Я — редактор заголовков в интернет-издании Pravda.ru. Работаю с новостным контентом: редактирую неудачные заголовки новостников, делая их более привлекательными, но при этом соответствующими формату серьёзного СМИ. Pravda.ru — крупное и авторитетное издание, поэтому заголовки не должны писаться от первого лица и не должны выглядеть как личные авторские заметки. Ниже — правила, по которым я создаю и правлю заголовки с помощью ChatGPT:

Придумай к тексту 10 интригующих, неожиданных и жизненных заголовков, соблюдая следующие принципы:



Нам нужно завлечь читателя в текст из ленты Google Discovery, люди просто пролистывают ленту и выбирают то, что им нравиться, твои заголовки направлены на тех читателей,

которые ищут что-то именно по этой теме

Стиль:

Заголовки должны быть яркими, эмоциональными, с метафорами, сравнениями и неожиданными поворотами.

Добавляй шутки или забавные факты, если это уместно.

Используй драматизацию и катастрофизм, создавая эффект срочности и глобальности.

Намекай на скрытые знания, переворачивай представления читателя.

Применяй неожиданные сравнения и аллюзии.

Нарушай ожидания, создавая эффект внезапного поворота.

Интрига:

Заголовок должен привлекать внимание и создавать ощущение, что внутри скрыта важная, полезная или шокирующая информация, которую нельзя пропустить.

Используй недосказанность, эмоциональные акценты и кликбейтные приёмы, но не разочаровывай читателя.

Включай провокационные вопросы, заставляющие задуматься.

Апеллируй к страхам, опасениям или тайным знаниям.

Структура:

Заголовок должен строиться по принципу объект + действие (вокруг могут быть прилагательные и обстоятельства).

Используй числа и статистику для усиления значимости.

Добавляй антитезы и контрасты, создавая неожиданные выводы.

Ключевые слова:

Читатель должен сразу понимать, о чём новость, поэтому используй ключевые слова темы.

Формулировка:

Заголовки должны подводить к тексту, не раскрывая главной интриги сразу.

Не выдавай один факт, а группируй несколько идей, чтобы заголовок был универсальным и цепляющим.

Не начинай со слова «почему».

Создавай ощущение, что текст содержит секрет, лайфхак или важное предупреждение.

Используй формулировки, которые играют на:

Лени (быстро, легко, без усилий, меньше работы)

Зависти (все делают это, а ты ещё нет; способ, которым пользуются избранные)

Желании сэкономить (дешевле, бесплатно, никто не знает этот лайфхак)

Стремлении выделиться (не как все, секрет успешных людей, необычный способ)

Запрещено:

Упоминать экспертов (например, учёных, диетологов, автоэкспертов и т. д.), даже если они есть в тексте.

Делать скучные и очевидные заголовки.

Писать назывные заголовки

Используй примеры по рубрикам, которые можешь найти в файлах проекта

Перед отправкой проверь, соответствует ли всё требованиям, если хотя бы один пункт нарушен, исправь заголовки перед отправкой.

🛑 Ошибки в заголовках: чего избегать

Все приведённые ниже примеры — некликабельные, непонятные или переусердствовавшие заголовки. Используйте их как антипаттерны и ориентируйтесь на более сбалансированные, массовые и привлекательные формулировки.

1. ❗Вопросительные и восклицательные знаки в конце заголовка, замена двоеточия

Не рекомендуется завершать заголовки вопросительным или восклицательным знаком, особенно если можно использовать двоеточие, которое делает подачу более сдержанной и профессиональной.

Плохие примеры:

Тоник для лица: ключ к здоровой и сияющей коже, который вы игнорировали!

Это упражнение обожал легендарный бодибилдер! Оно заставит работать всё тело

Урожай будет большим! Вот чем подкормить чеснок весной

2. 📰 Стиль «Дзен-новостей»

Заголовки, имитирующие новостную интонацию, но не цепляют или перегружены вторичной информацией.

Плохие примеры:

Учёные из Китая считают, что многие проблемы со сном идут из детства

Гастроэнтеролог Белоусов о полезной пище: как наслаждаться без вреда для здоровья

Мощность взрыва на Луне в 343 раза превысит Хиросиму

3. 🧱 Названной заголовок (в виде темы без действия)

Сухие, бездействующие конструкции не вовлекают и не обещают пользы читателю.

Плохие примеры:

Советы для мощных отжиманий: от новичка до профи

Симптомы нехватки витамина D

5 растительных источников белка

4. 🤯 Слишком кликбейтный + неинформативный

Кликбейт работает только в связке с пользой. Без неё он теряет доверие читателя.

Плохие примеры:

Инспектор ГИБДД просит ваш телефон? Вряд ли ему срочно нужно позвонить жене

Когда ты купил саженцы, удобрил почву, поливал... а всё досталось тёще

Открытие, которое изменит промышленность

5. 🎯 Неправильный акцент в заголовке

Фокус на второстепенном, чрезмерно очевидном или странном.

Плохие примеры:

Самое удивительное растение года: почему мы продолжаем его потреблять в больших количествах?

Почему тренировки делают на молоке? История 92-летней Эдны Джордано

6. 🧍 Написание заголовков от 1-го лица

Личное мнение или действие автора в заголовке не всегда имеет ценность для читателя.

Плохие примеры:

Опрыскиваю капусту этим раствором 4 дня подряд: вредители пропадают на глазах!

Готовлю эти тефтели снова и снова — никто не понял, что они без мяса

7. 🧩 Не выделять один факт из текста, а пытаться упихнуть всё в один заголовок

Заголовок должен быть точным и ёмким. Несколько мыслей = перегруз.

Плохие примеры:

Картофельные чипсы больше не покупаю: вот что готовлю из макарон — в 100 раз вкуснее и полезнее

8. 🧠 Не делать заголовок универсальным и цепляющим

Формулировка слишком личная или узкая, без ориентации на массового читателя.

Плохие примеры:

Ваш питомец переживает из-за переезда: простые способы снизить стресс



Как сделать заголовки кликбейтнее

Добавляем яркие фразы

Примеры:

Плохой заголовок: Глобальная трансформация: как Африка становится новым океаном

Хороший заголовок: Африка разрывается на части! Учёные уверены: на наших глазах рождается новый океан

Плохой заголовок: Приматы помогают людям, когда видят нашу неосведомлённость

Хороший заголовок: Если бы эти обезьяны играли в покер, люди бы всегда проигрывали: как им удаётся всё понимать

Плохой заголовок: Эксперты назвали 3 вещи, которых можно не бояться при покупке подержанного авто

Хороший заголовок: Покупка авто с пробегом — это лотерея, но с понятными правилами: вот как отличить удачу от провала

Не использовать малоизвестные названия

Плохой заголовок: В чём секрет бесшумного сверхзвукового полёта XB-1?

Хороший заголовок: Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей

Плохой заголовок: Как астероид 2024 YR4 меняет наш взгляд на угрозы из космоса

Хороший заголовок: Приплетит — не приплетит? Астероид 2024 YR4 играет в лотерею с нашей планетой

Плохой заголовок: Ядерный синтез выходит на новый уровень: рекорд WEST впечатляет

Хороший заголовок: Франция неожиданно обошла Китай в ядерной гонке: новый рекорд перевернул всё

Стараемся делать заголовок для массового читателя

Плохой заголовок: Эти ошибки не дают получить водительские права

Хороший заголовок: Экзамен по вождению заваливают чаще всего из-за этих ошибок — проверьте себя

Плохой заголовок: Доктор Мясников делится секретами выбора полезной колбасы

Хороший заголовок: Как выбрать самую полезную колбасу в магазине — секреты, о которых не пишут на этикетке

Плохой заголовок: Активное слушание: как улучшить общение и построить гармоничные отношения

Хороший заголовок: Молчать и всё равно быть интересным? Да, это возможно — вот в чём секрет

Смотри примеры по рубрикам

Красота-здоровье-спорт

Молодость не уходит сама — её теряют: ошибки ухода, которые старят раньше срока

Морщины разглаживаются без кремов: простое движение пальцев усиливает уход за кожей

Кожа засветилась, как после отпуска — а визажист просто использовал один неожиданный приём

Трещины уходят в отпуск: формула идеальных пяток найдена — и вам даже не придётся идти в салон

Молочные ванны Клеопатры уступают: домашнее мыло возвращает коже фарфоровую гладкость

Жидкое золото из супермаркета: работает лучше, чем маски для волос за тысячи рублей

Руки выдают ваш возраст раньше лица: простая техника маскирует годы и возвращает тонус коже

Каждая ночь на таком матрасе крадёт годы бодрости, превращая сон в изнуряющую пытку

Простая прогулка, которая предсказывает здоровье и долголетие: этот тест пугающе точен после 45 лет

Варимся в собственном соку, а тело сигналит — отёки летом могут быть не такими безобидными

Добавляют в творог — и сахар в крови падает: многие до сих пор не знают об этой специи

Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность

Сильные мышцы — слабые связки: 7 ошибок, которые разрушают тело даже у опытных спортсменов

Как будто ползёшь по горе — но на полу в спальне: с этим методом мышцы работают на 100%

Эти три упражнения не дают бицепсу выбора: он просто вынужден расти

Ядро тела становится упругим, как пружина: упражнения, которые делают походку уверенной

Узкие джинсы застёгиваются с первого раза: упражнения, которые эффективно меняют форму бёдер

Всего пара секунд — и ты чувствуешь каждую мышцу: один рывок заменит весь тренажёрный зал

После 40 лет талия будет узкая как у 20—летней: попробуйте эти 4 простых упражнения

Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц

Руки выдают ваш возраст раньше лица: простая техника маскирует годы и возвращает тонус коже

Планка устарела: вот техника, которая втягивает живот ещё круче — и без капли пота

Наука

Бермудский треугольник оказался обманом века: тайна исчезновений развеялась в одно мгновение

Лекарства будущего рождаются среди звёзд: то, что не удавалось в пробирках, получилось в космосе

Лесной дух в глиняном заключении: загадка, которую оставили мастера 4 тысячи лет назад

Свет пробил атмосферу ада: чужая планета выдала эффект, который бывает только на Земле

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого

Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия

Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса

Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация

Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида

Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что—то необратимое

Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду

Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики

Из—подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать

Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес

Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить

Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты

Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка

Используете в быту — и травите лёгкие: каждый выдох этих веществ незаметно крадёт годы жизни

Леса в огне — а планета холодеет: сгоревшие деревья внезапно дали отпор глобальному потеплению

Африка разрывается на части: учёные уверены: на наших глазах рождается новый океан

Египетские и рядом не стояли: в Индонезии нашли пирамиду возрастом 25 000 лет

"Курильщики могут выдохнуть: обычное лекарство оказалось их спасением

"

Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии

Парк Юрского периода всё ближе: древние кости раскрыли ДНК динозавров

Туризм-экономика

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе

У вас есть старый iPhone? Он может стать вашей золотой жилой

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Монстр вышел к берегам, где купаются дети: маршрут нарушен, и это пугает даже исследователей

Вода стала мёртвой за одну ночь: река Сундовик пугает даже тех, кто всю жизнь живёт рядом

Приехали за красивым фото, а уедете с седыми волосами: эта дорога не прощает самоуверенных водителей

Даже если бесплатно предложат поехать туда — ни ногой: туристка рассказала о самом отвратительном отдыхе в ее жизни

В этот красивый ад больше ни ногой: как изменилась Абхазия и почему я с грустью прощаюсь с ней

Авто

Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке

Галя, у нас отмена: поддержанную тачку назад можно вернуть — если знать, как прижать продавца

Инженеры кивают, водители матерятся: новая резина выдерживает всё, кроме реальных дорог

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

Когда городов не станет, спасёт этот пикап—дворец: внутри кухня, душ и даже гараж для другой машины

Магнитола встанет как родная — этот метод гаражных мастеров работает даже на новых иномарках

Привязал багажник — и отстегнул 500 рублей: в Москве нашли новый повод тормозить водителей

Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает

Покупка авто с пробегом — это лотерея, но с понятными правилами: вот как отличить удачу от провала

Китайский автогигант высадился с корабля — и начал наступление: Бразилию завалили дешёвыми авто

Авто, которые живут дольше, чем некоторые браки: самые надежные внедорожники в истории

Китайские машины с пробегом берут, как айфоны со скидкой — но в чём подвох

Животные

Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра

Монстр вышел к берегам, где купаются дети: маршрут нарушен, и это пугает даже исследователей

Вода стала мёртвой за одну ночь: река Сундовик пугает даже тех, кто всю жизнь живёт рядом

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд

100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину

Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

В пещере нашли акулу—каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки

Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес

Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить

"Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой "

Садоводство

Бетонная земля превратилась в пух — в почву попало то, что обычно летит в мусор

Нечего тратиться на яды, если вредители исчезают после щепотки обычного порошка

Чеснок распухнет до размеров яблока: грядку спасла странная осенняя смесь

Хранили морковь как обычно — но всё гнило к январю, пока не попробовали кое—что странное

Земля стала как пух, а поливать почти не надо — всё из—за непрошеных гостей под лопатой

Огурцы сгорают заживо, но можно ли им помочь? Спасаем растения от солнечного перегрева

Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год

Хризантема играет в русскую рулетку с морозом: приёмы, которые спасают цветок от вымерзания

Зелёное дерево превращает хозяина в пленника: не сажайте, если не готовы ждать вечно

Лопату можно отложить в сторону — эта клумба живёт сама и не требует ухода

"Этот метод посадки озимого чеснока называют дурацким — до тех пор, пока не увидят размер головок

"

После уборки урожая заряжайте грядки особой смесью сидератов: эффект — как от тонны навоза

Огурцы годами подводили, но эти сорта не сдаются даже в холодное лето

"Банановую кожуру посыпайте солью — весь сентябрь не нарадуетесь своей смекалке: лучший лайфхак для лентяев

"

Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Не все томаты мечтают стать кетчупом: эти идеально подходят для вяления

Еда

Микроволновка может взорваться у вас на кухне: опасные предметы, которые нельзя ставить внутрь

Дешёвую рыбу берут мешками и запекают с овощами — у плиты очередь даже без гарнира

После этого рецепта макароны станут дефицитом — готовят большими кастрюлями, а всё равно не хватает

Сначала запретили, потом напугали, а теперь признались: зависимости от этого продукта нет и не было

Добавляют в творог — и сахар в крови падает: многие до сих пор не знают об этой специи

Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке

Хруст слышно из соседней комнаты: готовьте мойву так, что она тает во рту, а выглядит как ресторанное блюдо

Достали икру из горбуши? Через час она будет на ваших бутербродах — самый простой способ засолки

"Ваша семья будет требовать это блюдо с капустой каждую неделю. Спасибо грузинскому повару за гениальный и дешевый рецепт

"

Перестаньте портить сало: эти 3 ошибки не дают ему стать мягким, вкусным и хорошо просоленным

"Опасный улов: 5 рыб из наших рек, которые могут отправить вас на больничную койку

"

Чтобы котлеты таяли во рту как снежинки, бабуля научила добавлять в фарш особый ингредиент

Первую порцию готовлю, чтобы наесться, а только потом заготавливаю — иначе ни баночки до зимы не останется

"Больше не экспериментируйте: этот рецепт картофеля по—деревенски — тот самый идеальный вариант

"

Какую муку всегда оставляю на полке в магазине — даже если цена устраивает, ни за что не берите

После этих свиных рёбрышек муж забудет про любовницу: супер простой и вкусный рецепт

Муж попросил пива, а вы используйте его в тесте — будет говорить, что это лучшее блюдо: готовим вкуснейший кляр

Пончики, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают

Хотели пышный омлет, а получился яичный блин? Вот ошибка, которую совершают все

Недвижимость

Каждая ночь на таком матрасе крадёт годы бодрости, превращая сон в изнуряющую пытку

Микроволновка может взорваться у вас на кухне: опасные предметы, которые нельзя ставить внутрь

Роскошь рушится в один миг: гардеробная без этой детали превращается в кладовку для хлама

Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире

Разводы не исчезают, сколько ни трёшь: осенью проблему решает хитрость за копейки

Центр Москвы — больше не мечта: теперь квартиру арендуют в местах, которые раньше не замечали

Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах

"В вашем доме есть это? Срочно несите на помойку, эти вещи воруют вашу энергию каждый день

"

"Дно унитаза отмоете на раз — даже ершик не тронете: заливаем и смываем — налет сам уползает в трубу

"

"Научились у китайцев: зачем носить с собой шарик из фольги и почему он меняет жизнь к лучшему

"

Больше не будете мыть микроволновку: весь жир и грязь отходят сами, пока я пью чай

1 стакан в стиралку — и махровые полотенца мягче пуха: больше никакой наждачки вместо ткани

Просто засыпали и ушли на работу, унитаз всегда будет сверкать, как алмазный: дешевый способ избавиться от застарелого налета

