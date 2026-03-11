Завышенные цены на уголь: суд взыскал 278 миллионов рублей за нарушения в Оленегорске

Арбитражный суд Мурманской области взыскал с поставщика каменного угля 278 миллионов рублей в доход региона. Решение приняли по иску прокуратуры из-за сбоев в исполнении контракта на теплоснабжение Оленегорска. В 2021 году ресурсоснабжающая компания города заключила сделку с единственным участником торгов на сумму больше 750 миллионов рублей. Потом дополнительные соглашения подняли цену до 985 миллионов. Надзорщики выявили грубые нарушения в аукционе, оценке заявок и ценообразовании — уголь купили дороже рыночного.

Появление проблемного контракта

Ресурсоснабжающая организация Оленегорска в 2021 году выбрала поставщика угля через закупку с единственным участником. Начальная сумма договора превысила 750 миллионов рублей. Стороны быстро перешли к дополнительным соглашениям, и общая цена выросла до 985 миллионов. Такие маневры сразу привлекли внимание надзорщиков.

Формирование максимальной цены контракта прошло с отклонениями от правил. Аукцион организовали формально, без реальной конкуренции. Оценка единственной заявки тоже вызвала вопросы у прокуратуры. В итоге топливо обошлось дороже, чем следовало.

Поставщик получил деньги по завышенным расценкам, а региональный бюджет пострадал. Прокуратура Мурманской области начала проверку после сигналов о несоответствиях. Факты подтвердились быстро, и ведомство пошло в суд.

Что нашли в проверке

Прокуратура разобрала весь процесс закупки шаг за шагом. Нарушения касались аукциона, оценки заявок и трех дополнительных соглашений. Начальную цену сформировали с ошибками, что привело к переплате. Твердое топливо закупили по завышенной стоимости, как отметила пресс-служба надзорного органа.

Заключение договора и корректировки прошли мимо строгих норм закона. Единственный участник торгов избежал конкуренции, а цена ушла вверх без обоснований. Проверка выявила системные сбои в работе ресурсоснабжающей компании. Эти детали легли в основу иска.

"В муниципальных закупках регионов вроде Мурманской области часто проседает контроль за ценообразованием. Здесь аукцион с одним участником и допсоглашения привели к перерасходу бюджета на 278 миллионов. Прокуратура сработала четко, признав сделку недействительной и вернув средства. Такие инциденты подчеркивают риски слабого администрирования в теплоснабжении и необходимость жесткого надзора." управленец муниципального уровня Андрей Власов

Ведомство требовало аннулировать торги, сам договор и соглашения с последствиями ничтожности. Суду предоставили полные доказательства нарушений. Это стандартный подход для подобных дел в арбитраже.

Вердикт суда

Арбитражный суд Мурманской области полностью поддержал прокуратуру. Требования удовлетворили в полном объеме. С поставщика каменного угля взыскали 278 миллионов рублей в доход области. Деньги вернут в бюджет региона.

Решение закрыло вопрос с недействительными документами. Торги, договор и три соглашения признали ничтожными. Поставщик обязан вернуть переплату. Процесс завершился 10 марта.

Такие исходы укрепляют дисциплину в региональных закупках. Ресурсоснабжение Оленегорска теперь под вопросом, но бюджет выиграл. Прокуратура продолжила мониторинг аналогичных контрактов.