Самородный кобальт
Самородный кобальт
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 0:49

Эффект домино в мире батареек: глобальная цепочка поставок кобальта оказалась на грани разрыва

В жару прошлого лета конвейер на заводе электромобилей в Шанхае встал на неделю — не хватило кобальта для батарей. Заказчики в Европе кусали локти, а цены на металл подскочили на 20 процентов. Такие сбои стали нормой: шахта в Конго чихнула, и через океан встали сборочные линии. Исследование китайских ученых бьет тревогу — глобальная сеть поставок кобальта трещит по швам, и малейший толчок грозит лавиной.

"Глобальные цепочки поставок полезных ископаемых, таких как кобальт, напоминают паутину: дерни за одну нить, и задрожит вся сеть. Ученые из Китая применили модель распространения потрясений, которая показала, как сбой в добыче в одной стране катится волной по рафинированию и производству в других. Риски накапливаются на узких местах, где Китай доминирует в переработке. Без системного взгляда мы рискуем многократным усилением локальных проблем."

Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Роль кобальта в батарейках

Кобальт стабилизирует химию в литий-ионных аккумуляторах, без него электромобили теряют пробег и безопасность. Спрос взлетел с распространением машин на электричестве и систем хранения энергии — за 20 лет он вырос в разы. Теперь металл нужен не только для авто, но и для сетей возобновляемой энергии, где батареи сглаживают пики солнца и ветра.

В биохимии кобальт участвует в реакциях катализаторов, повышая эффективность заряда — это как точная настройка молекулярного двигателя. Без него пластины в аккумуляторе деградируют быстрее, а перегрев приводит к пожарам. Физика тут простая: металл держит структуру под напряжением тысяч циклов.

Геополитика добавляет перца — 70 процентов добычи приходится на Конго, где условия труда далеки от идеала. Солнечные штормы бьют по энергетике, усиливая зависимость от стабильных поставок.

Как устроена цепочка поставок

Цепочка тянется от шахт через рафинирование к заводам батарей и сборке машин — шесть этапов, 230 стран в сети. Данные за 1998-2019 годы легли в основу карты потоков, где Китай перерабатывает львиную долю. Торговые связи переплетаются с производственными, создавая паутину зависимостей.

Потрясения идут горизонтально по границам и вертикально по стадиям — сбой в добыче в Африке стопорит рафины в Азии. Пандемия и торговые войны уже показали, как локальный кашель перерастает в глобальный кризис. Антропология добавляет: люди в шахтах Конго рискуют здоровьем, а цепочка игнорирует эти реалии.

Физика распространения похожа на ударные волны — энергия рассеивается, но усиливается в узлах. Скрытые потоки под льдом в Арктике напоминают, как природа усиливает малые изменения.

Анализ рисков от ученых

Исследование в журнале Environmental Science and Ecotechnology вышло 22 марта 2026 года — авторы из Китайской академии наук, Пекинского университета и Университета Южной Дании. Они построили многоуровневую модель, симулируя дефицит на этапах. Результат: риски выше на рафинировании и производстве, где концентрация максимальна.

Лавина сбоев в четыре раза гуще торговой сети — скрытые связи множат эффекты. Китай и США в зоне высокого риска, малые импортеры без запасов тонут первыми. За два десятилетия уязвимость выросла из-за дисбаланса спроса и предложения.

Скрытые угрозы и лавины сбоев

Сеть выглядит устойчивой, но хрупкой — мелкие случайные сбои гаснут, целенаправленные бьют в узлы. Добыча в Конго — старт лавины, переработка усиливает. Косвенные пути через цепочки производства добавляют хаоса.

Традиционные оценки по странам слепы к системным волнам — нужны сетевые модели. Таяние ледников в Арктике работает так же: малый импульс рождает катастрофу.

Риски росли с электромобилями — спрос обгоняет запасы.

Что делать для устойчивости

Запасы и возврат производства помогают локально, но вредят сети — нужны общие планы. Расширять переработку, сотрудничать по запасам, моделировать запреты. Система раннего предупреждения спасет переход к чистой энергии.

