Интерьер, в котором не за что зацепиться, вдруг притягивает взгляд: секрет кроется в одном решении

Тренд на "recluttering" сначала вызывает недоумение и даже лёгкое сопротивление. Кажется, что это шаг назад после многолетнего увлечения расхламлением и минимализмом. Но за ироничным названием скрывается совсем иной подход к дому и вещам. Об этом сообщает The Spruce.

Когда больше — значит осознаннее

Слово recluttering — или cluttercore — словно спорит с привычкой избавляться от всего лишнего. Однако смысл направления не в том, чтобы захламить пространство, а в том, чтобы вернуть в интерьер предметы, которые дороги сердцу и которые раньше откладывались "до особого случая". Это мягкая альтернатива строгому минимализму, где каждая деталь проходит жёсткий отбор.

Многие сталкивались с ситуацией, когда что-то отдаёшь или выбрасываешь, а спустя время понимаешь, что именно этого предмета не хватает. Recluttering предлагает не торопиться с расставанием и дать памятным вещам шанс стать частью повседневной жизни. Такой подход делает интерьер более личным и живым, ведь он отражает историю хозяев, а не только модные тенденции.

Иногда ощущение беспорядка рождается не из-за количества вещей, а из-за их хаотичного расположения — об этом напоминает материал о том, почему гостиная может выглядеть захламлённой даже при внешней аккуратности.

Один уголок вместо всей комнаты

Чтобы не перегружать себя, эксперимент лучше начинать локально. В данном случае изменения коснулись встроенных полок в гостиной — тех самых, что обрамляют телевизор и камин. Это позволило сосредоточиться на деталях, не превращая весь дом в хаос из коробок и декоративных мелочей.

Раньше полки выглядели довольно сдержанно: семейные фотографии, несколько альбомов и заметные пустоты между предметами. Попытка заполнить их книгами от края до края не увенчалась успехом — глубина и высота ниш оказались не слишком удобными для стандартных изданий. Визуально композиция казалась неубедительной, и пространство теряло выразительность.

Осмотрев полки внимательнее, стало ясно: вертикаль используется неплохо, но "воздуха" слишком много, а перед рамками с фото остаётся свободное место. Именно эти зоны и стали отправной точкой для нового оформления.

Зелень, керамика и маленькие радости

Первым шагом стало возвращение растений. Комнатная зелень — универсальный приём, к которому часто прибегают дизайнеры: она мгновенно добавляет объёма и ощущение продуманности. Два горшка на верхней полке задали тон всей композиции и связали остальные элементы воедино.

Не последнюю роль играет и цвет. Как показывают наблюдения о том, как комната выглядит "собранной" и живой, правильные оттенки способны придать интерьеру глубину даже без масштабных перемен.

Затем на полках появились небольшие декоративные акценты. Две изящные вазы британского художника Ричарда Помероя, которые обычно ждали бы своего часа в шкафу, заняли видное место. Одна из них перекликнулась с актуальной "unexpected red theory", добавив композиции лёгкий цветовой акцент.

В итоге recluttering оказался не отрицанием порядка, а его переосмыслением. Он помогает не прятать радость в закрытых ящиках и не откладывать красивые вещи до идеального момента. Дом начинает работать на эмоции хозяев, а не на правила строгого минимализма. И, похоже, в этом подходе гораздо больше гармонии, чем кажется на первый взгляд.