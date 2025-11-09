Выпил банку Coca-Cola — а в организме запустился неожиданный процесс

Coca-Cola остаётся одним из самых популярных напитков в мире — её пьют более 1,9 миллиарда человек ежедневно. Однако за освежающим вкусом скрываются химические процессы, которые запускаются буквально с первого глотка.

По данным Nature Medicine и The Lancet, ежедневное употребление сладких напитков, включая колу, может повысить риск жировой болезни печени на 50%, а также увеличить вероятность диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Что происходит после того, как вы выпили банку

Через 10 минут

В организм поступает около 35 граммов сахара — почти 9 чайных ложек. Это больше дневной нормы, рекомендованной NHS (30 г). Сахар моментально попадает в кровь, вызывая резкий скачок глюкозы. Через 20 минут

Уровень сахара в крови достигает пика. Поджелудочная железа выбрасывает инсулин, чтобы снизить глюкозу. Избыток фруктозы, содержащейся в сиропе, отправляется прямо в печень, где начинает превращаться в жир. Через 40-45 минут

Начинает действовать кофеин (около 33 мг в банке) — активизируется нервная система, расширяются зрачки, учащается пульс. Вы ощущаете прилив бодрости и даже лёгкое чувство удовлетворения. Через 60 минут

Эффект "сахарного краха”: уровень сахара резко падает, появляется усталость, раздражительность и тяга к новой порции сладкого. Организм входит в замкнутый цикл стимуляции и упадка энергии.

"Сочетание сахара и кофеина действует как короткий энергетический всплеск, за которым следует спад, что провоцирует зависимость", — отмечает диетолог Никола Ладлам-Рейн.

Что внутри банки

Компонент Воздействие на организм Сахар (35 г) Перегружает обмен веществ, повышает риск ожирения и диабета Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы Стимулирует образование жира в печени Кофеин (33 мг) Временно повышает внимание, но вызывает привыкание Фосфорная кислота Маскирует сладость, но повышает кислотность и влияет на эмаль зубов Карамельный краситель (E150d) Придаёт цвет, может содержать побочные продукты нагревания сахара Углекислый газ Усиливает вкус, но раздражает желудок при частом употреблении

Что говорят исследования

23 000 человек в Великобритании ежедневное употребление одного сладкого напитка увеличило риск жировой болезни печени на 50%. По данным Nature Medicine (2024), регулярное потребление подслащённых напитков связано с миллионами новых случаев диабета и сердечных заболеваний во всём мире.

Учёные подчёркивают: связь корреляционная, но не случайная — чем больше сахара, тем выше риски.

Почему организм "подсаживается" на колу

Мозг реагирует как на стимулятор. Кофеин и сахар стимулируют выброс дофамина, активируя центры удовольствия. Инсулиновые качели. После подъёма сахара следует его падение — мозг требует "повторить". Обезвоживание. Несмотря на жидкость в составе, кола не утоляет жажду — напротив, кофеин и сахар вызывают лёгкий диуретический эффект

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заменять воду Coca-Cola.

Последствие: хроническое обезвоживание, перегрузка печени и почек.

Альтернатива: вода с лимоном, минеральная без газа, несладкий чай.

Последствие: искусственные подсластители могут влиять на микрофлору кишечника и аппетит.

Альтернатива: натуральные напитки без добавок — холодный травяной чай, компот без сахара.

Влияние на зубы и кости

Кислотность колы (pH около 2,5) близка к лимонному соку. Фосфорная кислота и сахар вместе разрушают эмаль, а частое употребление снижает минеральную плотность костей.

"Даже одна банка в день способна со временем вызывать эрозию зубов, особенно при недостаточной гигиене", — предупреждает Никола Ладлам-Рейн.

Что делает компания

Coca-Cola заявляет, что снижает содержание сахара в более чем 500 напитках по всему миру и развивает линейку продуктов на тростниковом сахаре. Однако оригинальная формула остаётся прежней, а количество фруктозы по-прежнему остаётся высоким.

"Мы знаем, что люди беспокоятся о содержании сахара, и предлагаем альтернативы — с низким или нулевым его уровнем", — говорится в заявлении компании

Плюсы и минусы употребления

Плюсы Минусы Освежает и бодрит Повышает риск ожирения и диабета Содержит кофеин, повышающий концентрацию Вызывает привыкание Быстро восполняет энергию Приводит к "сахарным качелям" и усталости Приятный вкус Разрушает зубную эмаль и влияет на печень

А что если выпивать колу изредка?

Одна банка в неделю вряд ли повредит, если остальная часть рациона сбалансирована и богата водой, клетчаткой и белком. Опасность кроется не в разовом употреблении, а в привычке заменять ею воду или чай.

Интересные факты