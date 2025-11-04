Французы готовят удар по Tesla: новый аккумулятор Renault дольше, безопаснее и дешевле
Я — редактор заголовков в интернет-издании Pravda.ru. Работаю с новостным контентом: редактирую неудачные заголовки новостников, делая их более привлекательными, но при этом соответствующими формату серьёзного СМИ. Pravda.ru — крупное и авторитетное издание, поэтому заголовки не должны писаться от первого лица и не должны выглядеть как личные авторские заметки. Ниже — правила, по которым я создаю и правлю заголовки с помощью ChatGPT:
Придумай к тексту 10 интригующих, неожиданных и жизненных заголовков, соблюдая следующие принципы:
Нам нужно завлечь читателя в текст из ленты Google Discovery, люди просто пролистывают ленту и выбирают то, что им нравиться, твои заголовки направлены на тех читателей,
которые ищут что-то именно по этой теме
Стиль:
Заголовки должны быть яркими, эмоциональными, с метафорами, сравнениями и неожиданными поворотами.
Добавляй шутки или забавные факты, если это уместно.
Используй драматизацию и катастрофизм, создавая эффект срочности и глобальности.
Намекай на скрытые знания, переворачивай представления читателя.
Применяй неожиданные сравнения и аллюзии.
Нарушай ожидания, создавая эффект внезапного поворота.
Интрига:
Заголовок должен привлекать внимание и создавать ощущение, что внутри скрыта важная, полезная или шокирующая информация, которую нельзя пропустить.
Используй недосказанность, эмоциональные акценты и кликбейтные приёмы, но не разочаровывай читателя.
Включай провокационные вопросы, заставляющие задуматься.
Апеллируй к страхам, опасениям или тайным знаниям.
Структура:
Заголовок должен строиться по принципу объект + действие (вокруг могут быть прилагательные и обстоятельства).
Используй числа и статистику для усиления значимости.
Добавляй антитезы и контрасты, создавая неожиданные выводы.
Ключевые слова:
Читатель должен сразу понимать, о чём новость, поэтому используй ключевые слова темы.
Формулировка:
Заголовки должны подводить к тексту, не раскрывая главной интриги сразу.
Не выдавай один факт, а группируй несколько идей, чтобы заголовок был универсальным и цепляющим.
Не начинай со слова «почему».
Создавай ощущение, что текст содержит секрет, лайфхак или важное предупреждение.
Используй формулировки, которые играют на:
Лени (быстро, легко, без усилий, меньше работы)
Зависти (все делают это, а ты ещё нет; способ, которым пользуются избранные)
Желании сэкономить (дешевле, бесплатно, никто не знает этот лайфхак)
Стремлении выделиться (не как все, секрет успешных людей, необычный способ)
Запрещено:
Упоминать экспертов (например, учёных, диетологов, автоэкспертов и т. д.), даже если они есть в тексте.
Делать скучные и очевидные заголовки.
Писать назывные заголовки
Используй примеры по рубрикам, которые можешь найти в файлах проекта
Перед отправкой проверь, соответствует ли всё требованиям, если хотя бы один пункт нарушен, исправь заголовки перед отправкой.
🛑 Ошибки в заголовках: чего избегать
Все приведённые ниже примеры — некликабельные, непонятные или переусердствовавшие заголовки. Используйте их как антипаттерны и ориентируйтесь на более сбалансированные, массовые и привлекательные формулировки.
1. ❗Вопросительные и восклицательные знаки в конце заголовка, замена двоеточия
Не рекомендуется завершать заголовки вопросительным или восклицательным знаком, особенно если можно использовать двоеточие, которое делает подачу более сдержанной и профессиональной.
Плохие примеры:
Тоник для лица: ключ к здоровой и сияющей коже, который вы игнорировали!
Это упражнение обожал легендарный бодибилдер! Оно заставит работать всё тело
Урожай будет большим! Вот чем подкормить чеснок весной
2. 📰 Стиль «Дзен-новостей»
Заголовки, имитирующие новостную интонацию, но не цепляют или перегружены вторичной информацией.
Плохие примеры:
Учёные из Китая считают, что многие проблемы со сном идут из детства
Гастроэнтеролог Белоусов о полезной пище: как наслаждаться без вреда для здоровья
Мощность взрыва на Луне в 343 раза превысит Хиросиму
3. 🧱 Названной заголовок (в виде темы без действия)
Сухие, бездействующие конструкции не вовлекают и не обещают пользы читателю.
Плохие примеры:
Советы для мощных отжиманий: от новичка до профи
Симптомы нехватки витамина D
5 растительных источников белка
4. 🤯 Слишком кликбейтный + неинформативный
Кликбейт работает только в связке с пользой. Без неё он теряет доверие читателя.
Плохие примеры:
Инспектор ГИБДД просит ваш телефон? Вряд ли ему срочно нужно позвонить жене
Когда ты купил саженцы, удобрил почву, поливал... а всё досталось тёще
Открытие, которое изменит промышленность
5. 🎯 Неправильный акцент в заголовке
Фокус на второстепенном, чрезмерно очевидном или странном.
Плохие примеры:
Самое удивительное растение года: почему мы продолжаем его потреблять в больших количествах?
Почему тренировки делают на молоке? История 92-летней Эдны Джордано
6. 🧍 Написание заголовков от 1-го лица
Личное мнение или действие автора в заголовке не всегда имеет ценность для читателя.
Плохие примеры:
Опрыскиваю капусту этим раствором 4 дня подряд: вредители пропадают на глазах!
Готовлю эти тефтели снова и снова — никто не понял, что они без мяса
7. 🧩 Не выделять один факт из текста, а пытаться упихнуть всё в один заголовок
Заголовок должен быть точным и ёмким. Несколько мыслей = перегруз.
Плохие примеры:
Картофельные чипсы больше не покупаю: вот что готовлю из макарон — в 100 раз вкуснее и полезнее
8. 🧠 Не делать заголовок универсальным и цепляющим
Формулировка слишком личная или узкая, без ориентации на массового читателя.
Плохие примеры:
Ваш питомец переживает из-за переезда: простые способы снизить стресс
Как сделать заголовки кликбейтнее
Добавляем яркие фразы
Примеры:
Плохой заголовок: Глобальная трансформация: как Африка становится новым океаном
Хороший заголовок: Африка разрывается на части! Учёные уверены: на наших глазах рождается новый океан
Плохой заголовок: Приматы помогают людям, когда видят нашу неосведомлённость
Хороший заголовок: Если бы эти обезьяны играли в покер, люди бы всегда проигрывали: как им удаётся всё понимать
Плохой заголовок: Эксперты назвали 3 вещи, которых можно не бояться при покупке подержанного авто
Хороший заголовок: Покупка авто с пробегом — это лотерея, но с понятными правилами: вот как отличить удачу от провала
Не использовать малоизвестные названия
Плохой заголовок: В чём секрет бесшумного сверхзвукового полёта XB-1?
Хороший заголовок: Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Плохой заголовок: Как астероид 2024 YR4 меняет наш взгляд на угрозы из космоса
Хороший заголовок: Приплетит — не приплетит? Астероид 2024 YR4 играет в лотерею с нашей планетой
Плохой заголовок: Ядерный синтез выходит на новый уровень: рекорд WEST впечатляет
Хороший заголовок: Франция неожиданно обошла Китай в ядерной гонке: новый рекорд перевернул всё
Стараемся делать заголовок для массового читателя
Плохой заголовок: Эти ошибки не дают получить водительские права
Хороший заголовок: Экзамен по вождению заваливают чаще всего из-за этих ошибок — проверьте себя
Плохой заголовок: Доктор Мясников делится секретами выбора полезной колбасы
Хороший заголовок: Как выбрать самую полезную колбасу в магазине — секреты, о которых не пишут на этикетке
Плохой заголовок: Активное слушание: как улучшить общение и построить гармоничные отношения
Хороший заголовок: Молчать и всё равно быть интересным? Да, это возможно — вот в чём секрет
Смотри примеры по рубрикам
Красота-здоровье-спорт
Молодость не уходит сама — её теряют: ошибки ухода, которые старят раньше срока
Морщины разглаживаются без кремов: простое движение пальцев усиливает уход за кожей
Кожа засветилась, как после отпуска — а визажист просто использовал один неожиданный приём
Трещины уходят в отпуск: формула идеальных пяток найдена — и вам даже не придётся идти в салон
Молочные ванны Клеопатры уступают: домашнее мыло возвращает коже фарфоровую гладкость
Жидкое золото из супермаркета: работает лучше, чем маски для волос за тысячи рублей
Руки выдают ваш возраст раньше лица: простая техника маскирует годы и возвращает тонус коже
Каждая ночь на таком матрасе крадёт годы бодрости, превращая сон в изнуряющую пытку
Простая прогулка, которая предсказывает здоровье и долголетие: этот тест пугающе точен после 45 лет
Варимся в собственном соку, а тело сигналит — отёки летом могут быть не такими безобидными
