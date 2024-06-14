Транснациональная корпорация Coca-Cola Company полтора месяца назад отправила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности несколько заявлений на оформление знаков обслуживания марок Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые ушли из Российской Федерации два года назад. Об этом пишет российская деловая газета "Ведомости" со ссылкой на базу ведомства.

Как сообщается, они входят в 32-ый и 33-ий классы МКТУ. Это означает, что они причисляются к списку напитков, которые не содержат алкоголь, наоборот, содержащие этиловый спирт, а также основанные на минеральной или обычной воды, насыщенные углекислым газом, известные как газировка.

Coca-Cola Company была создана 32 года назад. Подразделение на высшем уровне корпорации, которое берёт на себя полную ответственность за общий успех корпорации располагается в городе на юго-востоке США, столице штата Джорджия — Атланте. Ещё два года назад бренд заявил о приостановлении своей деятельности на территории Российской Федерации. Спустя некоторое время корпорация и вовсе ушла.

В конце весны Роспатент поделился информацией о намерениях компании Starbucks Corporation оформить в РФ некоторые из своих знаков обслуживания. Два года назад американская компания, зарабатывающая продажей кофе и организующая собственную одноимённую сеть кофеен, сообщила о приостановке своей деятельности в РФ. Однако позже владение сетью передалось в руки русским бизнесменам.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coca_Cola_%28114466867%29.jpeg (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)