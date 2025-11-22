Черноморское побережье получают новый магнит: этот горный маршрут станет главным хитом треккинга

Маршрут по склону горы Амзай станет одним из ключевых туристических проектов Новороссийска ближайших лет. По данным Telegram-канала мэра Андрея Кравченко, в городе уже завершили подготовительный этап, и в следующем году начнутся работы по благоустройству новой тропы, которая должна связать два популярных направления Черноморского побережья.

Что известно о новом туристическом пути

Проект охватывает территорию между селом Федотовка и Широкой балкой — участком, где природные ландшафты позволяют создать маршрут с широкими видами на море и горные склоны.

"Новый маршрут пройдет между селом Федотовка и Широкой балкой, открывая еще больше возможностей для знакомства с местными красотами", — написал мэр Новороссийска.

Работа над маршрутом началась с цифровой фиксации всех участков. На сегодняшний день тропа полностью оцифрована и паспортизирована, что позволяет точно определить границы, подходы, технические особенности и потенциальные зоны отдыха. Такой этап необходим, чтобы будущие строительные и экологические решения не нарушили природный баланс.

Когда начнется благоустройство

Основные работы запланированы на 2026 год. По предварительной концепции, маршрут будут оснащать смотровыми площадками, навигационными указателями и элементами безопасности. В приоритете — создание удобной и одновременно экологичной инфраструктуры, позволяющей туристам безопасно перемещаться по сложному рельефу.

Городские власти рассчитывают, что обновлённая тропа станет частью более широкой туристической сети Новороссийска. Развитие таких маршрутов призвано разгрузить пляжные зоны, привлечь любителей треккинга и сформировать новое впечатление о городе как о месте для разнообразного отдыха.