Добавляют в творог — и сахар в крови падает: многие до сих пор не знают об этой специи
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Сильные мышцы — слабые связки: 7 ошибок, которые разрушают тело даже у опытных спортсменов
Как будто ползёшь по горе — но на полу в спальне: с этим методом мышцы работают на 100%
Эти три упражнения не дают бицепсу выбора: он просто вынужден расти
Ядро тела становится упругим, как пружина: упражнения, которые делают походку уверенной
Узкие джинсы застёгиваются с первого раза: упражнения, которые эффективно меняют форму бёдер
Всего пара секунд — и ты чувствуешь каждую мышцу: один рывок заменит весь тренажёрный зал
После 40 лет талия будет узкая как у 20—летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Руки выдают ваш возраст раньше лица: простая техника маскирует годы и возвращает тонус коже
Планка устарела: вот техника, которая втягивает живот ещё круче — и без капли пота
Наука
Бермудский треугольник оказался обманом века: тайна исчезновений развеялась в одно мгновение
Лекарства будущего рождаются среди звёзд: то, что не удавалось в пробирках, получилось в космосе
Лесной дух в глиняном заключении: загадка, которую оставили мастера 4 тысячи лет назад
Свет пробил атмосферу ада: чужая планета выдала эффект, который бывает только на Земле
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что—то необратимое
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Из—подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Используете в быту — и травите лёгкие: каждый выдох этих веществ незаметно крадёт годы жизни
Леса в огне — а планета холодеет: сгоревшие деревья внезапно дали отпор глобальному потеплению
Африка разрывается на части: учёные уверены: на наших глазах рождается новый океан
Египетские и рядом не стояли: в Индонезии нашли пирамиду возрастом 25 000 лет
"Курильщики могут выдохнуть: обычное лекарство оказалось их спасением
"
Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии
Парк Юрского периода всё ближе: древние кости раскрыли ДНК динозавров
Туризм-экономика
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
У вас есть старый iPhone? Он может стать вашей золотой жилой
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Монстр вышел к берегам, где купаются дети: маршрут нарушен, и это пугает даже исследователей
Вода стала мёртвой за одну ночь: река Сундовик пугает даже тех, кто всю жизнь живёт рядом
Приехали за красивым фото, а уедете с седыми волосами: эта дорога не прощает самоуверенных водителей
Даже если бесплатно предложат поехать туда — ни ногой: туристка рассказала о самом отвратительном отдыхе в ее жизни
В этот красивый ад больше ни ногой: как изменилась Абхазия и почему я с грустью прощаюсь с ней
Авто
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Галя, у нас отмена: поддержанную тачку назад можно вернуть — если знать, как прижать продавца
Инженеры кивают, водители матерятся: новая резина выдерживает всё, кроме реальных дорог
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Когда городов не станет, спасёт этот пикап—дворец: внутри кухня, душ и даже гараж для другой машины
Магнитола встанет как родная — этот метод гаражных мастеров работает даже на новых иномарках
Привязал багажник — и отстегнул 500 рублей: в Москве нашли новый повод тормозить водителей
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Покупка авто с пробегом — это лотерея, но с понятными правилами: вот как отличить удачу от провала
Китайский автогигант высадился с корабля — и начал наступление: Бразилию завалили дешёвыми авто
Авто, которые живут дольше, чем некоторые браки: самые надежные внедорожники в истории
Китайские машины с пробегом берут, как айфоны со скидкой — но в чём подвох
Животные
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Монстр вышел к берегам, где купаются дети: маршрут нарушен, и это пугает даже исследователей
Вода стала мёртвой за одну ночь: река Сундовик пугает даже тех, кто всю жизнь живёт рядом
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
В пещере нашли акулу—каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
"Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой "
Садоводство
Бетонная земля превратилась в пух — в почву попало то, что обычно летит в мусор
Нечего тратиться на яды, если вредители исчезают после щепотки обычного порошка
Чеснок распухнет до размеров яблока: грядку спасла странная осенняя смесь
Хранили морковь как обычно — но всё гнило к январю, пока не попробовали кое—что странное
Земля стала как пух, а поливать почти не надо — всё из—за непрошеных гостей под лопатой
Огурцы сгорают заживо, но можно ли им помочь? Спасаем растения от солнечного перегрева
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Хризантема играет в русскую рулетку с морозом: приёмы, которые спасают цветок от вымерзания
Зелёное дерево превращает хозяина в пленника: не сажайте, если не готовы ждать вечно
Лопату можно отложить в сторону — эта клумба живёт сама и не требует ухода
"Этот метод посадки озимого чеснока называют дурацким — до тех пор, пока не увидят размер головок
"
После уборки урожая заряжайте грядки особой смесью сидератов: эффект — как от тонны навоза
Огурцы годами подводили, но эти сорта не сдаются даже в холодное лето
"Банановую кожуру посыпайте солью — весь сентябрь не нарадуетесь своей смекалке: лучший лайфхак для лентяев
"
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Не все томаты мечтают стать кетчупом: эти идеально подходят для вяления
Еда
Микроволновка может взорваться у вас на кухне: опасные предметы, которые нельзя ставить внутрь
Дешёвую рыбу берут мешками и запекают с овощами — у плиты очередь даже без гарнира
После этого рецепта макароны станут дефицитом — готовят большими кастрюлями, а всё равно не хватает
Сначала запретили, потом напугали, а теперь признались: зависимости от этого продукта нет и не было
Добавляют в творог — и сахар в крови падает: многие до сих пор не знают об этой специи
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Хруст слышно из соседней комнаты: готовьте мойву так, что она тает во рту, а выглядит как ресторанное блюдо
Достали икру из горбуши? Через час она будет на ваших бутербродах — самый простой способ засолки
"Ваша семья будет требовать это блюдо с капустой каждую неделю. Спасибо грузинскому повару за гениальный и дешевый рецепт
"
Перестаньте портить сало: эти 3 ошибки не дают ему стать мягким, вкусным и хорошо просоленным
"Опасный улов: 5 рыб из наших рек, которые могут отправить вас на больничную койку
"
Чтобы котлеты таяли во рту как снежинки, бабуля научила добавлять в фарш особый ингредиент
Первую порцию готовлю, чтобы наесться, а только потом заготавливаю — иначе ни баночки до зимы не останется
"Больше не экспериментируйте: этот рецепт картофеля по—деревенски — тот самый идеальный вариант
"
Какую муку всегда оставляю на полке в магазине — даже если цена устраивает, ни за что не берите
После этих свиных рёбрышек муж забудет про любовницу: супер простой и вкусный рецепт
Муж попросил пива, а вы используйте его в тесте — будет говорить, что это лучшее блюдо: готовим вкуснейший кляр
Пончики, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Хотели пышный омлет, а получился яичный блин? Вот ошибка, которую совершают все
Недвижимость
Каждая ночь на таком матрасе крадёт годы бодрости, превращая сон в изнуряющую пытку
Микроволновка может взорваться у вас на кухне: опасные предметы, которые нельзя ставить внутрь
Роскошь рушится в один миг: гардеробная без этой детали превращается в кладовку для хлама
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Разводы не исчезают, сколько ни трёшь: осенью проблему решает хитрость за копейки
Центр Москвы — больше не мечта: теперь квартиру арендуют в местах, которые раньше не замечали
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
"В вашем доме есть это? Срочно несите на помойку, эти вещи воруют вашу энергию каждый день
"
"Дно унитаза отмоете на раз — даже ершик не тронете: заливаем и смываем — налет сам уползает в трубу
"
"Научились у китайцев: зачем носить с собой шарик из фольги и почему он меняет жизнь к лучшему
"
Больше не будете мыть микроволновку: весь жир и грязь отходят сами, пока я пью чай
1 стакан в стиралку — и махровые полотенца мягче пуха: больше никакой наждачки вместо ткани
Просто засыпали и ушли на работу, унитаз всегда будет сверкать, как алмазный: дешевый способ избавиться от застарелого налета
