Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:40

Древние люди обходили ледники по берегу: камни из Азии подтверждают прибрежный путь в Америку

Дэвис: технология изготовления бифасов пришла из Японии в Северную Америку около 20 000 лет назад

История заселения американского континента получила новые убедительные доказательства. Масштабное исследование каменных орудий, опубликованное в авторитетном журнале Science Advances, демонстрирует чёткую технологическую связь между древними культурами Северной Америки и населения северо-восточной Азии.

Две конкурирующие теории

Долгие годы в научном сообществе доминировала теория о сухопутном переходе через Берингийский перешеек примерно 13 000 лет назад. Согласно этой модели, люди проникли в Америку вслед за отступающими ледниками. Однако набирающая силу прибрежная гипотеза предполагает более раннюю миграцию — около 20 000 лет назад, когда группы древних людей могли перемещаться вдоль тихоокеанского побережья, используя морские ресурсы и свободные ото льда участки суши.

Новое исследование предоставляет веские аргументы в пользу именно прибрежного маршрута. Учёные провели тщательный анализ технологии изготовления каменных орудий из североамериканских стоянок, возраст которых оценивается от 20 000 до 13 500 лет.

Каменные свидетельства миграции

Ключевым доказательством стали двусторонние наконечники метательных снарядов — бифасы. Эти тщательно обработанные с двух сторон каменные орудия представляли собой значительный технологический прорыв для своего времени. Они были предназначены для насаживания на древко и отличались высокой проникающей способностью и долговечностью.

"Это исследование вновь интегрирует первых американцев в глобальную историю палеолита — не как исключение, а как участников общего технологического наследия", — заявил антрополог Лорен Дэвис.

Исследование показывает, что самые ранние образцы таких наконечников появились на японском острове Хоккайдо около 20 000 лет назад, а затем технология распространилась по американскому континенту. Артефакты демонстрируют поразительное сходство в морфологии и технике изготовления на всём протяжении от Восточной Азии до Северной Америки.

Технологический "отпечаток пальца"

Учёные обнаружили чёткое технологическое различие между самыми древними каменными орудиями в Америке и более поздними палеоиндейскими артефактами. Ранние орудия были меньше по размеру, легче и изготавливались с использованием специфических методов, сочетавших изготовление нуклеусов и отщепов с производством двусторонних наконечников.

Эта уникальная производственная система служит своеобразным технологическим "отпечатком пальца", однозначно связывающим американский верхний палеолит с культурами северо-восточной Азии. Комплексный анализ, охвативший множество археологических памятников, предоставил наиболее систематизированные данные по этой проблеме на сегодняшний день.

Географические несоответствия

Расположение древнейших стоянок человека в Америке также свидетельствует в пользу прибрежной миграции. Если бы люди двигались через Берингийский сухопутный мост, самые ранние поселения должны были бы находиться на Аляске и территории Юкон. Однако пять ключевых памятников, изученных в исследовании, расположены значительно южнее — на территории современных штатов Вирджиния, Пенсильвания, Техас и Айдахо.

Лорен Дэвис отметил, что дополнительные свидетельства, которые могли бы окончательно подтвердить эту модель, вероятно, находятся под водой — на затопленном континентальном шельфе восточной части Тихого океана. Повышение уровня моря после окончания ледникового периода скрыло потенциально богатые археологические участки.

Сравнение гипотез заселения Америки

Чтобы наглядно представить различия между двумя основными теориями, рассмотрим их ключевые характеристики.

Параметр Сухопутная теория Прибрежная теория
Время миграции Около 13 000 лет назад Около 20 000 лет назад
Основной маршрут Берингийский перешеек Тихоокеанское побережье
Ключевые артефакты Наконечники Кловис Двусторонние наконечники
Расположение древнейших стоянок Аляска, Юкон Территории южнее

А что если…

Если дальнейшие исследования окончательно подтвердят прибрежную гипотезу, это потребует пересмотра не только хронологии заселения Америки, но и наших представлений о технологическом развитии древних людей. Способность к организованным морским путешествиям 20 000 лет назад говорит о высоком уровне адаптации и культурного развития палеолитических сообществ.

Три факта о заселении Америки

  1. Древнейшие археологические памятники в Америке датируются периодом около 20 000 лет назад.

  2. Технология изготовления каменных орудий была более сложной, чем считалось ранее.

  3. Генетические исследования подтверждают связь коренных народов Америки с населением Восточной Азии.

Исторический контекст

Период последнего ледникового максимума, около 26 000-19 000 лет назад, создал уникальные условия для миграции человеческих популяций. Понижение уровня моря обнажило обширные участки континентального шельфа, создавая потенциальные маршруты для перемещения вдоль побережья. В это время обширные ледниковые щиты покрывали значительную часть Северной Америки, делая внутренние маршруты малопригодными для переселения. Прибрежные зоны, богатые морскими и прибрежными ресурсами, предоставляли более благоприятные условия для продвижения древних людей на новые территории. Исследование Лорена Дэвиса и его коллег вписывает первые страницы истории Америки в общий контекст глобальных миграционных процессов палеолита, показывая, что заселение континента было частью масштабного движения человечества по планете.

