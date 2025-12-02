Два мира под черно-белой кожей: косатки хранят раскол, который океан скрывал 16 лет
Загадочная жизнь косаток на Западном побережье выглядит гораздо сложнее, чем считалось ранее. Новые данные показывают, что мигрирующие косатки, обитающие от Британской Колумбии до Калифорнии, на самом деле формируют две отдельные и почти не пересекающиеся субпопуляции. Эти группы различаются поведением, средой охоты и маршрутом перемещений, что меняет представления о самом изученном экотипе косаток, питающихся морскими млекопитающими. Об этом сообщает журнал PLOS ONE.
Новые данные о скрытой разделённости мигрирующих косаток
Учёные анализировали 16 лет наблюдений и более 2200 документированных встреч, чтобы понять, как косатки распределяются вдоль побережья и насколько их социальные связи устойчивы. Долгое время существовало предположение, что кочующие косатки западного региона делятся на северную и южную группы, однако свежие результаты демонстрируют совершенно иной расклад: различия проявляются в направлении "восток — запад", а не "север — юг".
Первый автор исследования много лет считал, что перед ним нерешённая загадка.
"Я думал об этой возможности 15 лет", — сказал Джош Макиннес.
Исследователи пришли к выводу, что мигрирующие косатки фактически формируют два выразительных экотипа — группы внутреннего и внешнего побережья. Они почти не пересекаются, редко проводят время вместе, питаются разной добычей и выбирают несхожие охотничьи локации.
На Западном побережье уже долгое время выделяют несколько экотипов: оседлых, мигрирующих, прибрежных, а также недавно предложенную океаническую группу. Мигрирующие косатки западного региона считаются наиболее изученными, однако генетические и поведенческие данные продолжают открывать новые особенности их распределения.
Чем отличаются среды обитания и привычки двух субпопуляций
Учёные сравнили поведение косаток, обитающих ближе к береговым бухтам, и тех, что предпочитают глубокие районы континентального шельфа. Разница оказалась такой же разительной, как между жизнью в мегаполисе и жизнью в малонаселённой местности.
Соавтор работы описывает контраст между средами обитания двумя яркими образами:
"Косатки, обитающие у внутреннего побережья, похожи на городских жителей", — отметил доктор Эндрю Тритс.
Группа внутреннего побережья — примерно 350 особей — придерживается мелководных участков на расстоянии около шести километров от берега. Эти косатки охотятся на небольших морских млекопитающих: тюленей, морских свиней, мелких представителей семейства дельфиновых. Их охотничьи группы сравнительно малы — около пяти особей, что соответствует тактике охоты в замкнутых пространствах, среди бухт и узких проливов.
Косатки внешнего побережья — около 210 особей — предпочитают совершенно иные условия. Они часто встречаются в пределах двадцати километров от края континентального шельфа и нередко появляются над глубокими подводными каньонами. Их фиксировали на расстоянии до 120 километров от берега. Эти животные охотятся на более крупную добычу: морских львов, морских слонов, детёнышей серых китов, крупных дельфинов. Группы охоты в среднем более многочисленные — около девяти особей.
Чтобы лучше понять социальную структуру этих групп, исследователи провели анализ связей между отдельными косатками, сравнивая тысячи фотографий, сделанных во время научных экспедиций и наблюдений из открытых источников.
Полученные данные подтвердили: косатки из разных субпопуляций почти не формируют совместных социальных групп, даже если их охотничьи территории частично перекрываются.
Редкие встречи и необычные взаимодействия
Несмотря на большое географическое перекрытие — от юго-восточной Аляски до юга Калифорнии — две субпопуляции практически не контактируют. Случаи их одновременного появления составляют менее одного процента от всех наблюдений. При этом отмечены необычные эпизоды, когда животные демонстрировали агрессивное или сбивающееся с привычной модели поведение.
Соучредитель Oceanic Research Alliance рассказал о редком наблюдении.
"Я видел, как животные с внешнего побережья вели себя странно рядом с животными с внутреннего побережья", — сказал Макиннес.