Подход годится для других металлов батарей — физика сетей универсальна.

"Цепочка кобальта — классика системных рисков: концентрация в добыче и переработке создает бутылочные горлышки. Модель ученых раскрывает каскады, где прямые сбои множатся косвенными. Страны вроде Китая уязвимы из-за роли хаба, а импортозависимые — из-за отсутствия буферов. Координация на глобальном уровне — единственный выход от коллапса."

Аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

FAQ

Почему цепочка кобальта такая уязвимая?
Концентрация добычи в Конго и переработки в Китае создает узкие места, где сбой множится по сети. Модель показывает лавины в четыре раза интенсивнее торговли.

Что грозит электромобилям?
Дефицит сократит производство батарей, задержит поставки машин. Цены вырастут, переход к электричеству замедлится.

Как снизить риски?
Скоординированные запасы, расширение переработки и моделирование ударов. Международное сотрудничество ключ.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Читайте также

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Соседка с тропическим уклоном: тяжелая планета в 10 световых годах может скрывать жидкую воду 19.03.2026 в 10:13

Астрономы обнаружили в ближайшем космическом окружении удивительно стабильную систему, где условия позволяют сохранить атмосферу и воду в течение миллиардов лет.

Читать полностью » Подземное метро ледникового периода: огромные туннели Бразилии хранят следы когтей-сабель 18.03.2026 в 16:49

В холмах Бразилии обнаружены колоссальные подземные ходы со следами мощных когтей на стенах, которые веками принимали за естественные пещеры или работу людей.

Читать полностью » Миллиарды невидимых гостей в каждой порции: современные способы фасовки чая меняют состав воды 18.03.2026 в 15:47

Процесс заваривания горячего напитка может стать причиной попадания в организм огромного количества инородных частиц из-за особенностей современной упаковки.

Читать полностью » Биография планеты в одном булыжнике: обычный чёрный камень заговорил после десятилетий молчания 17.03.2026 в 14:41

Сенсационное исследование неприметного чёрного камня, прилетевшего с Красной планеты, раскрыло неожиданные подробности о её климатическом и водном прошлом.

Читать полностью » Биологическое железо под угрозой: марсианская гравитация не дает тканям шанса на долгую жизнь 17.03.2026 в 9:42

Биологи обнаружили скрытый порог чувствительности организма к гравитации, который ставит под сомнение безопасность длительных прогулок по поверхности Марса.

Читать полностью » Космический архив распечатан: грунт с обратной стороны Луны хранит следы древнего апокалипсиса 16.03.2026 в 16:24

Как новые образцы грунта с обратной стороны Луны раскроют тайны её бурного прошлого и эволюции.

Читать полностью » Космический метроном за стеной: соседняя планета задает ритм ледниковых периодов на нашей Земле 16.03.2026 в 13:23

Космические исследования обнаружили скрытую связь между движением планет-соседей и глобальными похолоданиями, которые изменили облик нашей цивилизации навсегда.

Читать полностью » Забытый хозяин тропиков подал голос: старинная находка из музея внезапно обрела голову и смысл 15.03.2026 в 20:27

Учёные впервые увидели голову существа размером с автомобиль, которое обитало на Земле сотни миллионов лет назад, благодаря современному методу сканирования.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Кабельная индустрия на пороге революции: Самарский университет разработал уникальное ПО для контроля качества
СЗФО
Конец эпохи мутных сбросов в Неве: мегаполис выходит на предельный уровень чистоты водоёмов
ПФО
Зарплатный бум для сварщиков: Нижегородская область ломает стереотипы о зарплатах в России
ЮФО
Старые витрины уходят в историю: астраханский музей-заповедник планирует смену облика
СЗФО
Закон заработал на пользу: такси в Петербурге становится больше и заметно доступнее
Туризм
Степи открываются заново: россияне массово прокладывают маршруты в неочевидные уголки страны
СЗФО
Золотое время для янтаря: депутаты требуют пересмотреть налоговую пропорцию в пользу Калининградской области
СЗФО
Здоровье как ключ к счастью: статистика фертильности в Вологодской области презентует неожиданную правду
