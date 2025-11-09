Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 19:15

Выпил банку Coca-Cola — а в организме запустился неожиданный процесс

Coca-Cola остаётся одним из самых популярных напитков в мире — её пьют более 1,9 миллиарда человек ежедневно. Однако за освежающим вкусом скрываются химические процессы, которые запускаются буквально с первого глотка.

По данным Nature Medicine и The Lancet, ежедневное употребление сладких напитков, включая колу, может повысить риск жировой болезни печени на 50%, а также увеличить вероятность диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Что происходит после того, как вы выпили банку

  1. Через 10 минут
    В организм поступает около 35 граммов сахара — почти 9 чайных ложек. Это больше дневной нормы, рекомендованной NHS (30 г). Сахар моментально попадает в кровь, вызывая резкий скачок глюкозы.
  2. Через 20 минут
    Уровень сахара в крови достигает пика. Поджелудочная железа выбрасывает инсулин, чтобы снизить глюкозу. Избыток фруктозы, содержащейся в сиропе, отправляется прямо в печень, где начинает превращаться в жир.
  3. Через 40-45 минут
    Начинает действовать кофеин (около 33 мг в банке) — активизируется нервная система, расширяются зрачки, учащается пульс. Вы ощущаете прилив бодрости и даже лёгкое чувство удовлетворения.
  4. Через 60 минут
    Эффект "сахарного краха”: уровень сахара резко падает, появляется усталость, раздражительность и тяга к новой порции сладкого. Организм входит в замкнутый цикл стимуляции и упадка энергии.

"Сочетание сахара и кофеина действует как короткий энергетический всплеск, за которым следует спад, что провоцирует зависимость", — отмечает диетолог Никола Ладлам-Рейн.

Что внутри банки

Компонент

Воздействие на организм

Сахар (35 г)

Перегружает обмен веществ, повышает риск ожирения и диабета

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

Стимулирует образование жира в печени

Кофеин (33 мг)

Временно повышает внимание, но вызывает привыкание

Фосфорная кислота

Маскирует сладость, но повышает кислотность и влияет на эмаль зубов

Карамельный краситель (E150d)

Придаёт цвет, может содержать побочные продукты нагревания сахара

Углекислый газ

Усиливает вкус, но раздражает желудок при частом употреблении

Что говорят исследования

  • В исследовании с участием 123 000 человек в Великобритании ежедневное употребление одного сладкого напитка увеличило риск жировой болезни печени на 50%.
  • По данным Nature Medicine (2024), регулярное потребление подслащённых напитков связано с миллионами новых случаев диабета и сердечных заболеваний во всём мире.
  • Учёные подчёркивают: связь корреляционная, но не случайная — чем больше сахара, тем выше риски.

Почему организм "подсаживается" на колу

  1. Мозг реагирует как на стимулятор. Кофеин и сахар стимулируют выброс дофамина, активируя центры удовольствия.
  2. Инсулиновые качели. После подъёма сахара следует его падение — мозг требует "повторить".
  3. Обезвоживание. Несмотря на жидкость в составе, кола не утоляет жажду — напротив, кофеин и сахар вызывают лёгкий диуретический эффект

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заменять воду Coca-Cola.
    Последствие: хроническое обезвоживание, перегрузка печени и почек.
    Альтернатива: вода с лимоном, минеральная без газа, несладкий чай.
  • Ошибка: считать, что диетическая кола безопасна.
    Последствие: искусственные подсластители могут влиять на микрофлору кишечника и аппетит.
    Альтернатива: натуральные напитки без добавок — холодный травяной чай, компот без сахара.

Влияние на зубы и кости

Кислотность колы (pH около 2,5) близка к лимонному соку. Фосфорная кислота и сахар вместе разрушают эмаль, а частое употребление снижает минеральную плотность костей.

"Даже одна банка в день способна со временем вызывать эрозию зубов, особенно при недостаточной гигиене", — предупреждает Никола Ладлам-Рейн.

Что делает компания

Coca-Cola заявляет, что снижает содержание сахара в более чем 500 напитках по всему миру и развивает линейку продуктов на тростниковом сахаре. Однако оригинальная формула остаётся прежней, а количество фруктозы по-прежнему остаётся высоким.

"Мы знаем, что люди беспокоятся о содержании сахара, и предлагаем альтернативы — с низким или нулевым его уровнем", — говорится в заявлении компании

Плюсы и минусы употребления

Плюсы

Минусы

Освежает и бодрит

Повышает риск ожирения и диабета

Содержит кофеин, повышающий концентрацию

Вызывает привыкание

Быстро восполняет энергию

Приводит к "сахарным качелям" и усталости

Приятный вкус

Разрушает зубную эмаль и влияет на печень

А что если выпивать колу изредка?

Одна банка в неделю вряд ли повредит, если остальная часть рациона сбалансирована и богата водой, клетчаткой и белком. Опасность кроется не в разовом употреблении, а в привычке заменять ею воду или чай.

Интересные факты

  1. В оригинальной формуле 1886 года кола действительно содержала экстракт листьев коки и кофеин из колы-ореха.
  2. В США напиток часто подслащают высокофруктозным кукурузным сиропом, а в Европе — тростниковым сахаром.