Подобные ситуации говорят о том, что субпопуляции различаются не только средой обитания или добычей, но и социальной структурой. Вероятно, разделение произошло давно, и группы адаптировались к разным условиям.
Учёные допускают, что существуют и другие субпопуляции, которые пока не зафиксированы исследовательскими методами — особенно в районах, где наблюдения затруднены из-за глубины, погодных условий или ограниченного доступа.
Значение результатов для природоохранной политики
Новые выводы подчёркивают: для мигрирующих косаток нельзя применять единые защитные меры. Их образ жизни различается настолько сильно, что стратегия сохранения должна учитывать особенности каждой субпопуляции, их типичную добычу, маршруты перемещений и чувствительность к деятельности человека.
Доктор Тритс подчёркивает важность индивидуального подхода.
"Эти два сообщества мигрирующих косаток обитают в совершенно разных мирах и ведут совершенно разную жизнь", — сказал он.
Это означает необходимость пересмотра природоохранных программ, особенно в районах, где антропогенное воздействие может нарушить охотничьи зоны или маршруты миграции одной из субпопуляций.
Сравнение субпопуляций внутреннего и внешнего побережья
Различия между двумя группами проявляются в нескольких ключевых аспектах. Косатки внутреннего побережья адаптированы к более мелким водам, сложной береговой линии и добыче небольшого размера. Их охота требует манёвренности и тесного взаимодействия в маленьких группах. Такой образ жизни похож на движение в плотной городской среде, где важно ориентироваться и быстро реагировать на изменения.
Косатки внешнего побережья осваивают глубокиe каньоны, обширные участки шельфа и открытые воды. Их добыча крупнее, а расстояния, которые они преодолевают, значительно больше. Это делает их поведение более "кочевым" и требует иных стратегий социальной организации.
Эти отличия подчёркивают, что субпопуляции развиваются независимо и реагируют на окружающую среду по-разному.
Плюсы и минусы проживания в разных средах
Среда обитания определяет возможности и ограничения каждой группы. Косатки внутреннего побережья выигрывают за счёт защищённой среды и стабильной доступности мелкой добычи. Такое пространство облегчает охоту небольшими группами и снижает риски столкновения с крупными хищниками.
Однако те же условия имеют минусы. Ограниченные пространства повышают риск встречи с судами, увеличивают воздействие шума и делают животных более уязвимыми к загрязнению, включая разливы топлива или нарушения экосистемы из-за человеческой активности.
Косатки внешнего побережья, напротив, имеют доступ к разнообразной и крупной добыче, обширным охотничьим участкам и естественным миграционным маршрутам. Это обеспечивает широкий спектр тактик охоты и уменьшает вероятность стресса от шума или плотности судоходства.
Минусы связаны с тем, что такие районы подвержены непредсказуемым условиям: бурям, дефициту добычи в определённые сезоны, а также опасности столкновений с крупными судами в шельфовых зонах.
Баланс плюсов и минусов подчёркивает: субпопуляции не просто "разделены", а приспособлены к разным экосистемам.
Популярные вопросы о мигрирующих косатках западного побережья
Как учёные определяют, какое животное принадлежит к конкретной субпопуляции?
С помощью анализа снимков, данных о местоположении, особенностей поведения и частоты встреч с определёнными группами.
Почему субпопуляции почти не пересекаются?
Вероятно, каждая адаптировалась к своей добыче, своим маршрутам и тактикам охоты. Социальные связи также играют ключевую роль.
Можно ли обнаружить новые субпопуляции?
Да. Из-за сложности наблюдений за глубоководными районами возможно, что некоторые группы пока не выявлены.
Влияет ли человеческая активность на косаток внутреннего и внешнего побережья одинаково?
Нет. Внутреннее побережье подвержено большему шуму и загрязнению, тогда как внешнее сильнее зависит от состояния крупных популяций добычи.
Требуются ли разные природоохранные меры для этих групп?
Да. Исследование прямо указывает на необходимость индивидуальных стратегий.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru