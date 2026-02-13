Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Уютные полки в тренде recluttering
Уютные полки в тренде recluttering
© NewsInfo.Ru by Ксения Орлова is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 14:39

Интерьер, в котором не за что зацепиться, вдруг притягивает взгляд: секрет кроется в одном решении

Тренд на "recluttering" сначала вызывает недоумение и даже лёгкое сопротивление. Кажется, что это шаг назад после многолетнего увлечения расхламлением и минимализмом. Но за ироничным названием скрывается совсем иной подход к дому и вещам. Об этом сообщает The Spruce.

Когда больше — значит осознаннее

Слово recluttering — или cluttercore — словно спорит с привычкой избавляться от всего лишнего. Однако смысл направления не в том, чтобы захламить пространство, а в том, чтобы вернуть в интерьер предметы, которые дороги сердцу и которые раньше откладывались "до особого случая". Это мягкая альтернатива строгому минимализму, где каждая деталь проходит жёсткий отбор.

Многие сталкивались с ситуацией, когда что-то отдаёшь или выбрасываешь, а спустя время понимаешь, что именно этого предмета не хватает. Recluttering предлагает не торопиться с расставанием и дать памятным вещам шанс стать частью повседневной жизни. Такой подход делает интерьер более личным и живым, ведь он отражает историю хозяев, а не только модные тенденции.

Иногда ощущение беспорядка рождается не из-за количества вещей, а из-за их хаотичного расположения — об этом напоминает материал о том, почему гостиная может выглядеть захламлённой даже при внешней аккуратности.

Один уголок вместо всей комнаты

Чтобы не перегружать себя, эксперимент лучше начинать локально. В данном случае изменения коснулись встроенных полок в гостиной — тех самых, что обрамляют телевизор и камин. Это позволило сосредоточиться на деталях, не превращая весь дом в хаос из коробок и декоративных мелочей.

Раньше полки выглядели довольно сдержанно: семейные фотографии, несколько альбомов и заметные пустоты между предметами. Попытка заполнить их книгами от края до края не увенчалась успехом — глубина и высота ниш оказались не слишком удобными для стандартных изданий. Визуально композиция казалась неубедительной, и пространство теряло выразительность.

Осмотрев полки внимательнее, стало ясно: вертикаль используется неплохо, но "воздуха" слишком много, а перед рамками с фото остаётся свободное место. Именно эти зоны и стали отправной точкой для нового оформления.

Зелень, керамика и маленькие радости

Первым шагом стало возвращение растений. Комнатная зелень — универсальный приём, к которому часто прибегают дизайнеры: она мгновенно добавляет объёма и ощущение продуманности. Два горшка на верхней полке задали тон всей композиции и связали остальные элементы воедино.

Не последнюю роль играет и цвет. Как показывают наблюдения о том, как комната выглядит "собранной" и живой, правильные оттенки способны придать интерьеру глубину даже без масштабных перемен.

Затем на полках появились небольшие декоративные акценты. Две изящные вазы британского художника Ричарда Помероя, которые обычно ждали бы своего часа в шкафу, заняли видное место. Одна из них перекликнулась с актуальной "unexpected red theory", добавив композиции лёгкий цветовой акцент.

В итоге recluttering оказался не отрицанием порядка, а его переосмыслением. Он помогает не прятать радость в закрытых ящиках и не откладывать красивые вещи до идеального момента. Дом начинает работать на эмоции хозяев, а не на правила строгого минимализма. И, похоже, в этом подходе гораздо больше гармонии, чем кажется на первый взгляд.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дом ещё не построен, а проблемы уже видны: как по прошлым проектам вычислить надёжность застройщика вчера в 10:20

Покупка квартиры в новостройке может скрывать риски. Эксперт объяснил, какие документы и факты нужно проверить до подписания договора.

Читать полностью » Живу на верхнем этаже — жара увеличила счета: автоматизация помогла сократить расходы вчера в 8:42

Эксперт объяснил, как автоматизация, датчики и энергоэффективная техника помогают сократить расходы на свет и кондиционирование ещё на этапе ремонта.

Читать полностью » Дача перестаёт спать зимой: решения, которые превращают холодный участок в уютный дом круглый год вчера в 3:27

Как современные технологии и материалы помогают сделать дачу уютной круглый год: отопление, террасы, зимние сады и свет на участке без лишних затрат.

Читать полностью » Окна стали кристально чистыми без магазинных средств — секрет оказался на кухне 11.02.2026 в 22:08

Как вымыть окна уксусом без разводов: правильная пропорция раствора, подходящая погода и ошибки, которые мешают добиться идеальной чистоты.

Читать полностью » Хранила эти вещи у плиты 11.02.2026 в 16:36

Масла, специи, бумага и техника рядом с плитой могут быть опасны: какие кухонные предметы нельзя хранить возле источника тепла и почему.

Читать полностью » Старая плитка портила весь вид — покраска сработала, но не с первой попытки 11.02.2026 в 14:38

Покраска плитки может заменить дорогой ремонт, но подходит не везде: эксперт объяснил, какую краску выбрать, как избежать ошибок и продлить срок службы покрытия.

Читать полностью » Стекло сияет без разводов — и всё из-за двух капель: средство уже стоит у вас на кухне 11.02.2026 в 11:48

Простые средства и правильная техника помогают очистить стекло без разводов. Эксперты объяснили, как добиться идеальной прозрачности дома.

Читать полностью » Дом вроде чистый, а жить неудобно: путаница между уборкой и наведением порядка портит всё 11.02.2026 в 2:51

Чисто и аккуратно — не одно и то же. Почему дом может быть чистым, но выглядеть захламлённым, и как привычки помогают удерживать баланс.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Тревога растёт от каждого скролла — взрослые могут остановить этот круг всего одним решением
Авто и мото
Дрифт на дороге превращает шоу в уголовное дело: эффектный манёвр может обернуться лишением свободы
Питомцы
Вторая собака в доме меняет всё — радость может обернуться неожиданными сложностями
Туризм
Вышли за пределы центра — окрестности Киото оказались тише и глубже
Авто и мото
Пересел на турбированный мотор — расход топлива удивил в спокойной езде
Еда
Белый шоколад с необычным составом: так ли он полезен, как обычный
Недвижимость
Купила белый диван — каждая крошка бросается в глаза: красиво только на фото
Садоводство
Орхидея перестала выпускать цветонос — добавила в горшок кухонный "порошок": бутоны пошли один за другим
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet