громче любых слов

Как быстро определить здоровье волнистого попугая по клюву и лапкам: ключевые признаки нормы, тревожные симптомы, ошибки и понятная инструкция для владельцев.

Читать полностью » Осенью будку важно поднимать над землёй для защиты от сырости — ветеринары сегодня в 9:24
Собачья будка зимой творит чудеса: положил внутрь один материал — и пёс перестал мёрзнуть сразу

Как правильно утеплить собачью будку зимой: разбираем материалы, технологию, подстилки, обогрев и нужный объём утепления для разных пород.

Читать полностью » Осенью собаки теряют тепло быстрее, чем кажется владельцам — ветеринары сегодня в 8:07
Собаки мёрзнут реже, чем люди? На самом деле всё наоборот — и это видно по нескольким тревожным мелочам

Как понять, что собака мёрзнет, и какую одежду выбрать для осени? Разбираем ключевые признаки переохлаждения, варианты экипировки и советы для разных пород.

Читать полностью » Защитная обувь снижает риск ожогов и травм лап — ветеринары сегодня в 7:21
Не понимал, почему прогулки постоянно превращаются в хаос — пока мне не подсказали список из пяти обязательных вещей

Минимальный набор вещей, который нужен каждой собаке: от ошейника до зимнего комплекта. Разбираем обязательные аксессуары, ошибки выбора и полезные рекомендации.

Читать полностью » Басенджи устойчивы к болезням при правильном подборе заводчика — кинологи сегодня в 6:41
Не ожидала, что именно эти собаки почти не знают, что такое болезни — список удивил даже ветеринара

Какие породы собак отличаются крепким здоровьем, устойчивой психикой и долгой активной жизнью? Разбираем особенности, сравниваем характеристики и даём практические рекомендации.

Читать полностью » Кошки царапают обои из-за инстинктов и стресса — ветеринары сегодня в 5:02
Кошка будто сходит с ума в одном углу квартиры — а потом узнал, что так она подаёт один важный сигнал

Почему кошки дерут обои и как перенаправить их поведение гуманными методами: причины, рабочие техники, безопасные решения и практические советы для владельцев.

Читать полностью » Праздничная еда со стола опасна для питомцев — ветеринары сегодня в 4:21
Вот что действительно можно подарить питомцу на Новый год — многие даже не догадываются о таком варианте

Безопасные варианты праздничного меню для питомцев: что можно предложить кошкам и собакам в Новый год, чем их порадовать и как избежать вредных продуктов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Аллергию вызывает не шерсть собак, а их слюна — иммунологи
Садоводство
Полив предотвращает повреждение растений при заморозках
Спорт и фитнес
Групповые тренировки повышают выносливость и снижают стресс — спортивные врачи
Питомцы
Тыква улучшает пищеварение у собак — ветеринары
Дом
Смесь уксуса и перекиси возвращает бокалам блеск — клинер Вероника Галлимор
Авто и мото
Неправильный выбор увлажнителя увеличивает риск пересыхания слизистых и усталости за рулём — автоэксперты
Дом
Шторы делают интерьер завершённым и мягко регулируют свет — дизайнер Памела О’Брайен
Наука
Лунная пыль мешает миссиям: от механических повреждений до сбоев связи — Константин Мельников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet